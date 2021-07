SALZKORN Ein Tisch ist ein Tisch - oder Roger Köppel schreibt leider immer noch selber Annalena Baerbock hat abgeschrieben. Besser geht es da Armin Laschet, dem Ferienmann vom Bodensee. Oder Roger Köppel.

Corinne Bromundt

Ojemine, Annalena Baerbock, das war’s dann wohl. Die Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen hat überall abgeschrieben. Zwischen ihren eigenen und fremden Gedanken kann nicht mehr sauber unterschieden werden.

Das sind gute Nachrichten für Armin Laschet, den Ferienmann vom Bodensee. Seit 40 Jahren verlustiert sich der CDU-Politiker urlaubshalber am Schwäbischen Meer und punktet mit dieser Bodenständigkeit beim heimischen Publikum. Zur Belohnung wird er im Herbst Bundeskanzler Deutschlands. Es sei denn, man findet bis dann heraus, dass er gar nie am Bodensee Ferien gemacht hat, sondern in St.Tropez. Ojemine.

Dann bleibt den Deutschen nur noch Roger Köppel. Der denkt und twittert immer selber: «Ein Tisch ist ein Tisch. Ein Stuhl ist ein Stuhl. Und die Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau». Ok, man kann jetzt geteilter Meinung darüber sein, wie intelligent das ist. Vielleicht schreibt Köppel künftig gescheiter bei Mike Müller ab: «Tisch fickt Stuhl, na und?»