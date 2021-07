SALZKORN Ein Schweizer Sommermärchen Wer jetzt in den Süden fährt, ist selber schuld.

Corinne Bromundt

Endlich Ferien. Und der Kluge, man weiss es, der bleibt zu Hause. Kein Stress am Flughafen, kein Ärger mit dem QR-Code, der genau dann nicht funktioniert, wenn man ihn braucht. Keinen Sonnenbrand.

Es gibt nichts Schöneres als bei 18 Grad in der Badi zu hocken. Der 5-Meter-Turm – zur freien Verfügung. Von den Glacésorten sind auch abends noch alle da, keine jassenden Rentner, welche die Schattentische okkupieren.

Top auch die Verhältnisse auf den Ostschweizer Campingplätzen. Wer das Openair Schlammgallen vermisst, sollte jetzt unbedingt ein paar Tage Zeltferien buchen. Herrlich, wie es gluckst und tröpfelt. Und nächtens zucken Blitze übers Zeltdach fast wie an einer Rave-Party.

Sensationell mutet in dieser Monsun-Periode auch der Alpstein an. Die Gipfel lassen sich im Nebelregen bloss erahnen, die Wanderwege sind hipsterfreie Zone und im Aescher begrüsst das Wirtepaar jeden Gast per Handschlag.

Das beste daran: Petrus bleibt bis auf weiteres bei seinem Programm. Ein Sommermärchen wie aus dem Bilderbuch!