Salzkorn Hollywood macht's vor

Seit der neuste Bond-Film läuft, steht nicht nur Schauspieler Daniel Craig wieder im Fokus, sondern auch der Thurgauer Martin Langanke. Seine Ähnlichkeit mit dem 007-Darsteller verblüfft, vor allem wenn er stilgerecht gekleidet durch die Stadt schlendert. Ein Spiel der Illusion mit einem Augenzwinkern: Der Ostschweizer ist zwar nicht der britische Schauspieler. Aber Craig ist im echten Leben – das geht gerne vergessen – ja auch nicht wirklich Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät.



Hollywood ist ohnehin schon viel weiter. Von Schauspielerinnen und Schauspielern werden exakte digitale Abbilder erstellt, um sie bei besonderen Szenen in den Film einzufügen. Die Frage ist, wem gehören diese elektronischen Doppelgänger, die auch noch Jahrzehnte später eingesetzt werden können? Zugleich plagt viele Menschen mit dem wissenschaftlichen Fortschritt die Angst, dass alle einmal industriell geklont werden könnten. Damit ist zumindest ein Streitpunkt geklärt: Angesichts solcher Zukunftsszenarien können Bond & Co. unmöglich in Rente gehen.