Salzkorn Der Krisenbewältigungswortschatz wächst und wächst Die Coronakrise, man muss es ihr lassen, beflügelt eine der schönsten Eigenschaften der deutschen Sprache. Jene Eigenschaft, Wörter beliebig zu verkuppeln, sodass bandwurmgleiche Wortprozessionen mit neuer Bedeutung entstehen.

Illustration: Corinne Bromundt

Und so werden in St.Gallen Wegweisungsorgien veranstaltet, in Deutschland Bundesnotbremsen gezogen und in Vorarlberg Impfdrängler identifiziert. Überhaupt hat sich «impf» zur beliebten Vorsilbe gemausert. Allerorts grassiert der Impfneid, während das Impfschiff nur im Thurgau verkehrt. Letzteres veranlasste Bundesrat Alain Berset zur Aussage: «Ich habe ein neues Wort gelernt.» Nicht nur er.

Ganze Lexika werden angelegt, um die Coronawortschöpfungen zu sammeln und zu definieren. Eines davon stammt aus der Feder der «Berner Kulturagenda», die dem Impfwitz («Spezifische Sub-Kategorie von Corona-Humor») einen der letzten Einträge widmete. Da wird manch einer die ebenfalls aufgeführte Freiluftnase rümpfen und kurzerhand die ganze Impfaktion unter diesen Titel setzen.