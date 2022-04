Schlammlawine «Wir befürchteten, der Damm könne brechen»: Weiherbesitzer Karl Müller nimmt Stellung zum Fischsterben in Roggwiler Bach

Ende März ist vom Weiher in Esserswil viel Schlamm in den Bach darunter gelangt. Zehntausend Fische sind dabei nach Angaben der Polizei ums Leben gekommen. Weiherbesitzer Karl Müller sieht das Problem an einem ganz anderen Ort und zieht die Zahlen in Zweifel. Der Kanton wiederum verwahrt sich gegen die Vorwürfe des erfolgreichen Unternehmers.