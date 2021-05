Corona-Impfungen: Warum grinst Ihr so?

Allerhand Kritikaster haben an der offiziellen Coronapolitik bisher kein gutes Haar gelassen. Kaum sind sie geimpft, zeigen sie sich aber plötzlich milde und versöhnt. Wir fragen uns: Haben Moderna & Co. eigentlich Glückshormone in die Spritzen gemischt?