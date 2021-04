Salzkorn Bundesrat Cassis schaut aus dem Fenster und lässt sich von Mauerseglern inspirieren Die Mauersegler gehören zu den grössten Virtuosen unter den Vögeln. Daran sollte sich jetzt auch der Bundesrat ein Vorbild nehmen.

Andreas Aebi ist ein Vogelfreund. Am Montag installierte der Hobby-Ornithologe und Nationalratspräsident beim Bundeshaus West Nisthilfen für Mauersegler, direkt vor dem Büro von Ignazio Cassis, der dem Treiben fröhlich zuschaute. Der Aussenminister dachte sich wohl: Lieber beobachte ich ein paar Mauersegler beim Nestbau, anstatt mich mit der renitenten EU herumzuschlagen, die beim Rahmenabkommen sowieso macht, was sie will.

Dazu muss man wissen: Der Mauersegler, der einer Schwalbe ähnlich sieht, ist eine Ausnahmeerscheinung. Er fliegt nicht nur rasant durch die Lüfte, er schläft und - kein Witz! - paart sich auch im Fluge. Er ist sozusagen der Kamasutra-Meister unter den Vögeln. Und das geht so: Das Weibchen vibriert mit den Flügeln, während das Männchen den Flug beschleunigt und punktgenau auf ihrem Rücken landet.

So weit müssen wir in unserem Verhältnis zur EU ja nicht gehen. Aber von der Virtuosität dieses Vogels könnte auch der Bundesrat etwas lernen, wenn ein Verhandlungsdossier mal wieder ins Stocken geraten sollte.