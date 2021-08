Salzkorn Auf Entdeckungstour

Eigentlich kennen wir diesen Effekt nur aus den Ferien. Man reist einmal im Jahr an ein vertrautes Urlaubsziel und stellt fest, was sich in der Zwischenzeit alles verändert hat. Am Hang stehen plötzlich ein paar neue Häuser, an der Strasse wurden ein paar Bäume gefällt, und das Einkaufszentrum ist bunter und grösser.

Ähnliches erlebt, wer kürzlich das Homeoffice verlassen hat und vermehrt in seiner Firma vor Ort arbeitet. Der Fussgängerstreifen führt an einer anderen Stelle über die Strasse, weiter hinten wurde ein Haus abgebrochen. Gerade, weil man mehrere Monate den gewohnten Weg nicht mehr gegangen ist, springen die Neuerungen sofort ins Auge.

Veränderungen in kleinen Schritten nimmt der Mensch hingegen weniger wahr. Eine Herausforderung auch für die Gesellschaft: Durch die Pandemie sind im Alltag viele neue Strukturen, Abläufe und Vorschriften entstanden. Die interessante Frage lautet: Welche sollen künftig bestehen bleiben, und welche gibt man besser wieder auf – sogar wenn man sich an sie gewöhnt hat.