Krankheit ist keine Mutprobe: Warum ich an Weihnachten von Gästen ein Covid-Zertifikat verlange Es ist höchste Zeit, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass es eine Mehrheit aus Impfbefürwortern gibt. Und es macht Sinn, seine Gäste um das Covid-Zertifikat zu bitten. Susanne Holz

Unsere Autorin wird von ihren Gästen ein Covid-Zertifikat verlangen. Bild: Keystone

Weihnachten, das Fest der Liebe. Des geselligen Beisammenseins rund um den Tannenbaum, mit der Familie, Freunden und manchmal auch mit Bekannten. Dieses schöne und wichtige Fest möchte man nicht gefährden durch Streit. Harmonie ist an Weihnachten fast schon Pflicht.

Trotzdem werde ich in diesem Jahr mögliche Disharmonien riskieren und von meinen Gästen ein Covid-Zertifikat verlangen. Sofern es an Weihnachten überhaupt noch möglich sein wird, nicht geimpfte oder nicht genesene Menschen bei sich zu Hause zu empfangen und dabei die Zahl von fünf Personen zu überschreiten.

Warum ich meine Gäste um das Zertifikat bitten möchte? Weil die Intensivstationen voll sind. Weil wohl nicht nur der Chefarzt der Berner Universitätsklinik für Intensivmedizin, Stephan Jakob, sich leider sicher ist: «Die Triage wird kommen.» Weil das Pflegepersonal seit Beginn der Pandemie eine riesige Last zu tragen hat und nicht wenige deshalb bereits das Arbeitsfeld wechselten. Weil Schulen im Ausnahmezustand sind, so viele Lehrpersonen, Schüler und Schülerinnen sind schon erkrankt. Weil der Bundesrat seit Wochen die Eigenverantwortung predigt. Und ich mir sage: Okay, dann nehme ich diese Eigenverantwortung jetzt auch dadurch wahr, dass ich ganz nüchtern und den hohen Fallzahlen angemessen ein Zertifikat von meinen Gästen verlange.

Seit Wochen, eigentlich schon seit Monaten ärgert mich das Zaudern der Politik. Man hätte sich an Israel orientieren können und gewusst: Frühes Boosten bringt sehr viel. In den USA startete bereits erfolgreich die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen. Hierzulande muss man sich dagegen beinahe entschuldigen, lässt man sein Kind direkt am 12. Geburtstag erstmals impfen. Das arme Kind! Darf es auch noch seinen Geburtstag feiern? Ja, darf es. Und zum Glück noch bei guter Gesundheit, denn die Klassenkameraden wurden in den letzten Tagen reihenweise positiv getestet.

Holt man sich direkt sechs Monate nach der zweiten Impfung den Booster und ist noch keine 65 Jahre alt, fühlt man sich auch fast so, als ob ein Sorry angebracht wäre. Dabei geht vergessen: Man handelt völlig im Sinne der Wissenschaft, lässt man sich frühzeitig boosten – und lässt man seine Kinder impfen. Warum das nicht zu zählen scheint? Weil die Verantwortlichen zögern und zaudern.

Und weil die lärmende Minderheit der Impfgegner es geschafft hat, das Impfen mit einem Makel zu behaften. Ich finde, es ist höchste Zeit, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass es eine Mehrheit aus Impfbefürwortern gibt. Dass die meisten Menschen wohl der Schulmedizin vertrauen und sehr dankbar sind für jeglichen medizinischen Fortschritt. Dass der Grossteil der Bevölkerung der Wissenschaft vermutlich vertraut und den mRNA-Impfstoffen sowieso. Dass nicht viele Menschen Krankheit als Mutprobe betrachten. Und dass die meisten von uns wohl sehr gerne, und sehr gerne auch gesund, am Leben sind.

Ich persönlich bin es ehrlich gesagt auch leid, die Impfgegnerinnen in meinem Bekanntenkreis wie rohe Eier zu behandeln und jeder Diskussion um des lieben Frieden willens aus dem Weg zu gehen. Bin ich doch selbst ein rohes Ei – wir alle sind das in dieser Pandemie, je länger, je mehr.

Kommt hinzu, dass Weihnachten schon immer auch ein Minenfeld war, dazu braucht es gar keine Pandemie. Onkel Beat mag Tante Anna nicht, Tante Anna mag den Gastgeber nicht und der Gastgeber selbst wäre jetzt ohnehin viel lieber auf einer einsamen Insel unter Palmen. Das geradlinige Verlangen eines Zertifikats, um sich unter die Gästeschar rund um den Tannenbaum mischen zu dürfen, passt im Prinzip ganz gut zum festtäglichen Drahtseilakt zwischen Besinnlichkeit und Gefühlsausbruch.