KOMMENTAR Provinzielle Thurgauner, halbschlaue St.Galler - warum Zürcher Medien nur noch Zerrbilder aus der Ostschweiz liefern Ob Wahlbetrug in Frauenfeld oder «Schiessbefehle» aus St.Gallen - die grossen Medien schauen nur noch fallweise in den Osten. Die Folge: Es werden primär Klischees bedient. Stefan Schmid

Auch bloss ein Thurgauner? Ralph Limoncelli (rechts), ehemaliger Stadtschreiber von Frauenfeld, auf dem Weg zum Gericht. Andrea Tina Stalder

Die Zürcher Medien geben im Land den Ton an. Die meisten Journalisten leben an der Limmat, hocken in den gleichen Bars und lesen dieselben Zürcher Zeitungen. Was im Rest des Landes passiert, interessiert nur dann, wenn es tätscht. Oder wenn man hübsche Klischees bedienen kann.

Zum Beispiel jenes über die hinterwäldlerischen, leicht debilen St. Galler, die es partout nicht schaffen, ihre Bürgerinnen und Bürger vor Corona zu schützen. Der «Sonntags-Zeitung» war das St.Gallen-Bashing im Januar eine Doppelseite wert, als es im grössten Ostschweizer Kanton temporär viele Coronatote zu beklagen gab. Dass die hiesigen Todeszahlen mittlerweile in einer gesamtschweizerischen Langfristperspektive längst unauffällig sind, ist – natürlich – keine Schlagzeile mehr wert.

Dafür brachten «Tages-Anzeiger» und «20 Minuten» diese Woche jene unbedarften Äusserungen eines unbedeutenden SVP-Kantonsrats gross, der angeblich im Namen von SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker dazu aufrief, auf das Bundesamt für Gesundheit zu schiessen.

Die Empörung ist so schnell gewichen, wie sie gekommen war.

Tolle Munition lieferte mit dem Frauenfelder Wahlbetrug auch der sonst eher unscheinbare Thurgau. Die NZZ verstieg sich zur hübschen, wenn auch simplen These, im Thurgau hätten es Gauner besonders leicht, weil sich im provinziellen Landkanton halt alle kennen und decken. Klischees haftet meist ein Körnchen Wahrheit an – von einer zutreffenden Analyse des Ist-Zustands ist die «alte Tante» aber doch weit entfernt.

So unschön der Wahlbetrug ist: Es handelt sich um einen von insgesamt 130 Sitzen im Kantonsparlament, der unrechtmässig verteilt worden ist. Von einer flächendeckenden Gaunerei ist der Thurgau weit entfernt.

Früher, da leisteten sich die nationalen Blätter Ostschweiz-Korrespondenten, die das Geschehen vor Ort täglich verfolgten und entsprechend einordneten. Diese Stellen sind der Zentralisierung zum Opfer gefallen. Die verbleibenden Edelfedern schwärmen nur noch aus, wenn es tätscht – stets mit dem Auftrag, eine süffige Story über die Region zu schreiben. Klischees generieren Klicks. Die Einordnungsleistung bleibt dabei auf der Strecke.