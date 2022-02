Kolumne «Stadtwärts» Jetzt wird es richtig bunt Vorbei der modisch farbliche Einheitsbrei: Die Fasnachts machts möglich und schenkt uns zumindest die nächsten Tage einige Farbtupfer. Sandra Monika Ziegler Drucken Teilen

Chendermonschter in der Stadt Luzern 2020. Philipp Schmidli (Luzern, 25. Februar 2020)

Das hat sich schon am vergangenen Freitag gezeigt: Es war der letzte Schultag vor den Fasnachtsferien und in vielen Klassen war Schulfasnacht angesagt. Erkennbar bereits im Bus. Zwischen den blaugrauen eventuell noch schlammgrünen Tönen wurde buntes Gewand entdeckt.

Schön, es wird wieder bunt. Und da jetzt der fünften Jahreszeit keine Grenzen mehr gesetzt sind, wird das die nächsten Tage auch andauern. Da werden ganze Tiergruppen, Hippies oder ein Schwarm Indianer im Bus Platz nehmen. Und erst auf den Gassen, die werden lautstark besetzt und es wird bunt gefeiert.

«Hoffentlich kommt das gut», wurde bereits im Bus geäussert. «Na ja», denk ich mir – es ging ja schon mal gut, das mit der Fasnacht und dem Virus. Vielleicht haben wir wieder Glück. Bekanntlich ist jeder seines Glückes Schmied, gilt übrigens für alle – auch ohne Sternchen. Spannung ist auf jeden Fall in der Luft und heftiges Treiben im eigenen Fundus ist ebenfalls in vollem Gange.

Bei allen Bedenken überwiegt die Freude, der Gwunder, wer wie und womit durch die Gassen zieht. Fasnacht findet in den Gassen statt. Organisierte Lustigsein-Anlässe in geschlossenen Räumen sind nicht so mein Ding, das war schon immer so. Grend und Maske werden das Gassenbild prägen und es wird gelacht. Der beste Booster bleibt die Freude, die Lust am Leben. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten, auch mit Abstand.