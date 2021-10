Die Sprachstilistin Mit welchem Akzent schreit Ihr Baby? Odilia Hiller schreibt in ihrer Kolumne, in was sich Babys beim Weinen unterscheiden – und weshalb das so ist.

In welchem Dialekt schreit Ihr Baby? Vor kurzem habe ich in einem beruf­lichen Mail an mehrere Kolleginnen und Kollegen behauptet, eine «glühende Anhängerin der Sprachwissenschaft» zu sein. Man hat sich darüber dann ein bisschen lustig gemacht. Das ist aber gar kein Problem, schliesslich neige ich manchmal zur Hyperbel (rhetorische Stilfigur der Übertreibung), um einen Punkt zu verdeut­lichen. In diesem Fall ist es – bei aller Selbstironie – allerdings gar nicht so überspitzt. Als junge Mutter, nach 18 Semestern Sprachwissenschaft, stellte ich mein Baby konsequenterweise grosszügig der Wissenschaft zur Verfügung: Im Babysprachlabor der Universität Konstanz wurde es – wie Hunderte andere – darauf getestet, ob es in seinem zarten Alter bereits den Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch erkennen würde. Das war lustig und spielerisch für Kind und Mama, und auch keine grosse Sache.

Die entsprechende Studie erschien, und die Antwort lautet: Ja. Babys kennen im Alter von zwölf Monaten das Lautinventar ihrer Muttersprache, auch in den in dieser Hinsicht bisher wenig untersuchten Sprachen Deutsch und Schweizerdeutsch. Warum das wichtig ist? Die Erforschung des Spracherwerbs und der Sprachevolution – beispielsweise die Frage, warum der gesunde Mensch differenziert spricht und sich nicht einfach auf Gesten, Grunzen und Pfeifen verlässt – ist verhältnismässig jung. Noch immer liegt die Entstehung der Sprache im Dunkeln. Einer der Gründe ist die Spaltung der Fakultäten in Natur- und Geisteswissenschaften: Um herauszufinden, wie und warum die menschliche Sprache entstanden ist, braucht es aber beide.

Deshalb gibt es seit kurzem ein nationales Forschungs- und Kompetenzzentrum, das Sprachwissenschafterinnen mit Hirnforschern und Evolutionsbiologinnen zusammenbringt. Arbeiten sie zusammen, besteht eine Chance, dem Geheimnis der Entstehung der Sprache auf die Spur zu kommen. In diesem Forschungsprogramm aus Sprachwissenschaft, Psychologie, Neurowissenschaft, Biologie, Anthropologie, Medizin, Genetik, Informatik, Geografie, Mathematik und Philosophie entstehen Projekte wie das folgende, das mein Herz zum Jubeln bringt: Dass Babys ab Tag eins in verschiedenen Akzenten schreien, ist in jüngsten Studien immer deut­licher geworden. Ab Geburt wird also in der Muttersprache geklagt.

Chinesische oder französische Babys weinen anders als Deutschschweizer Winzlinge. Ausschlaggebend dafür ist die Melodie der Muttersprache. Nun soll erforscht werden, ob und wie das Schreien die Reaktion der betreuenden Person beeinflusst, wenn das Baby den gleichen Akzent anschlägt. Aber auch, wie diese Akzente beim Fötus in der Gebärmutter angelegt werden. Das alles wird Hinweise darauf geben, wie Sprache entsteht. Das ist so spannend, dass ich kurz vor Ankunft des neuen Grossneffen fast hoffe, dass er ein Schreibaby wird – so kann Grosstante ausgiebig Hobby­akzentforschung betreiben.