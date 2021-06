Corona Zug weitet Impfangebot über die Kantongrenzen aus Am Montag, 21. Juni ist am Zuger Impfzentrum in Baar die 100’000ste Corona-Impfung im Kanton Zug verabreicht worden. Noch bis Ende Monat die Zuger Bevölkerung Impfpriorität. Ab 1. Juli können sich auch Personen aus anderen Kantonen in Zug impfen lassen.

Gesundheitsdirektor Martin Pfister überreicht Cornelia Seglias aus Baar einen Blumenstrauss, nachdem sie die 100’000. im Kanton Zug verabreichte Impfdosis erhalten hat. Bild: PD

(fae) Bisher werden im Kanton Zug lediglich Personen mit Wohnsitz im Kanton geimpft. Per 1. Juli öffnet das Impfzentrum seine Tore auch für Personen aus anderen Kantonen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. «Alle Zugerinnen und Zuger, welche sich impfen wollen und sich noch nicht angemeldet haben, sollen dies bis Ende Monat tun», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister. «So sichern sie sich ihren Vorrang auf der Warteliste und kommen rasch zu ihrem Impftermin.» Nach einem halben Jahr Priorisierung der Zuger Bevölkerung können sich danach alle für eine Impfung in Zug anmelden. «Gerade für Personen, die in Zug arbeiten aber ausserhalb wohnen, kann so eine möglichst einfache Impfmöglichkeit angeboten werden», führt Pfister aus.

Baarerin erhält die 100'000. Dosis

Der Betrieb am Zuger Impfzentrum läuft nach wie vor auf Hochtouren, pro Tag werden über 1200 Impfungen verabreicht, teilt der Kanton weiter mit. «Bis heute haben über 57 Prozent aller Zugerinnen und Zuger über 16 Jahren mindestens eine Impfdosis erhalten. Das entspricht total über 100’000 Impfdosen», zeigt sich Pfister erfreut. Am Montag, 21. Juni ist am Zuger Impfzentrum in Baar die 100’000 Corona-Impfung im Kanton Zug verabreicht worden. Der einfachste Weg, die aktuell erfreuliche epidemiologische Lage langfristig zu sichern, sei klar die Impfung, betont Pfister. «Schützen Sie sich und Ihre Liebsten und registrieren Sie sich für die Impfung.»