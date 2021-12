Kolumne Die Revolution im Netz kommt nicht voran: «Das Web hat versagt, der Menschheit zu dienen.» Das Internet wird von ein paar wenigen Techfirmen dominiert. Das wollen Kryptoanhänger ändern. Doch Demokratisierung des Internets hat einen schweren Stand - aus altbekannten Gründen. Miriam Meckel Hören Drucken Teilen

Wem gehört das Internet - uns allen oder einer Elite? Reto Martin

Da will eine Gruppe von Krypto-Fans einfach die amerikanische Verfassung kaufen – und damit die Welt revolutionieren. Das passt so schön zu dem, was sich die Pioniere des Internet einst vorgestellt hatten: ein demokratisches Netzwerk, getragen und gestaltet von der Menge der Nutzerinnen und Nutzer. Und so hätte man es metaphorisch nicht bezaubernder machen können: Krypto-Investoren gründen gemeinsam «ConstitutionDAO» und erwerben ein Originalexemplar der amerikanischen Verfassung. Zurück zu den demokratischen Ursprüngen, die der Menge gehören sollen, nicht aber den Eliten.

Eine DAO, eine dezentrale autonome Organisation (decentralized autonomous organization) ist der letzte Schrei im Gerede um die Zukunft des Internet. In einer solchen Organisation können sich beliebig viele Menschen zusammentun, um ein Ziel zu verfolgen oder eine Unternehmung zu starten. Sie müssen ansonsten nicht verbunden sein, jeder arbeitet dezentral an einem Teil des Projekts, das in allen Einzelheiten auf der Blockchain registriert wird. Wenn das Erfolg hat, geht die Zahlung oder Belohnung für den Einsatz entsprechend der zu Beginn über Smart Contracts festgelegten Regeln an die Beteiligten.

Einfach gesagt ist eine DAO eine Firma, die dezentral von ihren Mitgliedern geführt wird, ohne dass dafür je ein CEO notwendig ist. Ein wenig schwingt hier der alte Begriff der Genossenschaft mit, aber DAOs sind viel radikaler und auf Technologie aufgesetzt. Sie ändern nicht nur die Unternehmensstrukturen, sie brechen mit den Regeln der Hierarchie und Kontrolle, wie wir sie seit der Industrialisierung in der Unternehmenswelt kennen. Und: DAOs sollen auch das gesamte Internet revolutionieren.

Das funktioniert nämlich inzwischen ähnlich wie die Welt der globalen Unternehmen. Eine geringe Zahl riesiger Tech-Companies bestimmt, wo die Reise hingeht. Nix ist da mehr dezentral, hierarchiefrei und basisdemokratisch. «Wir haben gezeigt, dass das Web versagt hat, darin der Menschheit zu dienen,» sagte Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web 2018, «und es hat an sehr vielen Stellen versagt.»

Die Rettung soll nun durch das Web 3.0 in die Welt treten, und sie kommt aus den Tiefen der Blockchain. Im gegenwärtigen Internet laufen die meisten Anfragen über die zentralisierten Serverfarmen der grossen Technologiefirmen, auf denen dann auch unsere persönlichen Informationen gespeichert werden. Im Web 3.0 werden diese Server durch die Blockchain ersetzt. Alle Daten werden in dezentralisierten Peer-to-Peer Datenbanken gespeichert oder auf einer öffentlichen Blockchain, die eben niemandem gehört. Nicht mehr die grossen Tech-Firmen bieten dann an, was die Menschen wollen, sondern die organisieren sich selbst über DAOs, alles auf der Blockchain.

Bis das Breitenwirkung entfacht, werden noch viele Datenströme ungestört über die Server der grossen Technologieunternehmen fliessen. Denn die Blockchain, auf der alles aufsetzen soll, ist ein teures Vergnügen. Zum Einen setzt das Web 3.0 genau die Investments voraus, die vermutlich zuerst die grossen Tech-Companies tätigen können. Zum Zweiten werden für jede Transaktion auf der Blockchain Gebühren, sogenannte «gas fees», fällig für die Energie, die benötigt wird, um die Transaktionen auf der Blockchain zu validieren und zu speichern. Und zum dritten gibt es irgendwie immer jemanden, der mehr Geld und mehr althergebrachte Macht hat, um der Begeisterung für die dezentrale Kryptowelt den Garaus zu machen.

Das Exemplar der amerikanischen Verfassung ging dann übrigens nicht an die «ConstitutionDAO». Obwohl die 47 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte, ersteigerte die Verfassung für noch mehr Geld ein Mann namens Ken Griffin. Er ist CEO des Hedge Funds Citadel.