Kolumne Aller technischen Entwicklungen zum Trotz: Der Mensch bleibt wohl analog Weshalb setzt sich etwa 3-D-Technik im Kino und am TV nicht durch? Weil die Technik zum Menschen passen muss und nicht umgekehrt. Ludwig Hasler*

In der Zeitung blättern oder am Smartphone wischen? Beides funktioniert. Bild: Pius Amrein

Seit Tagen: Papier ist knapp. Brauchen wir es denn noch? Wo Zeitungen online wie geschmiert laufen? Wo wir Bücher kommod aufs Tablet laden? Die meisten blättern halt weiter gern in Zeitungen. Und der Marktanteil von E-Book liegt bei mickrigen sechs Prozent – mit der ironischen Pointe: Konsequent genutzt wird das scheinbar futuristische Medium ausgerechnet von alten Leuten, die nicht mehr gut sehen.



Technik muss zum Menschen passen, nicht umgekehrt. 3-D-Technik im Kino? Kommt nicht vom Fleck. Im TV? Praktisch tot. Virtual-Reality-Brillen? Ladenhüter. Digitale Diagnostik in der Medizin? Ja, unbedingt, die Ärztin aber bitte mit dem Stethoskop, diesem technischen Museumsstück. Der Mensch bleibt absehbar analog, mit Händen und Füssen, beide haben gern zu tun.

Zeitung blättern vs. Display wischen? Medienwandel verläuft kumulativ. Stets kommt eine neue Technik, die alte bleibt. Buchdruck hat die Mündlichkeit nicht erdrückt, Fernsehen das Radio nicht abgedreht. Schlau ist, wer jedes Medium nutzt, wo es seine Stärke hat. Es muss nicht mehr jeder Ramsch gedruckt werden, welche Freude. Doch warum werden zum Beispiel Beipackzettel zu Pillen gedruckt? Reicht ein Link nicht? Gilt nur Print als Dokument? Weil Print dinglich ist, also auch dingfest gemacht werden kann? Ist der Hersteller nur mit Druck aus dem Schneider? Auch weil das Stück Papier extra zum Nutzer kommt – hallo du, das musst du lesen! Dagegen schwimmen wir online im Ozean der Dateien, wir wissen selten genau, von wem sie kommen, was sie für mich bedeuten, wie verbindlich sie sind.

Lässt sich sagen: Je bedeutender die Botschaft, ums dringender empfiehlt sich Print? Siehe Urkunden, Verträge. So wie die Enkel je nach Bedeutung das Vehikel wechseln: für Spass Instagram, für Kurzinfos SMS, für ernsthaft amouröse Botschaften den Brief im Couvert. Was hiesse das beispielsweise für Sportnachrichten? Sind die zu lesen – oder bloss zur Kenntnis zu nehmen? Kommt wohl auf den Adressaten an.

Überhaupt: Was heisst da «lesen»? Nicholas Carr, einst IT-Guru, heute Harvard-Professor, erzählt, wie er online zum «nervösen Flipperautomaten» geworden sei: «Früher fiel es mir leicht, mich in ein Buch zu verlieren. Heute kommt das kaum noch vor. Mein Geist schweift nach zwei Seiten ab. Ich werde zappelig, verliere den Faden, schaue mich nach einer anderen Beschäftigung um … Früher war ich ein Taucher im Ozean der Worte. Heute rausche ich auf der Oberfläche wie ein Wasserskifahrer.»

Online für Oberflächenrauscher – Print für Tiefentaucher? Glücksforscher erzählen gern: Bücherleserinnen sind glücklichere Menschen. Liege am «Flow», am konzentrierten Eintauchen in ein Buch. Aber macht das nun das Medium – oder der Text, eine Art zu erzählen, zu denken, zu fantasieren? Natürlich lässt sich sagen: Wer Bücher liest, ist gesammelt statt verzettelt. Klebt nicht spiessig an der sogenannten Realität, kennt mindestens noch eine. Sagt der Normalwelt zwischendurch adieu, beamt sich in andere Welten. Formt seinen Möglichkeitssinn, weckt seine Kreativlaune.

Ist es der Charme des Mediums? Oder schreiben wir fürs Gedruckte anders – sorgfältiger, schlüssiger, gedankenreicher, anschaulicher? Nicht zufällig geht das Gutenberg-Zeitalter einher mit der Karriere der Wissenschaften: Vernunft, Aufklärung, Freiheit, Recht. Das sind alles keine Infos, schon gar keine Daten. Es sind Ideen. Kopfgeburten. Die stellen sich am liebsten ein, wenn das Papier weiss ist, die Welt weit weg. Hat seine Logik: Konzentration, Einbildungskraft. Oder weiss ich es bloss nicht anders? Altersbedingte Gewohnheit? Junge lesen ganze Abhandlungen am Handy. Brauchen die noch Print fürs konzentrierte Denken? Ich weiss es nicht. Also mach ich hier Schluss.