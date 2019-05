Kolumne Klimaprotest – in Wohlwollen ertränkt Die Klima-Aktivisten von heute unterscheiden sich in einem Punkt von der 1968er-Bewegung: In der öffentlichen Wahrnehmung. Gottlieb F. Höpli

Gottlieb F. Höpli.

Was passiert eigentlich, wenn Protestbewegungen gar nicht als Protest wahrgenommen, sondern umgehend von jenen vereinnahmt werden, gegen die protestiert wird? Ich vermute: nichts Gutes. Normal ist es jedenfalls nicht.

Vergegenwärtigen wir uns nur einmal den Unterschied zwischen der öffentlichen Wahrnehmung der 1968er-Bewegung und jener der heutigen Klima-Aktivisten! Eltern, Professoren, Politiker und Medien entsetzten sich vor einem halben Jahrhundert europaweit angesichts der Provokationen und Demons­trationen der jungen Generation, die alles wollte, nur nicht – wie von ihr erwartet – in die Fussstapfen ihrer Eltern treten. Dieses Entsetzen, dieses Absetzen war ja gerade eines der Hauptziele der 68er-Bewegung: Man wollte sich in Gegensatz stellen zur Väter-Generation (von den Müttern war eher nicht die Rede, nicht einmal bei den damaligen Feministinnen). Von Vätern, die nichts anderes im Sinn hatten als das von ihnen zum Teil aus Nachkriegsruinen aufgebaute Wirtschaftswunder.

Den Klima-Aktivisten von heute hingegen schlägt von allen Seiten fast ausschliesslich pures Wohlwollen entgegen. Man gibt ihnen recht in allem, was sie verkünden, redet ihnen nach dem Mund, findet Schulschwänzen eine ganz tolle Leistung, und stimmt parteiübergreifend (mit wenigen Ausnahmen) in ein nahezu liturgisches «Mea culpa» ein. Sollten die heutigen Jugendlichen eine argumentative Konfrontation mit der Elterngeneration gesucht haben (was ich eigentlich vermute), dann ist ihr Versuch dazu fast hundertprozentig gescheitert. Kein Widerstand, nirgends! Allerdings in den meisten Fällen auch keine ehrliche Auseinandersetzung.

Das macht es für jeden Kolumnisten, sympathisiere er mit den Klima-Aktivisten oder nicht, schwierig, keine Satire zu schreiben (wie es beim lateinischen Dichter Juvenal heisst). Zum Beispiel über den Greta-­Hype, Friedensnobelpreis und Papst-Besuch inklusive (übrigens, kennen Sie den: Der Papst und Greta treten auf den Balkon des Vatikans. Da fragt einer auf dem Petersplatz: «Wer ist dieser alte weisse Mann neben Greta?»).

Zu fragen ist vielmehr ernsthaft nach den Unterschieden der beiden Protestgenerationen. Die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel in Sachen Verantwortungsethik. Da schneidet das Denken (oder die Ideologie) der Klima-Aktivisten gegenüber den 68ern deutlich besser ab, weil sie aus den angeprangerten Missständen auch Korrekturen am eigenen Lebensstil ableiten – auch wenn sich die Zahl der flugreisenden Maturaklassen und Osterurlauber neuesten Daten zufolge kaum vermindert, sondern zum Teil sogar erhöht hat.

Trotzdem halte ich diesem jugendlichen Klima-Aktivismus ein Stück Verantwortungsethik im Sinne des grossen Max Weber zugute: Sie wollen selber Verantwortung für konkrete Massnahmen übernehmen. Auch wenn schweizerische Selbstbeschränkung wenig gegen die weltweite CO2-Entwicklung ausrichten wird. Vor allem, wenn man erfährt, dass in China zurzeit laut NZZ der Bau von 261 neuen Flughäfen geplant ist.

Selber Verantwortung zur Verbesserung der ach so schlechten Welt zu übernehmen war die Sache der 68er-Protestler nicht. Sie machten als Gesinnungsethiker den Kapitalismus, den Kolonialismus, den «latenten Faschismus», die autoritären Machtstrukturen und noch viele andere Fremdwörter für alles Übel dieser Welt verantwortlich.

Ich will nicht einfach schwarz-weiss malen. Die 68er haben mit ihrer Protesthaltung tatsächlich veraltete Strukturen eingerissen. Und die Klima-Aktivisten fordern ja ebenfalls vor allem andere auf, Verantwortung für den Klimawandel zu übernehmen. Ob sie dann, wenn sie selber in jene Positionen aufrücken, wo sie die Möglichkeit zu sinnvollen Veränderungen haben, diese auch ergreifen, das wird allerdings erst die Zukunft weisen.

Publizist