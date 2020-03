Gastkommentar Kampf dem Fake-News-Virus Das Corona-Virus erzeugt eine Pandemie, noch schneller und noch schädlicher breitet sich eine «Infodemie» aus.

Susanne Wille. Bild: Tanja Demarmels



Die Welt kämpft gegen das Corona-Virus, gegen eine Pandemie. Das ist schlimm genug. Die Welt kämpft gleichzeitig auch noch gegen eine sogenannte «Infodemie», also gegen die schädliche und schnelle Ausdehnung von Falschinformationen.

Das ist eine toxische Mischung: Ein Virus, das sich rasant verbreitet, gekoppelt mit einer Ladung an Fake News, Verschwörungstheorien und Gerüchten, die via Beschleunigungsmaschine Social Media herumgejagt werden. Das darf uns nicht gleichgültig sein. Natürlich ist es per se ein publizistisches Dilemma. Wo hört die Informationspflicht auf und wo beginnt der Hype? Wo hört die Aufklärung auf und wo beginnen unnötige Panikmacherei und Übertreibung?

Das müssen wir uns auf den Redaktionen täglich fragen. Wir sind im Livetickermodus, vermelden steigende Fallzahlen, setzen auf Reportagen, Erklärungen und Einordnungen. Ja: Es ist anspruchsvoll, die richtige Balance zu finden, aber ehrlich gesagt: Noch anspruchsvoller ist der Kampf gegen Fake News. Im Netz kursiert eine Fülle von heiklen Videos, die viral gehen, geteilt werden, und – einmal in die Erregungsdrehscheibe eingespiesen – via Algorithmen weitere Fake News hochspülen.

Ein Video zeigte beispielsweise Menschen, die angeblich wegen des Corona-Virus von einer Sekunde auf die andere tot umfallen. Anderswo warnt eine Krankenschwester vor einer zweiten, extremen Mutation, mit der das Virus noch tödlicher geworden sei. Die Sache verharmlosen darf niemand. Aber gerade in besonderen Zeiten ist sorgfältige Information zentral. Darum sind Faktecheck-Teams wichtiger denn je. So haben wir bei SRF gewisse Inhalte, die kursieren, genau analysiert, mit Infektiologen und Virologen gespiegelt, die Quellen der Videos recherchiert.

Wir haben beispielsweise die Aussagen jener Krankenschwester von unserer China-Korrespondentin übersetzen lassen. Resultat: Die Frau verliert im Original kein Wort über eine extrem gefährliche Mutation. Die befragten Wissenschaftler entlarvten alle anderen Falschaussagen und Halbwahrheiten mit einer klaren Begründung.

Worauf ich hinaus will: Diese besonderen Zeiten unterstreichen, wie sehr sich auch der journalistische Auftrag neu akzentuiert. In der heutigen Zeit reicht es nicht mehr, seriös und verlässlich zu informieren, zu zeigen, was ist. Es ist zusätzlich die Aufgabe der Medien, zu zeigen, was nicht ist, was nicht stimmt. Zu erklären, warum eine Information falsch, aus dem Kontext gerissen oder schlicht klickgenerierende Angstmacherei ist. Es reicht nicht mehr, sich über Falschinformationen zu beklagen, sie müssen demontiert und richtiggestellt werden.

Ich habe mit unserer Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel gesprochen. Sie betont, wie auffällig es ist, mit welcher Vehemenz seriöse Informationen von Wissenschafterinnen oder Wissenschaftsjournalisten in Zweifel gezogen werden. Zudem hat die WHO gewarnt, dass die Fachleute mit ihren Aussagen nicht mehr durchdringen, weil so viel Falsches kursiert.

Wenn online behauptet wird, dass Desinfektionsmittel nichts tauge, dass acht Knoblauchzehen auf sieben Tassen Wasser eine Infektion heilen, dann ist das nicht nur falsch, sondern gefährlich. Das Verhalten der Menschen ist entscheidend bei der Eindämmung des Virus. Die WHO nimmt die grossen Social-Media-Unternehmen in die Pflicht und setzt ein Team ein, das Falschinformationen etwas entgegenzuhalten versucht.

Richtig so. Auch Eltern stehen in der Verantwortung. Sie müssen ihre Kinder fragen, woher sie Informationen beziehen, wie viel sie wissen oder zu wissen glauben und aufzeigen, wem sie – auch auf Social Media – vertrauen können. Wir alle zusammen sind also gefordert: Für uns Medienschaffende unterstreicht es: Journalismus ist keine von der Gesellschaft losgelöste Disziplin mit starren Handwerksregeln.

Es gilt, das Schaffen kritisch zu hinterfragen und anzupassen. Dazu gehört – und das zeigt die Corona-Krise deutlich –, noch viel entschlossener mit verlässlicher Information Orientierungshilfe zu leisten und gegen die Infodemie anzukämpfen. Susanne Wille Seit 2001 bei SRF (Moderation «10vor10»), befasst sich mit der Neupositionierung der Nachrichtensendungen.