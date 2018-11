Höheres Rentenalter? Nein danke! Die Einführung eines höheren Rentenalters wäre an der Urne heute chancenlos. Um unsere Altersvorsorge zu sichern, kommen wir um höhere Kosten deshalb nicht umhin. Das schliesst auch die Mehrwertsteuer mit ein. Reto Lipp

Die Altersvorsorgereform von Bundesrat Berset ist im letzten Jahr grandios gescheitert. Man wolle jetzt schnell den Plan B realisieren, hiess es damals. Weit gefehlt: Noch immer gibt es keine Perspektive, wie es mit der AHV- oder auch der Pensionskassenreform weitergehen soll. Das Land befindet sich bei einem der wichtigsten Themen seit über 20 Jahren in einem Reformstau. Obwohl gute Zeiten dazu da wären, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen, wird die Zeit verplempert. Bei den Pensionskassen sitzen derzeit die Sozialpartner an einem runden Tisch zusammen. Im zweiten Quartal 2019 sollen dann erste Ergebnisse vorgelegt werden.

Die Mühlen mahlen langsam, dabei rutschen Pensionskassen sowie die AHV in existenzielle Nöte. Das Jahr 2018 ist – das ist absehbar – ein mageres Anlagejahr: Bis anhin haben die meisten Pensionskassen an den Finanzmärkten null verdient. Vielleicht wird bis Ende Jahr sogar ein Minus herauskommen. Die Deckungsgrade der Pensionskassen schmelzen also wieder. Gleichzeitig schreibt die AHV immer höhere Defizite.

Da wird natürlich der Wunsch bei vielen Politikernlauter, man solle doch bitte das Rentenalter erhöhen, auf 66 Jahre oder am besten gleich – wie in einigen Nachbarländern – auf 67 Jahre. Die Zeit sei reif dafür. Reif oder nicht reif, Tatsache ist, dass sich das Volk – renitent wie es ist – verweigert. Kürzlich hat die Versicherung Axa Investment Managers in einer Studie Leute gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, zur Lösung der Pensionskassenprobleme länger zu arbeiten. Die Antwort war ernüchternd, vor allem für jene, die ein höheres Rentenalter anstreben: Satte 70 Prozent der Befragten sagten Nein zu einer Erhöhung des Rentenalters.

Wir werden immer älter, weshalb sollten wir also nicht länger arbeiten? Die Antwort ist einfach: Die Wirtschaft sendet völlig widersprüchliche Signale aus. Zwar spricht ein Teil der Wirtschaft laufend davon, wie wichtig es sei, die Leute länger im Arbeitsprozess zu halten, schliesslich würden ja in den nächsten Jahren Hunderttausende von Babyboomern in die Rente gehen und die Fachkräfte würden somit rar. Das ist die Theorie. In der Praxis aber werden bereits Leute im Alter von 56 Jahren aussortiert, Ältere werden nicht mehr in Weiterbildungskurse geschickt («der geht ja sowieso bald in Rente») und es wird darauf herumgeritten, wie viel günstiger junge Arbeitskräfte doch sind. Auch die mangelnde Flexibilität älterer Mitarbeiter wird lautstark beklagt.

Natürlich hat jeder recht, der festhält, dass die physischen Anforderungen heute kleiner sind als früher: Wer Büroarbeit macht, ist mit 65 körperlich nicht in einer so schlechten Verfassung, dass er nicht noch zwei Jahre länger arbeiten könnte. Körperlich! Nur, was völlig ausgeblendet wird, ist der psychische Stress. Die Digitalisierung erfordert heute von Mitarbeitern völlig neue Job-Profile. Viele fühlen sich vom Digitalisierung-Hype überfordert und glauben, nicht mehr mithalten zu können, so sehr sie sich auch bemühen. Und Hand aufs Herz: Ist die Arbeit wirklich immer so toll, so herausfordernd, so motivierend, macht derart Spass, dass man sich mit seiner Zeit nicht auch etwas anderes vorstellen könnte? Das Wohlfühl-Geschwätz, das Personalchefs gerne absondern, ist unerträglich.

Die Ergebnisse sind klar: Würde heute das Rentenalter 67 zur Wahl gestellt, es würde – ich gehe jede Wette ein – verworfen. Wenn wir also nicht länger arbeiten wollen, bleibt nur eines: Wir werden für unsere Altersvorsorge mehr bezahlen müssen. Das schliesst eine massive Erhöhung der Mehrwertsteuer mit ein, deren Normalsatz heute 7,7 Prozent beträgt. Aber sind wir ehrlich, wenn Staaten wie Frankreich oder Deutschland eine Mehrwertsteuer von 20 oder mehr Prozent haben, dann bringt eine Erhöhung von 2 Prozent in der Schweiz zu Gunsten der Altersvorsorge noch keinen wirtschaftlichen Untergang. Wer nicht länger arbeiten will, muss zahlen. Denn länger arbeiten wollen wir offensichtlich nicht.