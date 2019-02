Kolumne Geschichte ist wichtiger denn je Analyse zum Stellenwert des Geschichtsverständnisses in Schule und Gesellschaft. Mario Andreotti

Wenn wir von geschichtlichen Ereignissen, etwa vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hören oder lesen, mag sich uns folgende Frage aufdrängen: Ist es in einer Zeit, die uns mit ihren eigenen Problemen schon voll in Anspruch nimmt, überhaupt noch angebracht, sich mit der Vergangenheit zu befassen? Die vielgehörte Antwort, es sei eben interessant zu wissen, was sich in früheren Zeiten zugetragen habe, kann uns nicht befriedigen. Interessantes finden wir in der Tagespresse und der Tagespolitik mehr als genug. Auch die Begründung, die Probleme der Gegenwart könnten wir nur dann richtig verstehen, wenn wir ihre Entwicklung durch die Jahrhunderte bis in ihre Ursprünge zurückverfolgten, reicht allein nicht aus, um uns von der Notwendigkeit einer geschichtlichen Besinnung zu überzeugen. Es muss Weiteres dazukommen.

Bei der Beschäftigung mit der Geschichte geht es nicht einfach darum, aus der Vergangenheit heraus die Gegenwart zu verstehen und Rezepte für die Zukunft zu erhalten. Es geht vielmehr um die Möglichkeit, unsere eigene menschliche Existenz in ihrer Geschichtlichkeit zu begreifen. Jeder von uns ist in eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Kultur und in eine bestimmte Gesellschaft hineingeboren. Dieses Erbe fordert unausweichlich zu einer Auseinandersetzung, zu Annahme oder Ablehnung auf. Jeder Mensch vollzieht diesen Vorgang bewusst oder unbewusst im Leben und Handeln. Dabei wird der Einzelne bestimmt von den Menschen früherer Generationen wie auch von den eigenen Zeitgenossen und wirkt seinerseits durch seine Taten. So hält die Geschichte letztlich Antworten auf die eine grosse Frage bereit: Wie sind wir zu dem geworden, was wir sind?

Wer mit den Menschen früherer Zeiten in lebendiger Anteilnahme geplant und gehandelt, vielleicht auch geirrt, gelitten und umgedacht hat, wird umso fähiger sein, zu den Fragen seiner eigenen Zeit sachlich Stellung zu nehmen. Das setzt freilich eine eingehende Kenntnis wichtiger geschichtlicher Prozesse wie zum Beispiel die Entstehung der Menschenrechte in der Aufklärung oder des Kalten Krieges nach 1945 voraus. Doch solche Kenntnisse, vor allem die grundlegende Tatsache, dass die Kenntnis der Vergangenheit Teil unserer Kultur ist, scheinen in der heutigen Generation mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Dies dürfte vor allem zwei Gründe haben.

Gewaltige Abwertung im Zuge des Lehrplans 21

Zum einen hat der Geschichtsunterricht in unseren Schulen, vor allem seit mit dem Lehrplan 21 neue Fächer wie die Frühfremdsprachen und «Medien und Informatik» den Vorrang erhalten haben, eine gewaltige Abwertung erfahren. In einigen Kantonen wird gerade noch eine Wochenlektion für Geschichte gewährt. Dazu kommt, dass Geschichte als eigenständisches Fach in der Volksschule verschwunden ist und durch das schwammige Sammelfach «Räume, Zeiten, Gesellschaften» ersetzt wurde. Jeder Lehrperson ist es nun je nach Vorlieben im Grunde überlassen, ob sie die ein bis zwei Wochenlektionen jeweils für historische, gesellschaftliche oder politische Themen verwenden will. Kein Wunder, dass das Fach Geschichte an unseren Universitäten heute nur noch von knapp drei Prozent aller Studierenden gewählt wird.

Und zum andern ist unserer Generation geschichtliches Denken und die Einsicht, dass es immer Menschen mit historischem Bewusstsein waren, die Neues geschaffen und die Gesellschaft vorangebracht haben, weitgehend abhandengekommen. Die Gründung der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, die Wiedervereinigung Deutschlands und das weitgehend friedliche Ende der Sowjetunion waren Leistungen, die aus einem übergeordneten Verständnis der Geschichte hervorgingen und ohne dieses nicht erklärbar sind. Eine solche Sicht auf das Vergangene ist eine unabdingbare Voraussetzung für richtiges Handeln im Heute.