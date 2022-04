Gastkolumne Stau am Gotthard und zurück zur Normalität? Die «Zeitenwende» findet trotzdem statt – Schluss mit blauäugig Zerfällt grad die Welt? Wir Dauerverschonten sollten uns darauf einstellen. Kolumne vom Publizisten und Philosophen, Ludwig Hasler. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Karfreitag 2022: 22 Kilometer Stau am Gotthard, 4 Stunden Wartezeit. Airport Zürich: 70'000 Passagiere, 2 Stunden anstehen beim Check-in. So viel zur «Sehnsucht nach Normalität». So viel zur These «Es wird nie mehr sein, wie es war.» So viel zur Frage unseres Veränderungswillens.

Die «Zeitenwende» findet trotzdem statt. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die alte Welt zerfällt, basta.

Beispiel? McDonald’s machte alle 850 Restaurants in Russland dicht. Peanuts? Ja, doch alle andern internationalen Ketten schlossen ebenso. Und was «Lieferkette» bedeutet, weiss inzwischen sogar ich; ich warte fluchend auf den neuen Drucker. Unternehmen geht es schlimmer. Den Ägyptern erst, ihnen droht eine brutale Hungersnot, das Korn aus der Ukraine wird ausbleiben. Und so weiter. Verblüfft stellen wir fest: Es läuft auf der Welt andersherum, als wir seit den Neunzigern dachten.

Nach dem Fall der Mauer dachten wir, wir wären auf dem Gipfel der Geschichte angekommen (Francis Fukuyama), und da oben auf dem Berg gehe es einzig darum, Geschäfte zu machen. Osteuropa bot sich an als Standort für billigere, gleichwohl qualifizierte Arbeit. Die Unternehmen begannen zu wandern. Sogar China war bereit, mit dem Westen Geschäfte zu machen. Immer mehr Lieferketten streckten sich bis nach Ostasien. Wir schickten Maschinen und Technologie, zurück kamen Turnschuhe, dann Solarpanels, schliesslich Smartphones.

Die globale Verflechtung der Wirtschaft verdichtete sich. Dabei kamen wir uns (Motto: Wandel durch Handel) vor wie Missionare für Freiheit und Demokratie. Obwohl wir im Westen am meisten profitierten. Wir bekamen günstige Rohstoffe aus Russland und billig produzierte Waren aus Asien. Globalisierung hiess für uns: Wachstum dank neuer Absatzmärkte.

Ludwig Hasler ist Philosoph und Publizist. Damian Poffet

Dass wir damit erpressbar wurden durch eine kriminelle Clique, das fiel uns Blauäugigen nie ein. Obwohl wir zusehen konnten, wie Putin unsere Milliarden in seine imperialen Fantasien steckt, sein Riesenreich verkommen lässt, Hauptsache, es gibt reichlich ungebildeten, gedemütigten Nachwuchs für seine selbstzerstörerischen Schlachten.

Jetzt wachen wir auf und sehen eine Globalisierung der Krisen: Pandemie, Krieg, Inflation. Wir sind am Berg, nicht auf ihm. Wir müssen klettern lernen – an drei wuchtigen Gebirgen.

Gesellschaftlich widmen wir uns verbissen allerlei Mikroproblemen (von Vaterschaftsurlaub bis Roger Federers Knie) und Befindlichkeits-Korrekturen (siehe Gender*). Bei ernsthaften Problemen (Biodiversität, Klima, Generationengerechtigkeit) leisten wir uns den Larifarimodus. Komplett vergessen hatten wir: Unsere Alltagsfreiheiten leben von etwas, das wir für gottgegeben hielten, nämlich einer Sicherheitsarchitektur, die uns vor Erpressung anderer schützt und eine verlässliche Versorgung garantiert.

Wirtschaftlich haben wir uns an Jahre mit Wachstum ohne Inflation gewöhnt. Es reichte, den Gesetzen der Globalisierung zu folgen, auf mehr internationale Verflechtung und Handel zu bauen. Damit ist nun wohl vorbei. Wir müssen Wohlstand und wirtschaftliche Kraft cleverer verdienen. Wachstum muss von innen kommen – dank Erfindungsgeist und Innovation. Dazu brauchen wir mehr Grundlagenforschung – vor allem schlauere Ideen, was wir mit Digitalisierung anstellen wollen.

Auch privat müssen wir das Leben wieder etwas nach Hause holen. Es wird massiv teurer, sein Radius enger. Wer einzig von der Sehnsucht «endlich wieder Teneriffa» lebt, wird schlechte Karten haben. Könnte auch ein Glück werden, uns als erdgebundene Wesen zu entdecken. Das Leben verkleinern heisst nicht zwingend, ihm die Spannung nehmen. Im Gegenteil. Wir könnten unser «Nest» so bereichern, dass der vermeintliche Verzicht als Lebensgewinn erscheint.