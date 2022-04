Gastbeitrag zum Filmgesetz «Es ist gut, wenn kommerzielle Anbieter und nicht mehr nur selbstverliebte Filmförderer des Bundes eine Rolle spielen» Die Abstimmung über das revidierte Filmgesetz vom 15. Mai wird nötig, weil verschiedene Jungparteien - darunter jene von FDP und GLP - das Referendum ergriffen haben. Der freisinnige Zürcher Ständerat Ruedi Noser sieht aber just liberale Argumente für die «Lex Netflix», wie er in einem Gastkommentar darlegt. Ruedi Noser Drucken Teilen

Schweizer Fernsehsender sind heute gesetzlich verpflichtet, 4 Prozent ihres Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen zu investieren. Fernsehsender, die neben Unterhaltungs- und Nachrichtensendungen auch viele Eigenproduktionen umsetzen, leisten damit einen Beitrag an die hiesige Filmwirtschaft, während die grossen Streamingdienste wie Netflix von dieser Abgabe befreit sind.

Auch ausländische Fernsehsender mit einem Werbefenster in der Schweiz sind heute ausgenommen. RTL 2 hat in der Schweiz also beispielsweise einen Marktvorteil gegenüber Schweizer Anbietern. Die Ungleichbehandlung ist in meinen Augen nicht vernünftig erklärbar. Man könnte daraus sogar interpretieren, die Schweiz leiste einen Förderbeitrag an Netflix & Co., indem die grossen Plattformen von der Regelung ausgenommen sind.

Allein dieser Grund, nämlich die Gleichbehandlung von Gleichem, spricht für ein überzeugtes Ja. Umso mehr, wenn man sieht welche Argumente das Nein-Komitee ins Feld führt. Es behauptet, durch die Abgabe würden die die Abo-Gebühren steigen, und es zu belegen. Für die Preissetzung sind auf dem Markt zudem nicht die Kosten ausschlaggebend, sondern die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden. Obwohl es ein globales Produkt ist, kostet ein Netflix-Abo deshalb nicht überall auf der Welt gleich viel.

Schon heute verlangt Netflix in der Schweiz die mit Abstand höchsten Abo-Preise. Warum? Weil wir hierzulande bereit und in der Lage sind, diese hohen Preise zu bezahlen. Man darf also getrost davon ausgehen, dass Netflix so viel Geld in der Schweiz verdient, dass der Konzern allein aus eigenem Interesse deutlich mehr als 4 Prozent in den hiesigen Markt investieren wird. Sonst fliesst sämtliches Geld der Schweizer Konsumenten - abgesehen von der Mehrwertsteuer - ins Ausland. Denn ausländische Streaming-Anbieter bezahlen in der Schweiz weder Gewinnsteuer noch Miete oder Löhne.

Auch sollten wir uns bewusst sein, um welchen absoluten Betrag es geht: Rund 20 Millionen Franken mehr pro Jahr macht die auf die internationalen Anbieter ausgeweitete Investitionsverpflichtung aus. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir eine eidgenössische Abstimmung geführt haben, bei der es um so wenig Geld ging. Und doch bedeuten die 20 Millionen viel für den Schweizer Film, genau genommen stehen damit etwa 20 Prozent mehr Mittel zur Verfügung. Als Vergleich: Das Opernhaus Zürich erhält jährlich das Vierfache, nämlich rund 80 Millionen Franken vom Zürcher Steuerzahler.

Was bekommen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer vom Filmgesetz? Mehr Schweizer Szenen, mehr Schweizer Schauspieler, mehr Schweizer Geschichten und vor allem mehr kommerzielle Schweizer Filme. Wettbewerb belebt das Geschäft, auch in der Kultur. Und Netflix & Co. bestimmen selbst, welche Schweizer Produktionen sie in ihr Programm aufnehmen. Die Streaminganbieter orientieren sich am Markt, sie wollen Zuschauer und Abonnenten. Erstmals spielen wichtige kommerzielle und international ausgerichtete Player im Schweizer Filmmarkt eine Rolle, nicht mehr nur die selbstverliebten Filmförderer von Bund und Kantonen.

Wer sich also mehr Schweizer Film für ein breites Publikum in der Schweiz und international wünscht, der stimmt der Vorlage am 15. Mai zu.