Kommentar

Flüchtlingskrise: Merkel muss das schaffen

Die Rechten wollen die Grenzen für Flüchtlinge schliessen und in Nordafrika Auffanglager errichten. Die Linken meinen, Europa müsse die halbe Welt retten. Beides funktioniert nicht. Wir sollten jenen Politikern vertrauen, die in dieser menschlich wie politisch so schwierigen Krise differenzierte Antworten suchen.