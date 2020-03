Ein Wunder geschieht: Eine Frau soll Gemeindepräsidentin von Mörschwil werden In der Politik und in der Wirtschaft sind Frauen in Spitzenpositionen eine Seltenheit. Schuld daran sind verbreitete Vorlieben für traditionelle Rollenmodelle. Besonders in der Ostschweiz.

Stefan Schmid, Chefredaktor. Bild: Hanspeter Schiess

Man könnte meinen, die Ostschweiz sei gerade daran, das weibliche Geschlecht zu entdecken. Die Clientis Bank in Oberuzwil schlägt mit Barbara Lorenz erstmals eine Frau als Präsidentin des Verwaltungsrats vor. Es sei verbreitet der Wunsch geäussert worden, im obersten Aufsichtsgremium der Regionalbank sollte wieder eine Frau Einsitz nehmen.

Ebenso Revolutionäres spielt sich im beschaulichen Mörschwil ab. Regiert wurde die reiche Gemeinde über dem Bodensee in den vergangenen 29 Jahren von Paul Bühler. Doch bald ist Schluss. Der staatsmännische Dorfhäuptling soll – Achtung, jetzt kommt’s – von einer jungen Frau beerbt werden, wie diese Woche bekannt wurde. Die Findungskommission schlägt die erst 32-jährige Juristin Martina Wäger als neue Gemeindepräsidentin vor.

Die Schlagzeilen aus der Ostschweiz täuschen nicht darüber hinweg:

Frauen in Spitzenpositionen, ob in der Politik, in der Verwaltung oder in der Wirtschaft, sind nach wie vor Ausnahmen.

Der Zufall will, dass in diesen Tagen der Dokumentarfilm «Von der Rolle» der Berner Regisseurin Verena Endtner in die Kinos kommt. Der Film porträtiert ein Paar, das die traditionellen Rollen vertauscht hat. Der Mann kümmert sich um die Kinder, die Mutter holt die Kohle rein.

Das Erstaunliche ist nicht das Setting an sich. Sondern dass man über derlei Familienmodelle im 21. Jahrhundert überhaupt noch einen Dokumentarfilm drehen muss. Was in anderen Ländern längst Normalität ist – Frauen machen Karriere, Männer kümmern sich um die Kinder – gibt hierzulande Stoff für Kinovorstellungen her.

Am Sonntag ist der Tag der Frau. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat aus diesem Anlass die 352 Gemeindepräsidentinnen des Landes für einen PR-Anlass nach Bern eingeladen. Nur 16 Prozent der Schweizer Gemeinden werden von Frauen regiert. Ziel der Veranstaltung, die wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, ist es, Frauen in Führungspositionen sichtbar zu machen. Der weibliche Nachwuchs soll ermutigt werden, Karriere zu machen.

Gut gemeint, gewiss. Doch der gesellschaftliche Wandel wird damit kaum spürbar beschleunigt. Die Mühlen mahlen in der konservativen Schweiz besonders langsam.

Noch immer sind in ländlichen Regionen wie der Ost- und Zentralschweiz rund die Hälfte der Männer der Meinung, es sei richtig, dass die Frauen zu Hause zu den Kindern schauen.

Die Bereitschaft, das Pensum zu reduzieren, ist ausserhalb linksliberaler, urbaner Milieus gering.

Nicht viel fortschrittlicher sieht das Rollenverständnis bei den Frauen aus. Die traditionalistischen Ansichten der Männer werden von einem guten Drittel der Frauen geteilt. Die Ehefrauen nehmen den Namen des Gatten an und bleiben nach der Geburt der Kinder zu Hause oder arbeiten höchstens noch ein bisschen Teilzeit. Dabei ist völlig klar: Wer weniger als 60 Prozent im Beruf engagiert ist, bleibt stehen – finanziell und karrieretechnisch.

Weder die Männer noch die Frauen sind Opfer. Sie wollen es nicht anders. Viele Männer wollen bei der Arbeit nicht zurückstecken. Und viele Frauen wollen lieber zu den Kindern schauen, als sich in der Berufswelt zu engagieren. Der eklatante Frauenmangel in Spitzenpositionen ist in den seltensten Fällen dem Umstand geschuldet, dass Männerbünde den Aufstieg von Frauen behinderten. Meistenorts mangelt es schlicht an weiblichem Personal, das willens ist, die Führungsaufgabe zu übernehmen.

Braucht es Abhilfe? Volkswirtschaftlich gesehen dringend. Die Schweiz benötigt die vielen gut ausgebildeten Frauen in der Wirtschaft und nicht primär zu Hause am Herd. Aber das ist nur die ökonomische Perspektive. In den Köpfen vieler Menschen sieht es anders aus. Da gehen wir lieber ins Kino und schauen uns mal wieder einen echten Hausmann an. Dieses Land will es nicht anders.