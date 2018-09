Kommentar Die Wissenschaft der Gleichheit 7,4 Prozent, weniger oder gar überhaupt nichts? Die Debatte um Lohngleichheit zwischen Mann und Frau ist definitiv zur Statistik-Schlacht geworden. Sasa Rasic, Leiter «Zentralschweiz am Sonntag»

20 000 Personen demonstrierten gestern in Bern für Lohngleichheit und gegen Diskriminierung. Das Timing stimmt: Morgen werden im Nationalrat verpflichtende Lohnanalysen für Firmen ab 100 Angestellten zum Thema. Und zwar, weil nach Angaben des Bundes der unerklärte Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen 7,4 Prozent beträgt. Kurz vor der Beratung in der grossen Kammer kommen nun aber Zweifel an der verwendeten Berechnungsmethode auf. Grund: Die tatsächliche Berufserfahrung fliesst als einflussreicher Faktor nicht in die Datengrundlage ein (Seite 3).

Damit wäre ja alles geklärt und die Debatte im Nationalrat kann man sich sparen – denkt sich wohl so mancher Politiker. Doch die Realität ist auch diesmal komplexer. Sonst hätte man ja die Erkenntnis über die fehlerhafte Berechnungsgrundlage schön formuliert auf ein Plakat schreiben und es dem Protestzug in Bern hinhalten können. Die 20000 Demonstrierenden hätten ihren Fehler eingesehen und sich den Rest des Tages Erfreulicherem gewidmet. Sind all diese Menschen am Protestzug etwa ideologisch verblendet und protestieren wider besseres Wissen? Oder handelt es sich um jenes ominöse «Unbehagen» im Volk, das ja auch bei Migrationsthemen oft ohne Zahlengrundlage legitim zu sein scheint? Dieses nehmen Politiker ja trotzdem als «die Sorgen der Bürger» ernst.

Wie so oft muss die Wissenschaft für die Rosinenpickerei der politischen Meinungsbildung hinhalten. Je nach Gesinnung kann man auch die Studie der Universität Basel von 2013 als Argument nehmen, in der die Personen von der Ausbildung weg bis in die Karrierelaufbahn untersucht wurden. In dieser wurde bereits beim Berufseinstieg in gleicher Branche ein Lohnunterschied von 7 Prozent zwischen den Geschlechtern registriert. Statt sich gegenseitig mit Zahlen zu bewerfen, könnte man sich auf den meist grössten Unterschied in den Karrieren zwischen Mann und Frau konzentrieren: Schwangerschaft und folgende Mutterschaft. Und hier zeigen die Erhebungen, etwa beim Mutterschaftsurlaub im internationalen Vergleich, dass die Schweiz unter den OECD-Ländern regelmässig unter den Schlusslichtern erscheint. Zurücklehnen ist also unangebracht.