Kommentar Der neue Samstag Wenn Altes verschwindet, gibt es Platz für Neues. So auch für unsere neue Wochenendausgabe. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben es bestimmt bemerkt: Ihre Zeitung sieht am heutigen Samstag anders aus als bisher. Grund dafür ist das neue Wochenendkonzept der «Luzerner Zeitung» und ihren Regionalausgaben in Zug, Nid-, Obwalden und Uri. Unsere Zeitung erscheint mit ihren gegen 30 regionalen Titeln und Partnerblättern als «Schweiz am Wochenende» fast in der ganzen Deutschschweiz.

Am letzten Sonntag ist die «Zentralschweiz am Sonntag» aus wirtschaftlichen Gründen leider zum letzten Mal erschienen. Darum planen, recherchieren und gestalten die Redaktionen im Verbund von CH Media die Samstagszeitung neu so, dass sie Lesestoff für das ganze Wochenende bietet.

Neue Themen: Wir bieten Ihnen zwei Seiten mit Meinungen und Kommentaren aus der Redaktion und von Gastautoren. Weiter erscheinen samstags ein doppelseitiges Interview und eine Geld-Seite mit Tipps und Einschätzungen.

Gewichtung: Wir bauen am Samstag das Leseangebot aus. Nicht nur den tagesaktuellen Nachrichtenthemen räumen wir mehr Platz ein, sondern auch Hintergründen und analytischen Stoffen.

Dritter Bund: Überregionale Kulturthemen, Gesellschaft, Genuss, Reisen, Lifestyle… Die schönen Seiten des Lebens pflegen wir am Wochenende weiterhin, gebündelt im separaten dritten Zeitungsbund.

Erscheinungsbild: Der Zeitungskopf ist am Samstag neu in Blau gehalten, von Montag bis Freitag bleibt er wie bisher. Das Layout ist generell aufgefrischt. Zwecks besserer Lesbarkeit haben wir einerseits die Grundschrift leicht vergrössert. Andererseits ist das Layout im Zeitungsverbund vereinheitlicht, um die Zusammenarbeit mit der Zentralredaktion zu erleichtern.

Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen damit ein attraktives Lesepaket schnüren. Selbstverständlich werden wir Sie weiterhin insbesondere mit den regional, aber auch national und international wichtigen Geschehnissen vom Wochenende versorgen: Stets aktuell auf www.luzernerzeitung.ch und gebündelt in der Montagsausgabe. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und wünschen viel Lesevergnügen!