Inflation treibt Pastapreise in die Höhe: Gibt's bald Subventionen für Spaghetti? Praktisch zeitgleich mit dem steigenden Benzinpreis riefen Politiker dazu auf, die Steuern auf das Benzin zu senken und das Tanken billiger zu machen. Blüht uns nun das gleiche Szenario mit Spaghetti, Fusilli und Penne? Denn auch bei diesen Produkten steigen die Preise inflationsbedingt stark an. Maja Briner

Wer Pasta kauft, muss heute fast einen Fünftel mehr dafür zahlen als noch vor einem Jahr. Bild: Shutterstock

Als der Benzin-Preis stieg, da kamen die Forderungen rasend schnell: Der Staat müsse dafür sorgen, dass das Tanken billiger werde – und weniger Steuern auf das Benzin erheben. Der Nationalrat hat einem Vorstoss dazu bereits zugestimmt, der Ständerat muss noch darüber entscheiden.

In der Zwischenzeit klettern weitere Preise in die Höhe. So ist etwa der Kaffee, der am Morgen den Motor vieler Menschen in Schwung bringt, um über 4 Prozent teurer als vor einem Jahr. Noch stärker ist die Steigerung bei den Teigwaren: Satte 18,7 Prozent kostet Pasta heute mehr, wie das Bundesamt für Statistik jüngst berechnet hat. Trotzdem zeichnet sich in Bundesbern noch kein politischer Konsens ab, Spaghetti, Penne und Fusilli zu verbilligen.

Wobei der Vergleich zugegebenermassen stark hinkt: Erstens sind Teigwaren die deutlich kleinere Belastung fürs Haushaltsbudget als Benzin; zweitens machen die Steuern und Abgaben einen ansehnlichen Teil des Benzinpreises aus. Bei Nahrungsmitteln hingegen wird nur die reduzierte Mehrwertsteuer fällig. In einem Bereich hat der Bund schon gehandelt: Wegen der steigenden Preise hat er die Einfuhrzölle für Futtermittel gesenkt. Weizen, Mais und Hafer für Tiere kann damit günstiger importiert werden. Das gibt Anlass zur Hoffnung: Vielleicht wird wenigstens das Hackfleisch für die Bolognese nicht teurer.