Café Fédéral Im Reich der bösen Tiere Der Wolf war gestern. Heute sind Hauskatzen und Rabenkrähen die bösen Tiere für die Schweizer Politiker. Laura Pirroncello

Hauskatzen sind gemäss einem GLP-Nationalrat die grössten Vogelkiller. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Der Kanton Wallis ist Schweizer Meister im Geld kassieren. Aus dem nationalen Finanzausgleich erhält er pro Kopf am meisten Franken. Da kann man sich auch einmal von der generösen Seite zeigen, fand Franz Ruppen, als er noch Nationalrat war. Der Walliser SVP-Mann, mittlerweile Staatsrat, schlug vor, ein paar Wölfe aus seinem Kanton ins Mittelland umzusiedeln. Der Bundesrat taxierte diese Zwangsbereicherung der Fauna in urbaner Zone aber als unpraktikabel – obwohl doch die Städter die Wölfe an der Urne verhätscheln.

Helvetische Politiker nehmen längst weitere üble Zeitgenossen ins Visier. Kürzlich bugsierte GLP-Nationalrat François Pointet (VD) auch die Hauskatzen ins Reich der bösen Tiere, weil sie – und nicht etwa die Windräder – die grössten Vogelkiller seien. Wobei: Erst vor wenigen Tagen wurde publik, dass ein Rotor im bernjurassischen Windpark Mont Crosin einen geschützten Steinadler köpfte. Die Vogel-Diversität leidet definitiv weniger stark, wenn eine Hauskatze über einen Spatzen herfällt.

Neu in die Liste der Schädlinge haben es die Rabenkrähen geschafft – weil sie Setzlinge ausrupfen, Salatköpfe zerstören und Trauben picken, wie FDP-Nationalrat Olivier Feller festhielt. Anders als für Wolfrisse zückt der Bund bei solcher Unbill nicht das Portemonnaie. Entschädigungszahlungen seien Sache der Kantone. Fazit: Anders als bei Corona vertraut der Bundesrat beim Krähenmanagement voll auf den Föderalismus.