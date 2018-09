Kommentar 2018 – das Jahr der Ostschweizer Alphatiere Gleich vier Politiker aus unserem Landesteil spielen in Bundesbern seit Monaten eine wichtige Rolle. Die Sage von den Ostschweizern, die in Bern politisch marginalisiert sind, können wir getrost vergessen. Eine Zwischenbilanz. Stefan Schmid

Das Jahr 2018 ist noch nicht vorbei. Dennoch bieten sich diese lauwarmen Tage vor der eidgenössischen Herbstsession, die am Montag in Bern beginnt, geradezu an, aus Ostschweizer Sicht eine politische Zwischenbilanz zu ziehen. Gleich vier Politiker aus unserem Landesteil spielen nämlich im Bundesberner Betrieb seit Monaten eine wichtige, um nicht zu sagen entscheidende Rolle.

Chronologisch müssen wir die kurze Übersicht mit der St.Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter beginnen. Die 54-jährige Wilerin präsidiert seit Dezember 2017 so abgeklärt wie unspektakulär den Ständerat. Für alle sichtbar: Das magistrale Gen trägt die etwas streng wirkende Freisinnige in sich. Sollte der St.Galler CVP-Regierungsrat Benedikt Würth nicht schon vorher in den Bundesrat gewählt werden, hat die Freisinnige nach wie vor gute Karten, dereinst als Nachfolgerin von Johann Schneider-Ammann inthronisiert zu werden. Doch dazu später mehr.

Stefan Schmid, Chefredaktor, Bild: Benjamin Manser

Als nächster taucht der Altstätter Bio-Landwirt Markus Ritter auf der Landkarte der Polit-Influencer auf. Der Bauernchef manövrierte im Frühjahr den ungeschickt operierenden Agrarminister Johann Schneider-Ammann aus. Dieser hatte es gewagt, den exzessiven Grenzschutz für die heimische Landwirtschaft in Frage zu stellen. Ritter ging als klarer Sieger nach Punkten vom Acker. Das Parlament stoppte die bundesrätlichen Pläne, den Protektionismus aufzuweichen. Dem Magistraten blieb nichts anderes übrig, als den Bauernführer auf einen Versöhnungszmittag in einen urchigen Landgasthof einzuladen.

Der nächste Ostschweizer, der Schneider-Ammann das Leben schwer macht, heisst Paul Rechsteiner. Der Gewerkschaftsboss katapultierte sich mit einem schroffen Nein zu Verhandlungen über die Lohnschutzmassnahmen mit einem Schlag ins Zentrum des politischen Geschehens. Rechsteiner trägt damit wesentlich dazu bei, dass die Schweiz mit der EU nicht so schnell ein Rahmenabkommen abschliessen wird. Und er hat, ganz nebenbei, seine Wahlchancen für die anstehenden Ständeratswahlen im Herbst 2019 verbessert. Gerade in gewerblichen, kleinbürgerlichen Kreisen sind viele froh, hat Rechsteiner gegenüber der EU die Notbremse gezogen. Die Stimmung könnte freilich gegen Rechsteiner kippen, sollte die EU bald Strafmassnahmen gegen die renitenten Schweizer beschliessen.

Last but not least ist mit dem Rückzug des Luzerner CVP-Ständerats Konrad Graber aus der Politik plötzlich der Name des St.Galler Regierungsrats Benedikt Würth in aller Munde. Je mehr sich die Reihen der Bundesratsanwärter bei den Christlichdemokraten lichten, desto grösser scheinen die Chancen des nahbaren Ostschweizers, Nachfolger von Bundesrätin Doris Leuthard zu werden. Diese könnte nämlich, so wird in Bern gemunkelt, in dieser Herbstsession ihren Rücktritt verkünden.

Klar, es muss vieles zusammenpassen, damit Würth gewählt würde. Leuthard müsste vor Schneider-Ammann aus der Landesregierung zurücktreten, und der 50-jährige St.Galler hat gegenüber weiblichen Mitgliedern der CVP-Bundeshausfraktion den gewichtigen Nachteil, dass er a) ein Mann ist und b) in Bern nicht schon jedem der 246 Parlamentarier die Hand geschüttelt hat. Chancenlos aber dürfte Würth, der derzeit die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) präsidiert und damit zu nationalen Auftritten kommt, nicht sein. Eine Wahl Würths würde allerdings die Bundesratspläne von Karin Keller-Sutter definitiv beenden. Zwei St.Galler im Bundesrat, das ist nicht vorstellbar.

Noch ist das Politjahr 2018 nicht beendet. Aus lokalpatriotischer Perspektive dürfen wir aber mit einer gewissen Genugtuung festhalten: Die Sage von den Ostschweizern, die in Bern politisch marginalisiert sind, können wir getrost vergessen.