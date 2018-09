Zeit für Erntedank Der Herbst rückt allmählich näher - Zeit, dankbar auf ein reiches Gartenjahr zurückzublicken. Und auch vorausschauend zu arbeiten. Urs Bader

Erntedankfeste sind bei uns wohl weitgehend aus dem Festkalender verschwunden. Wenn alle möglichen Früchte und Gemüse immer rund ums Jahr erhältlich sind, scheint Erntedank obsolet. Was aber natürlich unsinnig ist. Gerade in diesen Tagen können auch wir Hobby-Gärtner mit Ehrfurcht und Dankbarkeit durch den Garten streifen. Die Natur hat sich mit ihren Schätzen einmal mehr grosszügig gezeigt – Trockenheit hin oder her.

Wir dürfen also ruhig einen Moment innehalten – und dann wieder ans Werk gehen. Gartensegen verdanken wir ja doch auch unserem Fleiss. Und es gibt noch viel zu tun. Noch können wir reichlich Früchte und Gemüse ernten, die teils noch verarbeitet sein wollen: sogar im Freien letzte Tomaten und wieder Himbeeren wie im Frühsommer. Ein letztes Aufbäumen des Sommers.

Der Blick richtet sich aber auch schon auf den Frühling. Der Boden etwa will gegen die Zumutungen des Winters geschützt werden. Dafür dient eine ganzflächige Gründüngung, die jetzt zu säen ist. Dann ist uns der Boden auch im Frühling wieder wohlgesonnen.