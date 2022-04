Superheldin Als die Frauen Superkräfte erhielten: Wie Wonder Woman zu einer Ikone des Feminismus wurde Jeder Superheld hat ein Doppelleben. Das gilt auch für Wonder-Woman-Schöpfer William Moulton Marston. Er lebte zeitweise gleich mit drei Frauen zusammen.

Wonder Woman war die erste Comic-Superheldin. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1941. Bild: Alamy Stock Photo

Jill Lepore kennt man bei uns als Autorin von «Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika». Sie schrieb es 2018, und ins Deutsche übersetzt erschien es 2019. Das Buch thematisiert natürlich den nur schwer – oder vielleicht gar nicht – verstehbaren Umstand, wie die Gründungsväter der USA die Freiheitsrechte und die Egalität aller Menschen preisen und gleichzeitig die Sklaverei (schamhaft «The Institution» – «Die Einrichtung» genannt) bestehen lassen konnten.

Bereits 2014 erschien ihr Buch über «Die geheime Geschichte von Wonder Woman» auf Englisch, die deutsche Übersetzung erschien diesen Frühling. Die Überschneidung sollte man berücksichtigen. In der «Wonder-Woman»-Geschichte spiegelt sich auch ein bisschen diese offenbar typische amerikanische Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen. Man scheut sich, dies «Pragmatismus» zu nennen, weil es abwertend wirkt. Es ist aber auch nicht Gleichgültigkeit oder Verdrängung oder etwas in der Art. Man beharrt darauf, dass ein Leben in verschiedenen Welten möglich und kein Problem ist.

Er war ein Vorreiter des Feminismus

Wonder Woman ist eine Comic-Gestalt. Sie erschien als eine Reaktion auf die Super-Helden, welche die Comic-Industrie in den späten 1930er-Jahren produzierte. Superman und Co. – es gab nicht nur Batman, sondern noch viele andere – wären damals in Europa nicht möglich gewesen. Der schwedische Schriftsteller Lars Gustafsson schrieb in einem seiner Bücher über die Schwierigkeit, amerikanischen Studenten Nietzsches Konzept des Übermenschen begreiflich zu machen. Auch wenn man sich noch so Mühe geben würde, «Superman» komme einfach als dämlicher Hilfspolizist rüber. In den faschistischen Diktaturen wurde der Typ zwar etwas anders propagiert, ist aber immer gut erkennbar.

Das Hauptmotiv, das ihr Erfinder William Moulton Marston (1893–1947) für Wonder Woman vorbrachte, war denn auch, dass die Galerie der männlichen Superhelden ergänzt werden müsse durch eine Frau: «Nehmen Sie einmal an, Ihr Kind nimmt sich Superman zum Vorbild, welcher seine ausserordentliche Kraft nutzt, um den Schwachen zu helfen. Dann fehlt dennoch die wichtigste Zutat für das menschliche Glück – die Liebe», schrieb er in seiner Empfehlung. Er ging aber noch deutlich weiter: Nicht einmal die Mädchen wollten Mädchen sein, weil es «unserem Frauenbild an Macht, Kraft und Stärke fehlt».

Marston vertrat dabei eine klar feministische Position. Frauen sollten in Politik und Gesellschaft gleiche Rechte und Chancen haben wie Männer. «Woman and The New Race» (1920), das Buch der Emanzipations-Ikone Margaret Sanger, sollte auch die Philosophie von Wonder Woman enthalten. Die vielen Beispiele in Lepores Buch zeigen, dass es nicht so einfach war, das in Comic-Strips auch nachvollziehbar zu zeigen.

Bild: Alamy Stock Photo

Wonder Woman konnte natürlich auch nicht im langen Rock auftreten, ihre äussere Erscheinung war deshalb nicht nur für die katholischen Kirche problematisch. Aber die männlichen Vorbilder hatten mit ihren engen Trainingsanzügen eine Vorlage gegeben.

Und dann war da noch der Herkunftsmythos. Marston bediente sich – ganz im Geiste der Zeit – bei den Griechen und den Amazonen. In ihr Leben auf einer fernen Insel platzt ein abgestürzter US-Pilot, die unvermeidliche Liebesneigung führt dann dazu, dass Wonder Woman ihren Steve Trevor in die Zivilisation zurückbringen und dort unter dem Namen Diana Prince ihr bürgerliches Alter Ego installieren wird.

Superhelden haben per Definition Doppel-Existenzen. Superman hat seinen Clark Kent, Batman seinen Bruce Wayne und Wonder Woman ihre Diana Prince. Stevenson schuf mit «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» (1886) ein starkes Vorbild. Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James schrieb 1890 «The Hidden Self» (Das verborgene Selbst), in dem er ein öffentliches Ich (meine Leistungen) von einem privaten Ich (meine Leidenschaften) unterschied.

Von William James (1842–1910) stammt auch der Gedanke, dass unsere Emotionen (Angst und dergleichen) nicht ursprüngliche Empfindungen sind, sondern Namen, die wir ihren körperlich wahrnehmbaren (Begleit-)Erscheinungen gegeben haben. Zuerst das Herzklopfen und die schweissigen Hände, erst wenn unser Bewusstsein das registriert, ordnen wir es ein als «Angst».

Diese Parallelität von Körper und Geist brachte WW-Erfinder Marston bereits als Student auf den Gedanken, die körperlichen Symptome zu messen und dergestalt zu katalogisieren. Gleichzeitig kam der Film auf, man konnte bei Versuchspersonen «Erlebnisse» evozieren und Puls, Blutdruck etc. messen. Die praktische Anwendung heisst heute Polygraph, zum «Lügen-Detektor» macht ihn allerdings erst die Interpretation eines Fachmannes.

William Moulton Marston

Erfinder von Wonder Woman und dem frühen Polygraph Bild: PD

Mit drei Frauen und vier Kindern in einem Haus zusammengelebt

Marston hatte auch einen akademischen Grad in Rechtswissenschaft, den «Fake Detector» vor Gericht einzuführen, schaffte er aber nicht. Die Pointe ist aber auch so noch gut genug. Jill Lepore enthüllt behutsam, aber akribisch das Doppelleben des William Moulton Marston. Er lebte in einem Haushalt mit zeitweise drei Frauen, zwei waren Mütter seiner vier Kinder. Seine Ehefrau Elizabeth Holloway verdiente das Geld als Redaktorin und Managerin, seine einstige Studentin Olive Byrne – die Nichte von Margaret Sanger – betreute derweil die Kinder.

Die Familien-Konstellation funktionierte, die beteiligten Frauen blieben auch nach Marstons Tod zusammen und wollten glücklich gelebt haben. Den Kindern von Byrne sagte man vorerst nicht, dass Marston auch ihr Vater war, sondern erfand einen gewissen «Richard», der aber schon gestorben sei. Die Wahrheit erfuhren sie erst spät.

Jill Lepore: Die geheime Geschichte von Wonder Woman. C.H. Beck Verlag München 2022. 572 S., Fr. 45.90. Bild: zvg

Marston unternahm – im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um Wonder Woman – allerlei Rationalisierungsversuche. Sie muten uns seltsam gequält an, aber vielleicht glaubte er sie. «Die einzige Hoffnung auf Frieden beruht darauf, den Menschen, die voll Elan und ungebändigter Kraft sind, beizubringen, wie man geniesst, gebunden zu sein – die Unterwerfung unter freundliche Autorität, weise Autorität zu geniessen, nicht bloss eine solche Unterwerfung zu tolerieren.» Der Satz gehört in eine Rechtfertigung.

Man hielt ihm vor, Wonder Woman werde in den Stories zu oft gefesselt und in Ketten gelegt. Dass Marston eine Fesselungs-Fixierung hatte, ist unbezweifelbar. Andererseits war ein gängiger Topos seiner Stories, dass Wonder Woman ihre Superkräfte verlor, wenn sie sich in Abhängigkeit zu einem Mann begab. Heiraten war ein No-Go. Klar, dass die Kritik dann fand, dass WWs Attraktivität nur «Sexyness» sei und keine «gesunde» – in einer (monogamen) Ehe ausgelebte – Sexualität. Wenn sie um die Marston-Familienverhältnisse gewusst hätten …