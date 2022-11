Wohnen Grosse Spiegel sind in: So setzen sie die glamourösen Einzelstücke perfekt in Szene zvg Spieglein, Spieglein an der Wand, wie wird mein Wohnzimmer zum schönsten im ganzen Land? Wie Sie Spiegel einsetzen, um Ihrem Daheim eine unübertreffbare Note zu verleihen.

Aus der Mode gekommen sind sie eigentlich nie: Spiegel. Schliesslich haben sie auch eine wichtige Funktion in den eigenen vier Wänden zu erfüllen, nämlich dass man sich darin betrachten kann – egal, ob im Badezimmer oder Entree. «Dennoch wird das Potenzial von Spiegeln oft ausser Acht gelassen», stellt Samira Hilali, Interieurdesignerin bei Wohnbedarf in Frauenfeld, fest.

So klein oder gross, eckig oder rund sie auch sind, sie geben den eigenen vier Wänden eine persönliche Note, zaubern Eleganz in den Raum und können dessen Wirkung beeinflussen. Je nachdem, wie geschickt sie eingesetzt werden, lassen sie kleine Räume grösser wirken oder bringen mehr Licht in den Raum. Hilali:

«Mit einem Spiegel kann man räumlich einiges austricksen.»

So lässt sich etwa ein grosser Spiegel wie ein weiteres Fenster einsetzen – insbesondere, wenn er direkt gegenüber einem Fenster platziert wird. Will man die Aussicht oder auch Gegenstände spiegeln, sei es grundsätzlich wichtig, dass der Spiegel etwas Schönes reflektiere wie Pflanzen oder Dekor, rät die Expertin. In kleinen, langen und oft auch schmalen Entrees lässt sich mit Wandspiegeln die Länge sozusagen verdoppeln. Oder man bringt an der kurzen Seite einen Spiegel an, sodass sich der Raum verbreitert.

Für Hilali ist ein Spiegel auch eine ideale Alternative zu einer Wanddekoration oder einem Bild. «Ein Spiegel ist wie ein Chamäleon, er passt sich perfekt der Umgebung an.» Zudem durchbrechen Spiegel auf diese Weise eine starre Wand und verleihen die Illusion von zusätzlicher Tiefe.

Rund wirkt unaufdringlicher, eckig prägnanter

Während Spiegel früher mit ausgefallenen Rahmen inszeniert wurden, ist das heute weniger wichtig. Inzwischen sind es andere Faktoren, die einen Spiegel ausmachen, wie etwa die Form. «Runde und ovale Spiegel, die durch die weiche Form überall einen passenden Platz finden, wirken unaufdringlicher als eckige Modelle», so Hila­li. Oft sind sie eher schlicht gehalten, ganz ohne oder nur mit einem feinen Rahmen.

Spiegel mit einem tiefen Rahmen bieten derweil nicht nur praktische Ablageflächen, sondern bringen auch eine grössere Tiefenwirkung, wie der Wonderland Mirror der deutschen Marke Dante. Beim Modell One More Look des dänischen Herstellers Umage kann auch gleich noch allerlei Krimskrams in den Schublädchen versorgt werden. Eine besondere Materialität wie etwa farbiges Glas kann Effekte hervorbringen. Dazu bieten die Kollektionen Mirror von Fritz Hansen oder Caadre von Fiam italia schöne Modelle.

Wenn der Spiegel als eine Art Wandbild dienen soll, darf er auch extravagant sein. Optisch ein Hingucker sind auch mehrere kleinere Spiegel, als Collage an der Wand gruppiert. Manche Modelle gibt es gleich im Set wie die Spiegel von Magis Vitrail oder Paulina Deltour. Und manchmal werden sie auch zu Kunst, wie etwa der Piega von ClassiCon, der mit seiner dreidimensionalen Struktur wie ein Kristall aussieht.

Bloss kein Spiegelschrank im Schlafzimmer

Wer die Spiegel richtig einsetzt, sorgt für Räume, in denen man sich wohlfühlt, Energie tankt und entspannt. «Sie bringen Lebensenergie in den Raum, die durch die Spiegelung vervielfacht wird – positiv wie negativ», erklärt Silvia Baur, Feng-Shui-Beraterin und Wohnraumgestalterin. Spiegel nehmen in der chinesischen Harmonielehre eine wichtige Rolle ein, weil sie im Stande sind, die Lebensenergie zu lenken, ihre Fliessrichtung zu bestimmen, zu bündeln oder zu zerstreuen. Deshalb sollte man sie nicht gegenüber Ecken und Kanten oder beschädigten Gegenständen aufhängen. «Das bringt Unruhe und keine gute Energie in die Wohnung», so Baur.

Beliebt sind gerade fürs Schlafzimmer Spiegelschränke. Davon rät die Fachfrau allerdings ab, weil dadurch die verbrauchte Energie zurückgeworfen werde und den Schlaf störe. Wichtig ist ebenso, Spiegel nicht gegenüber Türen anzubringen, «weil sonst die eintretende Energie gleich wieder entweicht». Baur selbst schätzt an Spiegeln, dass sie Räume «aufweichen» können. So oder so: Sie reflektieren stets nicht nur Antlitze, sondern auch Persönlichkeit und Geschmack der Besitzerin oder des Besitzers.

zvg

Der Piega Mirror von Classicon sieht ein bisschen aus wie ein Kristall. 1821 Fr., wohnbedarf.ch.

zvg

Der Spiegel Loully mit gefranstem Rattan-Rahmen ist vor allem eins: dekorativ. 235 Franken, laredoute.ch.

zvg

Kommt mit Ablagefläche und praktischen Schubladen: der Spiegel One More Look des dänischen Herstellers Umage. 339 Franken, zum Beispiel bei connox.ch.

zvg

Die Serie Vitrail von Inga Sempe für Magis glänzt mit eingefärbtem Glas. Ab 450 Franken, zum Beispiel bei nunido.ch.

zvg

Das puristische Modell Cypris von Classicon kommt mit einem Rahmen aus massivem Messing. Ab 3500 Franken, wohnbedarf.ch.

zvg

Mehrere kleine Spiegel, als Collage gruppiert, peppen jede Wand auf und machen Bilder überflüssig. Killa Collection von Pauline Deltour, ab 570 Fr., mooris.ch.

zvg

Lässt Räume grösser und heller wirken: das Modell Brace von Schönbuch, 339 Franken, zum Beispiel bei connox.ch