In Utrecht hat der Dom ein Loch Hier ist es angeblich so schön wie in Amsterdam und erst noch ohne Touristenmassen. Die Studentenstadt Utrecht ist aber auch ein Ort der alten Kirchen. Ulrich Traub

Der 112,5 Meter hohe Domtoren, höchster Kirchturm des Landes, überragt Utrechts geschäftige Innenstadt. (Bild: Jorg Greuel/Getty)

Wer durch diese Stadt spaziert, wird von den Klängen eines Glockenspiels begleitet. Zu jeder Viertelstunde ist eine Melodie zu hören. Wer sich von ihr anziehen lässt, steht bald vor dem höchsten Kirchturm der Niederlande, dem Domtoren von Utrecht.

Er bildet das Zentrum dieser einst bedeutendsten Stadt der Niederlande. In der City wird einem angesichts der vielen Geschäfte, Cafés und Restaurants und der selbstverständlich allgegenwärtigen Velofahrer nicht Geschichte als Erstes in den Sinn kommen. Doch begegnet man ihr auf Schritt und Tritt, entlang der Grachten und der von historischen Häusern gesäumten Strassen. Manches Relikt entzieht sich auch den flüchtigen Blicken der Passanten.

Hier fehlt doch was: Blick auf das verbliebene Querschiff des Domes. (Bilder: Ulrich Traub)

Ein besonderer Schatz Utrechts sind die Kirchen. Die Stadt besitzt die meisten Gotteshäuser aus dem Mittelalter in den Niederlanden. Und der Dom ist bei Weitem nicht das älteste. Utrecht war vor der Reformation das religiöse Zentrum der Niederlande und Bischofssitz. Aber die Kirchen zeigen sich weniger als städtebauliche Schauobjekte, liegen meist nicht an repräsentativen Plätzen oder im Zentrum von Blickachsen. In der holländischen Grossstadt scheinen sich die Gotteshäuser eher zu verstecken. Man erkennt sie oft nur aus einiger Entfernung, wenn man eine aus dem Dächer- und Giebelgewimmel herausragende Turmspitze entdeckt. So zum Beispiel der Kirchturm von St. Willibrord.

Vor der Reformation gehörte ein Drittel der Stadt der Kirche

Die dem wichtigsten Missionar der Niederlande geweihte Kirche beschreibt den zeitlichen Endpunkt der Kirchenroute durch Utrecht. 1877 fertiggestellt, ist die Willibrordkirche ein von aussen schlichtes Gebäude, das sich in die Zeile der Wohn- und Geschäftshäuser integriert. Wer aber die Türe öffnet, dem gehen buchstäblich die Augen über. Er steht in der am reichsten dekorierten Kirche der Niederlande. Kaum ein Fleck, der nicht farbenfroh bemalt ist. Religiöse Motive wechseln ab mit dekorativen.

Üppiges Dekor in St. Willibrord: Blick in den am reichsten dekorierten Kirchenraum

Der Willibrord-Schrein ruht aber in der Kathedrale St. Katharina, der einzigen Kirche, welche die Protestanten den Katholiken zurückgegeben haben. Das war im Jahr 1840. Sie war Mitte des 16. Jahrhunderts als Klosterkirche vollendet worden – wie so viele andere Utrechter Gotteshäuser auch. Vor der Reformation gehörte ein Drittel der Stadt der Kirche. Nicht weniger als 20 Klöster drängten sich rund um die Grachten. Heute befindet sich im Katharinenkonvent das Nationalmuseum für christliche Kunst und Kultur.

Herausragende Objekte wie ein Kelch aus der Zeit Karls des Grossen oder Werke von Frans Hals und Rembrandt, frühmittelalterliche Skulpturen, Buchmalerei, aber auch Zeitgenössisches sind hinter den alten Backsteinmauern zu entdecken.

Tresen statt Altar: In der früheren Kirche Maria Minor hat sich eine viel frequentierte Kneipe eingerichtet.

In Utrecht kann man der Gottesmutter Maria häufig begegnen, als Figur an diversen Fassaden oder als Namensgeberin eines viel besuchten Platzes. Zwar sind von der Marienkirche nur noch Garten und Kreuzgang übrig, dafür existiert Maria Minor noch – allerdings mit neuem Hausherrn. In der Kirche hat eine beliebte Beiz Quartier bezogen: Tresen statt Altar sozusagen. Manches, aber vor allem die Orgel auf der Empore, erinnert noch an die alte Nutzung.

Bier und Wohnungen in ehemaligen Gotteshäusern

Jede Woche müssten in den Niederlanden ein bis zwei Kirchen aufgegeben werden, hört man. Wer da über Bier statt Messwein die Nase rümpft, muss sich der Alternative bewusst sein, und die heisst Abriss. Dass Stadtbilder ohne Kirchen und stattdessen womöglich mit weiteren austauschbaren Tempeln des Konsums ärmer sind, hat man in Utrecht schon vor Jahren erkannt. Seitdem gibt es in der Martinskirche 36 Appartements und in der Buurkerk das wunderschöne Museum Speelklok. Selbstspielende mechanische Musikinstrumente sind dort nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören – von der Spieluhr bis zu grossen Drehorgeln. Den Klang der Kirchenorgel vermisst hier keiner.

Symbol der alten Nutzung und Lichtkunstobjekt: neues Kirchenfenster vor alter Kirche, in der nun das Museum Speelklok seine Schätze hütet.

Auch die Buurkerk, die Bürgerkirche, liegt versteckt, nur der massige Turm-klotz, der die umstehenden Geschäftshäuser überragt, macht auf sie aufmerksam. Wie einige andere Kirchen in Utrecht, deren älteste aus dem 11. Jahr- hundert stammen, hat auch sie ihr aus dem Mittelalter stammendes Erscheinungsbild zu grossen Teilen behalten. Ganz anders verhält es sich mit dem Dom. Ursprünglich nach dem Vorbild des Doms von Speyer geplant, wurde er nach mehreren Bränden gotisch ausgeführt. Übrigens sind mit Konrad II. und Heinrich V. auch zwei Kaiser aus dem Geschlecht der Salier in Utrecht gestorben.

Und abends spielen die Lichtkünstler

Wer der Glockenspielmelodie bis zum Domturm gefolgt ist, sieht es auf einen Blick: Hier fehlt was. Tatsächlich fiel das gesamte Mittelschiff des Doms einem Sturm im 17. Jahrhundert zum Opfer. Seitdem besteht der dennoch gewaltig himmelstrebende Rest nur noch aus Chor, Querschiff und eben dem gegenüberstehenden Turm. Wenn nach Einbruch der Dunkelheit das Glockenspiel Pause macht, wird das offene Innere des Turms von sich bewegenden, weissen Lichtpunkten erfüllt. Auch die Künstler des Projektes «Trajectum Lumen» haben die besondere Bedeutung der Utrechter Gotteshäuser erkannt. Sie betonen wichtige Stellen der Altstadt mit Lichtinszenierungen. So überrascht zum Beispiel ein auf den kleinen Platz vor der Buurkerk gestelltes, neues Kirchenfenster. Bei Dunkelheit wird es angestrahlt und taucht das Pflaster rundherum in bunte Lichtfarben.

Adrian von Utrecht vor dem Haus, in das er nicht mehr einziehen konnte, weil er als Papst Hadrian VI. nach Rom gerufen wurde.

Auch das Paushuize ist ein Ort, der auf die religiöse Vergangenheit der Stadt verweist. Es ist der ehemalige Papstpalast, den der aus Utrecht stammende Hadrian VI., der Lehrer Karls V., allerdings nie bewohnen konnte, weil er – gegen seinen Willen – zum Papst gewählt wurde. Heute flattert, wenn es dunkel ist, eine weisse Taube aus Licht über die Fassade, ein Symbol des Friedens. Utrecht und seine reiche Kirchengeschichte, das ist nicht nur eine lange Erzählung über die Vergangenheit, auch die Gegenwart schreibt immer wieder neue Kapitel. Und da spielen die über 200 Freiwilligen, die dafür sorgen, dass die Kirchen nicht nur zu den Gottesdiensten oder Konzerten öffnen und gerne Fragen der Besucher beantworten, eine tragende Rolle. Ach ja, auch darum, dass die vielen Glocken der Stadt klingen, kümmern sich Freiwillige. Es sind die Frauen und Männer der Klokkenluidersgilde, der Glockenläutergilde.