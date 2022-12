Winter Für Mutige: Das sind die acht grössten und abwechslungsreichsten Snowparks in der Schweiz Halfpipe, Kicker oder Rail: Die Betreiber der Wintersportgebiete werden immer kreativer, um Besucherinnen und Besucher glücklich zu machen. Die Tipps für Wintersport-Fans mit einem Hang zum Adrenalinkick.

Die Amerikanerin Hailey Langland zeigt am Laax Open ihr Können. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone (17. Januar 2020)

Beinahe in allen Skigebieten – je nach Grösse der Destination – gibt es Snow- oder Funparks. Die Wintersportlerinnen und Wintersportler können sich dabei an verschiedenen Hindernissen wie Kicker, Rails oder Halfpipe versuchen. Wir haben acht der grössten und vielfältigsten Snowparks der Schweiz in der Übersicht.

Snowpark Noname, Laax (GR)

Laax ist ein Mekka für Snowboarderinnen und Snowboarder. Nicht zuletzt ist das dem Laax Open zu verdanken: Europas prestigeträchtigster Snowboard Contest. Aber auch Freeskierinnen und Freeskier kommen auf ihre Kosten – diese Disziplin ist ab 2023 ebenfalls Teil des Contests.

Nicht weniger als fünf Snowparks gibt es im Wintersportgebiet der drei Gemeinden Flims, Laax und Falera:

Beginner : Erste Tricks und Sprünge auf Boxen und Rails – zum Ausprobieren mit dem Snowboard- und den Freeski.

: Erste Tricks und Sprünge auf Boxen und Rails – zum Ausprobieren mit dem Snowboard- und den Freeski. Snowpark Ils Plauns : Hier ist das Level schon etwas höher. Zahlreiche Rails, Boxen und verschiedene Kicker Lines gibt es zwischen dem Crap Sogn Gion und der Alp Dado.

: Hier ist das Level schon etwas höher. Zahlreiche Rails, Boxen und verschiedene Kicker Lines gibt es zwischen dem Crap Sogn Gion und der Alp Dado. Snowpark P60 : Auf der Schwierigkeitsstufe Pro/Medium gibt es in diesem Park vielseitige Rails, Boxen, Slides, Pyramid Walls und Industry Pipes. Die Kicker Line besteht aus vier Kickern mit olympischer Grösse.

: Auf der Schwierigkeitsstufe Pro/Medium gibt es in diesem Park vielseitige Rails, Boxen, Slides, Pyramid Walls und Industry Pipes. Die Kicker Line besteht aus vier Kickern mit olympischer Grösse. Snowpark Noname : Hier befindet sich die grösste Superpipe Europas. Sie ist 200 Meter lang, 22 Meter breit, 6,9 Meter hoch und ermöglicht spektakuläre Sprünge. Daneben gibt es eine Minipipe für die ersten Jumps.

: Hier befindet sich die grösste Superpipe Europas. Sie ist 200 Meter lang, 22 Meter breit, 6,9 Meter hoch und ermöglicht spektakuläre Sprünge. Daneben gibt es eine Minipipe für die ersten Jumps. Free60 Natural Terrain Park: Dieser Park kombiniert mit Freestyle und Powder zwei Welten. Die Holzsprünge werden vor dem ersten Schnee platziert und danach natürlich beschneit. Der Park wird aber nicht präpariert, sondern naturbelassen.

Obstacles, Jibs und Rails: Was ist damit gemeint? Alle Parkelemente werden unter dem Begriff Obstacles zusammengefasst. Damit ist jede Art des Hindernisses gemeint. Der Klassiker mit entsprechend breiter Bekanntheit ist die Halfpipe: Das ist eine halbe Röhre, wobei das Gefälle für nötigen Schwung sorgt. Wer Sprünge und Tricks zeigen will, springt ab sogenannten Kickern oder Schanzen. Unter Rails versteht man runde oder ovale Metallrohre, über diese Snowboarderinnen oder Skifahrer versuchen, möglichst lange zu rutschen. Rails gehören auch zu den sogenannten Jibs, das sind Elemente, die aus Kunststoff, Stahl oder Holz und nicht etwa aus Schnee gemacht sind. Breitere Jibs, zum Beispiel Boxen, sind einfacher zu befahren. Jibben bedeutet, quer über etwas zu rutschen.

Snowpark Arosa Lenzerheide (GR)

Im Snowpark Arosa Lenzerheide gibt es vier verschiedene Parks, angepasst an jedes Niveau. Es werden auch Workshops angeboten, um Tricks und Jumps unter professioneller Anleitung zu üben.

Snowpark Tschuggen : Hier gibt es Wellen, Mulden und Obstacles wie kleine oder grosse Kicker.

: Hier gibt es Wellen, Mulden und Obstacles wie kleine oder grosse Kicker. JibArea Stätz: Dieser verspielte Park eignet sich für Beginner bis Fortgeschrittene. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern sind 20 Hindernisse in einer Linie befahrbar. Es gibt Boxen, Rails und Kicker in verschiedenen Formen und Grössen.

Dieser verspielte Park eignet sich für Beginner bis Fortgeschrittene. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern sind 20 Hindernisse in einer Linie befahrbar. Es gibt Boxen, Rails und Kicker in verschiedenen Formen und Grössen. Wood Ranch : Ein Naturpark, dessen Hindernisse aus Aroser Tannenholz hergestellt wurden.

: Ein Naturpark, dessen Hindernisse aus Aroser Tannenholz hergestellt wurden. Bärensnowpark: Diese Abenteuerpisten eignen sich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Snowpark Scuol Motta Naluns (GR)

Der «Snowpark» in Scuol bietet abwechslungsreiche Lines in mehreren Schwierigkeitsstufen. Von der Wellenbahn bis Boardercross ist alles dabei. Unterteilt werden die Pisten und Lines wie folgt:

Marmotta Slope: Für Kinder, Familien und Anfänger. Hier gibt es keine schwierigen Elemente. Die Piste verspricht Schwung und Spass für Gross und Klein.

Für Kinder, Familien und Anfänger. Hier gibt es keine schwierigen Elemente. Die Piste verspricht Schwung und Spass für Gross und Klein. S-Line : Diese Piste eignet sich für Neulinge, aber auch als Aufwärmrunde für die geübteren Parkfahrerinnen und Parkfahrer.

: Diese Piste eignet sich für Neulinge, aber auch als Aufwärmrunde für die geübteren Parkfahrerinnen und Parkfahrer. M/L-Linie: Mittelgrosse Hindernisse – hier ist eine gute Kontrolle beim Springen gefragt.

Snowpark Zermatt (VD)

Der Funpark in Zermatt ist einer der höchsten der Alpen, heisst es auf der Website der Zermatt-Bergbahnen. Der Park ist Teil des Theodulgletschers und ab Oktober bis Mitte Mai geöffnet.

Die Fun-Slope hat für Anfänger und fortgeschrittene Wintersportlerinnen und Wintersportler viel zu bieten. Ausserdem gibt es Rails, Sprünge und Boxen in verschiedenen Levels, eine Boardercross Piste und einen Rail Garden.

Bärgelegg Park, Grindelwald-First (BE)

Das Terrain des Snowparks auf Grindelwald-First ist so vorgeformt, dass er bei Schneefall in wenigen Tagen aufgebaut werden kann und ohne Unmengen an Kunstschnee auskommt. Der Park besteht aus mehreren Teilen:

Halfpipe

Bärgelegg Park : Eine Kickerlinie mit diversen Jibs und Hits.

: Eine Kickerlinie mit diversen Jibs und Hits. Oberjoch Park : Rails und Boxen in mehreren Grössen, ideal für Beginner oder als Aufwärmrunden.

: Rails und Boxen in mehreren Grössen, ideal für Beginner oder als Aufwärmrunden. Skicross-Piste

Skyline Snowpark Schilthorn (BE)

Der Snowpark Skyline auf dem Schilthorn ist umgeben von einem grandiosen Alpenpanorama. Auf mehreren hundert Metern erstreckt sich ein Slopestyle-Run, der auf drei Lines rund 60 kreative Jibs und Jumps für Snowboarder und Freeskier bereithält, heisst es auf der Website des Skyline Snowparks.

Gran Masta Park, Adelboden-Lenk (BE)

Der Snowpark ist mit über 30 Elementen einer der grössten der Schweiz, heisst es auf der Website des Wintersportgebiets. Egal ob mit dem Snowboard oder mit den Ski: Der Park besteht aus Elementen, die sich für Beginner oder Profis eignen.

Superpark, Les Crosets (VD/Frankreich)

Ganze 30 Snowparks, Boarder-Cross und Ski-Cross-Anlagen gibt es im grenzübergreifenden Skigebiet Portes du Soleil, das sich auf Schweizer und französischem Gebiet befindet. Es ist eines der grössten Skigebiete und verbindet 12 Wintersportdestinationen miteinander. Ob als Beginner oder Fortgeschrittene: Die Halfpipe und Linien für verschiedene Niveaus bieten allen etwas.