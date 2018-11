Wie gefährlich ist Schwindel? Und was kann man dagegen tun?

Nach Abklärung verschiedener möglicher Ursachen werden in der Physiotherapie die einzelnen Parameter des Gleichgewichtssystems gezielt trainiert. «Ein klassisches Trainingsprogramm setzt sich aus Übungen zusammen, welche das vestibuläre System anregen, also die Wahrnehmung des Körpers zu Schwerkraft, Bewegung und Gleichgewicht. «Wir machen Übungen, die die Kompensation von Gleichgewichtsproblemen trainieren», sagt Bernadette Vögele, Leitung Therapien ambulante Neurorehabilitation am Luzerner Kantonsspital.

Dabei sei ein sehr regelmässiges Training in der richtigen Dosierung wichtig: «Der Schwindel darf durch die Übungen provoziert werden, muss sich aber schnell wieder erholen und sollte sich durch die Übungen nicht verstärken.» Bernadette Vögele macht ein Beispiel aus dem Alltag: «Wenn Sie jahrelang nicht auf einem Karussell waren, wird es Ihnen vermutlich schwindlig, wenn Sie das erste Mal wieder Karussell fahren. Wenn Sie das aber regelmässig machen, werden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit weniger Mühe haben. Wichtig ist, dass Sie jeweils nicht so lange Karussell fahren, bis es Ihnen übel wird, sondern nur so lange, bis Sie leichte Symptome spüren und dann eine Pause einschalten.» Ähnlich verhalte es sich, wenn man sich aufgrund des Schwindels nur noch sehr vorsichtig bewege und sich zum Beispiel kaum traue, sich umzuschauen. Hier könne zu Beginn schon das Umdrehen eine Übung sein.

Was tun bei akutem Schwindel? Sich festhalten, sich setzen oder hinlegen, den Kopf nicht oder nur langsam bewegen.