Wie der Sommer klingt und lärmt

Was wir an Festivals oder an Open Airs hören – oder auch wenn wir an einer Baustelle vorbeifahren – das ist Schall. Von einem schwingenden Körper erzeugt, breitet er sich im Raum wellenförmig aus, indem er die Luft – oder ein anderes Medium wie das Wasser – über eine Folge von Stössen in Bewegung versetzt. Mit der Frequenz wird dabei in Hertz gemessen, wie viele Schwingungen der Schall pro Sekunde erzeugt. Das Ohr nimmt Frequenzen von 15 bis 20000 Hertz wahr. Je höher die Frequenz, desto höher der Ton. Und je stärker der Schall schwingt, umso lauter empfinden wir den Ton. Das ist die Amplitude.