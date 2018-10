Welttag des Hundes: Das sind die beliebtesten Hunderassen im Netz Hunde gehören nach wie vor zu den liebsten Haustieren und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Die Analyse der Redaktion von das-tierlexikon.de zeigt: In die Top 5 der beliebtesten Hunderassen haben es sowohl All-Time-Favourites als auch aktuelle Trendhunde geschafft. Das Tierlexikon

Die Analyse spiegelt den Trend: Platz eins belegt der aktuelle Mode-Hund – die französische Bulldogge mit 823.000 Google-Suchanfragen pro Monat.

Trotz der gesunkenen Beliebtheit von Paris Hilton hält sich der Chihuahua mit 673.000 Suchaufrufen pro Monat auf Platz zwei.

Klassiker auf Platz drei: Der Labrador gewinnt weiterhin viele Hundeliebhaber für sich. Er wird 550.000 Mal pro Monat bei Google gesucht.

Der quirlige Australian Shepherd sichert sich Platz vier mit 368.000 Google-Suchanfragen pro Monat.

Golden Retriever erfreuen sich auch weiterhin grosser Beliebtheit. Mit 246.000 Aufrufen pro Monat belegen sie den fünften Platz.

Französische Bulldogge auf Platz 1

Sieger der Analyse ist eindeutig die Französische Bulldogge. Im letzten Jahr wurde der Hund mit dem Knautschgesicht 823.000 Mal pro Monat auf Google gesucht.

Charakter: «Für diesen Hund spricht seine verspielte und liebevolle Art», so die Leiterin der Analyse, Hannah Logemann. Außerdem zeigt diese Rasse eine ausgewogene Balance an Faulenzen und Spielverhalten. «Ein großes Manko sehen jedoch viele bei den Schnarch-Geräuschen, die die Bulldogge teilweise beim Atmen macht», so Logemann. Durch die kurze Schnauze neigen die Doggen nämlich leider zu Asthma.

Platz 2 geht an die Hunderasse, die Paris Hilton und Britney Spears bekannt gemacht haben

Mit 673.000 Suchanfragen pro Monat ergattert sich der Chihuahua den zweiten Platz. Mit 15 bis 23 Zentimeter ist der Chihuahua tatsächlich die kleinste Hunderasse der Welt.

Charakter: Der Chihuahua ist ein sehr loyaler Hund, der zu seinen Bezugspersonen hält und diese auch beschützen will. Die kleinen Hunde können aber auch mal eifersüchtig werden, wenn sich das Herrchen zu lange mit Anderem beschäftigt.

«Der aus Mexiko stammende Hund erreichte seine Bekanntheit durch Promis wie Britney Spears oder Paris Hilton und durch Filme wie ‹Natürlich Blond›», so Logemann. «Obwohl Paris Hilton und Co. nicht mehr wirklich zeitgemäss sind, halten die Leute an den Hunden fest», so die Expertin weiter.

Familienhund Labrador auf Platz 3

Der Labrador ist einer der beliebtesten Familienhunde. Keine Überraschung also, dass er mit monatlichen 550.000 Suchanfragen auf dem dritten Platz landet.

Charakter: «Der Labrador gilt als sehr offen und liebevoll auch gegenüber Kindern und eignet sich daher ideal für Familien», erklärt die Analyseleiterin. Labradore sind ausserdem intelligent, lernen gerne und lieben lange Spaziergänge.

Sportskanone Australian Shepherd belegt Platz 4

Den vierten Platz belegt der Australian Shepherd mit 368.000 Google-Suchanfragen pro Monat. «Hier haben wir einen flauschigen Powerhund mit sehr viel Ausdauer, sehr hoher Intelligenz und hoher Lernbereitschaft», sagt die Expertin.

Charakter: Der ursprüngliche Hütehund ist sehr anhänglich und gut sozialisiert, tritt anderen gegenüber aber schüchtern auf und muss erst mal auftauen. Logemann resümiert: «Für aktive Familien, die gerne wandern oder joggen und die Zeit haben, den Hund mit Lernspielen zu fördern, ist der Australian Shepherd perfekt».

Golden Retriever auf Platz 5

«Einen Familienhund wie den Golden Retriever, der ein ruhiges und liebes Gemüt hat, finden wir auf dem fünften Platz», erklärt Hannah Logemann. 246.000 Google-Suchanfragen pro Monat kann diese Rasse aufweisen.

Charakter: «Das Tolle an dieser Hunderasse ist, dass sie mit allen Hunden gut auskommen, verspielt sind und ihrem Besitzer gefallen wollen. Mit diesem Hund kann man also nur richtig liegen, auch als Anfänger», so Logemann.