Was macht eigentlich Uriella? Die Sektenführerin wird heute 90 Jahre alt Erika Bertschinger-Eicke, als Uriella bekannte «Prophetin» des «Ordens Fiat Lux», wird am 20. Februar 90 Jahre alt. Sie ist gesundheitlich schwer angeschlagen und lebt sehr zurückgezogen in Oberibach SZ. Badische Zeitung

Seit vielen Jahren ist «Uriella» nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. (Archivbild: Keystone)

Besucher empfängt Uriella keine – ihre Gesundheit erlaube das nicht, hatte ihr Ehemann Icordo, bürgerlich Eberhard Eicke, Bürgermeister Helmut Kaiser ausgerichtet. Sie habe sich sehr über die Geburtstagsgrüsse gefreut und darüber, dass er an sie denke, sagte Kaiser nach einem Telefonat mit Icordo.

Seit vielen Jahren ist Uriella, die in Oberibach wohnt, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, bestätigt der Bürgermeister. Seit er das Amt vor zehn Jahren antrat, sei er der Leiterin von Fiat Lux nie begegnet. Wenn man abends an dem Haus vorbei fahre, könne man aber immer wieder den Lichtschein aus einem zum Garten hin liegenden Zimmer, in dem Uriella wohl lebe, wahrnehmen. Auch Frauen gehen regelmässig in dem Haus ein und aus, sagt er.

Still ist es um Fiat Lux geworden, bis zu 20 Mitglieder leben derzeit in der Gemeinde, schätzt Helmut Kaiser. Sonntags reisen aber immer noch regelmässig Mitglieder an, um sich im «Heiligtum» von Fiat Lux im Ortsteil Lindau zu treffen – zu erkennen sind sie immer noch an der weissen Kleidung und den weissen Fahrzeugen.

Uriella schickt Weihnachtspost

Lange ist es auch her, dass die Sekte für Aufregung sorgte: 1999 zog Uriellas Ehemann Icordo in den Gemeinderat ein. Und auch als er nicht mehr Mitglied war, meldete sie sich immer wieder zu Wort, erinnert sich Kaiser. Als die Gemeinde für den Friedhof eine Urnenwand beschloss, habe Icordo zum Beispiel eine Nachricht überbracht, dass Körper nicht verbrannt werden dürften, da sonst auch der Geist verbrannt werde.

Inzwischen habe er den Eindruck, «dass sie auch in Frieden leben wollen», sagt Kaiser. Die Gemeindeverwaltung erhalte zu Weihnachten und Ostern Post von Uriella und er selbst gratuliere, wie jeder Bürgerin und jedem Bürger ab dem 60. Geburtstag jedes Jahr. «Man respektiert sich, sie leben im Dorf, wie viele andere Menschen auch», ergänzt Kaiser.

Auch das Medieninteresse ist längst nicht mehr so gross, wie vor 20 Jahren, aber der 90. Geburtstag hat dann doch einige wenige Journalisten aus Deutschland und der Schweiz, dem Heimatland von Erika Bertschinger-Eicke, nach Ibach gelockt.

Interviews gab’s aber keine, sondern nur Auskunft vom Bürgermeister.