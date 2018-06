Gute Frage: Warum sind Flugzeuge meist weiss? Claudia Füssler

Swiss Airbus 330-300 (Bild: Christian Merz, Keystone)

Knallpink, leuchtend blau, quietschgrün – theoretisch kann ein Flugzeug in jeder erdenklichen Farbe lackiert werden, und so manche Airline, die sich ein wenig Aufmerksamkeit am Himmel sichern möchte, macht davon Gebrauch. «Rein technisch ist alles möglich», bestätigt ein Sprecher des Flugzeugherstellers Airbus.

Dennoch: Die mit Abstand meisten Flugzeuge sind weiss lackiert. Das hat einen einfachen ökonomischen Grund: Weisse Flugzeuge kosten weniger im Betrieb. Ein Flugzeug im Flug ist ein Objekt, das sich stark erhitzt. Die Passagiere strahlen ebenso wie die an Bord befindlichen Geräte Wärme ab. Hinzu kommt die Sonneneinstrahlung. Dunkle Farben – da gelten im Himmel die gleichen Gesetze wie auf der Erde – absorbieren die Sonnenstrahlen mehr als helle. «Ein in hellerer Farbe lackierter Flugzeugrumpf wärmt sich in der Sonne weniger stark auf und muss dann durch die Klimaanlage weniger abgekühlt werden als ein dunkler», sagt der Airbus-Sprecher.

Mehr Kühlleistung bedeutet ­einen höheren Treibstoffverbrauch, und Treibstoff kostet Geld. Hinzu kommt, dass eine farbige Lackierung teurer ist als eine in Standardweiss, und da ein Flugzeug etwa alle sieben, acht Jahre neu lackiert werden muss, summiert sich das mit der Zeit. Die Kosten sind auch ein Grund, weshalb Logos statt mit Farbe mit einer Klebefolie aufgebracht werden. Sie gehen so schneller wieder ab und lassen sich mit wenig Aufwand ersetzen, zum Beispiel bei geleasten Maschinen.