Wandertipp Entspannter Winterspaziergang: Dem Alten Rhein entlang zum Naturschutzgebiet Eselschwanz Perfekt für die kalte Jahreszeit: Wer im Herbst und Winter für den Sonntagsspaziergang lieber im Tal bleibt, ist auf dieser Route genau richtig. Sie führt von St.Margrethen über das Naturschutzgebiet Eselschwanz nach Rheineck.

10 Bilder 10 Bilder Eine Rast am Eselschwanzweiher. Bilder: Krisztina Scherrer (27. November 2022)

Infos zur Wanderung Start: St.Margrethen

Ziel: Rheineck

Strecke: 9,3 Kilometer

Wanderzeit: 2 h 10 min

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung für Kinderwagen geeignet

Öffentlicher Verkehr: Bahnhof St.Margrethen, Bahnhof Rheineck

Parkplätze: Badi Bruggerhorn oder beim Naturschutzgebiet Eselschwanz

Landkarte: 1:25’000, Blatt 108 (St.Margrethen–Diepoldsau)

1. Bahnhof St.Margrethen

Der Spaziergang von St.Margrethen zum Naturschutzgebiet Eselschwanz bis nach Rheineck ist genau das Richtige für diejenigen, die einen entspannten Sonntag an der frischen Luft verbringen wollen. Zugegeben, der Lärm der Strassen und der Autobahn zu Beginn der Route sind alles andere als ruhig. Doch nach wenigen Minuten ist von Autos und Lastwagen nichts mehr zu sehen (und nur noch ganz wenig zu hören).

Der Weg ist für Kinderwagen geeignet. Bild: Krisztina Scherrer

Vom Bahnhof St.Margrethen geht es los in Richtung Badi Bruggerhorn. Über die Industriestrasse gelangt man auf die Neudorfstrasse und dann auf die Strandbadstrasse.

2. Badi Bruggerhorn

Der Alte Rhein zeigt einem den Weg. Krisztina Scherrer

Kurz bevor es zur Badi Bruggerhorn geht, zweigt der Weg links ab. Für die nächsten Kilometer geht es über einen Kiesweg dem Alten Rhein entlang in Richtung Naturschutzgebiet Eselschwanz und Rheineck. Diese Route eignet sich für Kinderwagen oder auch Velos.

Der Weg ist eingebettet zwischen dem Alten Rhein und der Autobahn. Am besten konzentriert man sich auf die Enten, die Vögel, die Bäume, die den Wegrand säumen, und das Wasser – der Alte Rhein schlängelt ein paar Mal links und rechts an kleinen Inseln vorbei. Am Wegrand hat es immer wieder Sitzgelegenheiten.

Blick auf das Inseli im Eselschwanzweiher. Bild: Krisztina Scherrer

3. Naturschutzgebiet Eselschwanz

Eines der Schmuckstücke St.Margrethens ist das Naturschutzgebiet und Amphibienlaichgebiet Eselschwanz. Ein Paradies für Vögel, Biber, Amphibien, Insekten und alle Menschen, die gerne Tiere beobachten. Rund um den Eselschwanzweiher gibt es genug Grillstellen und Sitzmöglichkeiten.

Im Naturschutzgebiet herrscht Ordnung. Bild: Krisztina Scherrer

Nach der kurzen Runde um den Weiher geht der Weg vorbei an grossen Feldern, die landwirtschaftlich betrieben werden. Die Route führt in den Rheinecker Strandweg und geht zwischen Autobahn und Altem Rhein weiter in Richtung Rheineck.

4. Bahnhof Rheineck

Etwa 30 Minuten dauert es, bis man vom Eselschwanz nach Rheineck spaziert ist. Der Weg führt wieder am Alten Rhein entlang. Von dort aus kann man direkt mit dem Zug oder Bus wieder nach Hause fahren. Für diejenigen, die noch Kraft in den Beinen haben, lohnt sich ein Abstecher in das Rheinecker Städtli. In der Altstadt gibt es einige historische Gebäude zu betrachten.