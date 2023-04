Wandertipp Von Matzingen nach Frauenfeld: Zwei Welten im Thurgau – Waldlandschaft und weite Felder wechseln sich auf dieser kurzen Wanderung ab Neben verschiedensten Einkehrmöglichkeiten entlang der Wanderung finden sich immer wieder geheimnisvolle Orte für Kinder zum Erkunden. Das Highlight für die Kleinen ist der Spielplatz beim Stählibuckturm.

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Matzingen

Ziel: Bahnhof Frauenfeld

Strecke: 8,75 km

Wanderzeit: 2 h 15 min.

Aufstieg: 204 m

Abstieg: 246 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Stählibuck» Tel. 052 721 27 13, «Ochsen», Tel. 052 376 11 13, «Steffens Burger Manufaktur» Tel. 079 651 95 12

Öffentlicher Verkehr: Frauenfeld-Wil-Bahn von Wil oder Frauenfeld her.

Parkplätze: gibt es neben dem Bahnhof Frauenfeld

Die Wanderung beginnt am Bahnhof Matzingen. Erreichbar über die Frauenfeld-Wil-Bahn ist diese schöne Wanderung gut mit dem ÖV erschlossen. Sobald man aussteigt, wendet man sich gen Nordosten und lässt den Bahnhof hinter sich. Sobald man sich entlang des Wanderwegs durch die Siedlung geschlägelt hat, gelangt man zur Thundorferstrasse. Dieser folgt man kurz, bevor man an der ersten Kreuzung rechts abbiegt und stur dem Weg bis zum Bach geradeaus folgt. Bald verändert sich der Belag, man geht auf Kies entlang des Tuenbachs. Der Wasserlauf plätschert dahin. Durch die Felder gehend trifft man früher oder später auf eine Abzweigung. So lange man sich an den Bachlauf hält, bleibt man auf Kurs. Nach einem kurzen Aufstieg geht es in das Tal des Baches.

Gaaswis: Weg dem Bach entlang

Genauer überquert man bei der Gaaswis eine Brücke. Entlang der Wanderung sind immer wieder kleinere und grössere Holzbrücken gestreut, vereinzelt findet sich auch eine erst kürzlich mit Metallstangen verstärkte Brücke.

Immer wieder führt diese Wanderung über kleinere Brücken. Bild: Elia Fagetti

Nach einer Kurve kommt man an eine weitere Brücke, auch wenn diese nicht so ersichtlich ist. Denn der Wasserlauf ist hier unterirdisch. Man hält sich links und folgt dem Weg weiter. Immer wieder wird der lichte Wald durch verschiedenste Gebilde aufgelockert. In diesem Abschnitt der Wanderung zeigt sich die visuelle Zweiseitigkeit. Zum einen sieht man links die weiten Hügel, für welche der Thurgau durchaus berühmt ist – schon die Franzosen und Deutschen wussten es zu schätzen, gerade Napoleon der Dritte –, zum anderen sieht man rechts einen Wasserlauf umgeben von Wald. Interessant ist dies, da das menschliche Auge sich immer danach ausrichtet, was wir gerade vor der Nase haben. Schaut man in die Ferne, verändert sich die Pupille dementsprechend. Umgekehrt funktioniert das genauso. So hält man sein Sehorgan fit.

Immer wieder trifft man auf kleine Kunstwerke entlang der Wanderung. Bild: Elia Fagetti

Wenn man dazu tendiert, vermehrt in den nahen Bildschirm zu starren, dann hilft das auch. Schaut man zu lange in die Nähe, richtet sich der Körper danach aus und man verliert einen Teil seiner Weitsicht. Dies zu verhindern und eine variable Sicht beizubehalten, scheint imperativ. Deswegen empfiehlt sich diese Wanderung.

Weiter dem Weg gefolgt, gelangt man früher oder später zur Kreuzung an der Breitwiide. Man folgt der Abzweigung nach rechts. Hier bietet sich ein guter Kontrast zur Waldwelt, welche vor einem liegt. Man folgt dem Weg weiter. Schnell wird aus den weiten Feldern wieder eine Waldlandschaft.

Hier bietet sich immer wieder die Chance, auf Abwege zu geraten. Gerade junge Familien mit kleinen Kindern könnten hier auf ihre Kosten kommen. Wege, die in den Wald führen, ein Fluss, der zum Staunen nur so einlädt, oder die vereinzelt verteilten, etwas versteckten Bänkli. Jene Sitzgelegenheiten bieten exzellente Möglichkeiten für eine Znünipause.

Nach zahlreichen Windungen gelangt man an eine besser unterhaltene Strasse. Man geht links bis zur Hauptstrasse. Dort geht es an einer Bushaltestelle vorbei den Hang hinauf. Sobald man Dingenhart – einen Weiler – erreicht hat, geht es weiter den Hang hinauf. An der Kreuzung nach Dingenhart geht man links weiter. Etwa zehn Minuten vergehen und man erreicht den Aufstieg zum Stählibuckturm.

Am Stählibuckturm vorbei

Wer gerne die Aussicht geniessen möchte, macht hier einen Umweg. Doch wer einfach weitergehen will, geht links. Zuvor sollte man aber schnell auf die Anhöhe gehen. Wieder für junge Familien sehr attraktiv: ein Spielplatz. Dieser gehört zum Reservoir des Stählibuck.

Ab hier geht es den Hügel hinunter. Der Kiesweg macht dies nicht immer einfach. Wer schnell rutscht, sollte aufpassen. Belohnung für die Mühe ist etwas weiter dem Weg gefolgt eine Bank. Diese bietet einen ruhigen Ort für eine Pause. Man folgt dem Weg weiter, immer beachtend, dass der Bach rechts liegen muss. Bis man zu einer geteerten Strasse kommt. Weder links noch rechts geht’s weiter. Geradeaus!

Hier sieht man besonders gut, wie sich weite Felder und die Waldlandschaft im Thurgau abwechseln. Bild: Elia Fagetti

Frauenfelder Stadtbachtobel

Ab jetzt wird’s etwas schwierig. Man folgt dem Weg bis zur Kurve. An deren Beginn geht man einfach weiter geradeaus über die Wiese in Richtung Waldrand. Dort angekommen geht man rechts an einem Haufen Äste und Blätter vorbei auf einen Weg in das Bachtobel. Das Stadtbachtobel.

Nach den Serpentinen ist man auf einer schlammigen Strasse. Linkerhand sieht es nach einem Bachbett aus. Doch es scheint kein Wasser zu fliessen. Etwas weiter unten wird das Rätsel gelöst: Der Bach fliesst einen Teil unterirdisch.

Hier strömt der Fluss aus dem Erdreich in sein angestammtes Bett. Bild: Elia Fagetti

Dem etwas nassen Weg weitergefolgt, gelangt man zu einer schmalen Holzbrücke. Diese überquert, windet sich ein enger, holpriger Pfad entlang des Mülltobelbachs. Nun folgt man eine Zeit lang dem Pfad. Immer wieder trifft man auf Sitzgelegenheiten und schöne Naturanblicke. Nach einem Abstieg geht es wieder bergauf in Richtung besiedeltes Gebiet. Doch man hält sich strikt an den Waldsaum und folgt diesem weiter. Bei der dritten Möglichkeit, in die Aussenquartiere von Frauenfeld zu gehen, geht man geradeaus auf der Wiese weiter, bis man zu einer Abzweigung kommt. Als diese Wanderung gemacht wurde, lag an dieser Stelle ein grosser Haufen aus Ästen, Blättern und Dreck. Mit etwas Geschick kommt man einfach an dem Haufen vorbei.

Dem laubbedeckten Weg weiter um einige Kurven gefolgt, gelangt man zu einer Brücke. Auf der rechten Seite befindet sich das Pfadiheim «Mühletöbeli Corps».

Salomonshölzli

Nachdem man die Brücke überquert hat, ist man im Quartier Salomonshölzli. Ab jetzt befindet man sich wieder auf geteerten Strassen. Man folgt der Mühletobelstrasse bis zur Kreuzung mit der Zürcherstrasse. Danach biegt man links ab und folgt der Zürcherstrasse. Nach einigen Minuten erblickt man das Soldatendenkmal. Gegenüber dem Platz befindet sich ein Restaurant, das zum Einkehren einlädt, bevor man diese Wanderung beendet.

Ende: Bahnhof Frauenfeld

Gleich nach dem Platz, auf dem das Denkmal steht, und direkt gegenüber des Restaurants führt die Grabenstrasse weiter in Richtung Bahnhof. Dieser bis zu ihrem Ende gefolgt, gelangt man auf den Unteren Graben. Danach biegt man auf den Kasernenplatz ein und sieht schon die Busse und Züge vorbeifahren. Das Ende dieser Wanderung ist erreicht.