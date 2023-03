Wandertipp Über sieben Brücken von Littenheid zum Giessenfall: Eine Waldwanderung für Gross und Klein Diese Rundwanderung von Littenheid zum Giessenfall und zurück ist für Gross und Klein und jedes Wetter geeignet. Grillstellen gibt’s genug. Und auch sonst gibt es wohl keine andere Wanderung in der Ostschweiz, bei der man so viele Holzbrücken passiert.

Infos zur Wanderung Start: Parkplatz Klinik Littenheid

Ziel: Parkplatz Klinik Littenheid

Strecke: 8,7 km

Wanderzeit: 2,5 h

Aufstieg: 265 m

Abstieg: 265 m

Ausrüstung: Rutschfestes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: –

Öffentlicher Verkehr: Bus 733 von Wil nach Littenheid, Klinik

Parkplätze: –

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1073 Wil, 1093 Hörnli

1 Littenheid

Littenheid, ein Ort, der in den vergangenen eineinhalb Jahren eher weniger mit Wanderwegen auf sich aufmerksam gemacht hat. Dafür aber mit einer Traumastation, auf der Therapeuten ihren Patientinnen und Patienten einredeten, von Satanisten gefoltert und missbraucht worden zu sein.

Startpunkt ist der Parkplatz bei der Privatklinik in Littenheid. Bild: Aylin Erol

Ob die Verschwörungstheorie nach wie vor im kleinen Weiler kursiert ist auf dieser Rundwanderung nicht zu spüren. Und das, obwohl auf dem Parkplatz der Privatklinik Clienia gestartet wird. Statt auf Satanisten trifft man dafür auf jede Menge Brücken, Bächlein und als Höhepunkt den Giessenfall. Von Littenheid aus geht es dafür zunächst hinauf in den Wald, immer der Nase oder eben dem Wanderschild in Richtung «Kirchberg» nach.

2 Giessenfall

Immer dem braunen Schild folgen in Richtung Giessenfall. Bild: Aylin Erol

Ist man schon auf einer gewissen Höhe, taucht plötzlich das braune Wanderschild «Giessenfall» auf. Ab jetzt wird diesem gefolgt. Der Weg führt entlang des Giessenbachs, der sich wild durch die Landschaft schlängelt. Bald schon kommen dann die ersten Holzbrücken, die einen von der einen Seite des Bachs zur anderen schicken und wieder zurück. In dieser Flusslandschaft befindet sich auch eine schöne Grillstelle.

Neben Brücken sind auch bereits viele Frühlingsblumen zu sehen. Bild: Aylin Erol

Nach der Rast geht es nicht mehr lange und man wird mit dem Giessenfall belohnt – ein Wasserfall der besonderen Art. Das Wasser fällt vom Steinvorsprung nämlich auf direktem Weg in die Tiefe und plätschert nicht, wie bei vielen anderen Wasserfällen, eine steile Steinmauer hinab. Neben dem Giessenfall führt eine steile Treppe den Fels hinauf, wo sich eine weitere Grillstelle befindet.

Der Giessenfall ist ein Wasserfall der besonderen Art. Bild: Aylin Erol

3 Dietschwil

Wann man die Grenze des Kantons St.Gallen passiert, wird angezeigt. Bild: Aylin Erol

Von der Grillstelle geht es zunächst durch den Wald, dann über Felder, aber stets dem Bach entlang nach Dietschwil. Ein Schild zeigt kurz vor Dietschwil an, dass man soeben die Grenze zum Kanton St.Gallen überschritten hat. Im Dorf angekommen folgt man nicht mehr dem Wanderschild, sondern zunächst der Hauptstrasse, bevor man in die Boolstrasse nach rechts abbiegt. Auf diesem Weg gehts leicht bergauf und raus aus dem Dorf, wo man schliesslich der Giblenstrasse folgt.

In Dietschwil verweilt man nur kurz. Bild: Aylin Erol

4 Oberschönau

Zunächst geht die Wanderung nochmals durch Wald und schliesslich in den Weiler Oberschönau. Diesen verlässt man danach über die Littenheidstrasse, die erneut in den Wald führt. Ab hier heisst es: immer der Nase nach, bis man sich auf derselben Strasse befindet, auf der man zuvor von Littenheid aus in den Wald fand. Dann dauert es nur noch wenige Minuten, bis man wieder zurück auf dem Parkplatz ist.

Die letzten Meter bis nach Littenheid sind auf dem Rückweg dieselben wie auf dem Hinweg. Bild: Aylin Erol