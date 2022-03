Wandertipp Rond om Bühler und zurück in die Vergangenheit Im Laufe dieser modifizierten Wanderung begegnet man 20 Tafeln, die Eigenheiten des Appenzellerlandes beschreiben. Man erfährt und erlebt viel.

Die Wanderung im Überblick Start: Bahnhof Bühler

Ziel: Bahnhof Bühler

Strecke: 9,13 km

Wanderzeit: 2 h 45 Min

Aufstieg: 418 m

Abstieg: 418 m

Ausrüstung: Bequeme Turnschuhe reichen bei gutem Wetter und warmen Temperaturen, wer jedoch im Winter wandert, braucht mindestens wasserfestes Schuhwerk, die Wanderung ist für Kinderwagen ungeeignet

Gaststätten: Gern-Beizli, Restaurant Hohe Buche, Restaurant Kriegersmühle

Parkplätze: Am Bahnhof Bühler vorhanden

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Zug nach Bühler

Kartenmaterial: 1:25’000, Blatt 1095 Gais (res)

1. Bahnhof Bühler: Wir starten am Bahnhof in Bühler, den man mit dem Zug aus St.Gallen in 20 Minuten erreicht. In Richtung St.Gallen geht es nun fünf Minuten der Dorfstrasse entlang, ehe sich nach dem Denner die Strasse spaltet, wobei wir jene nehmen, die ansteigt.

2. Steig: Sinnigerweise passieren wir hier die Steig. Wir gehen an einer alten Scheune vorbei, neben der ein beiger Oldtimer parkiert ist. An grauen Tagen muss einem sein, als sei man Dutzende Jahrzehnte in der Zeit zurückgereist.

Die erste von gesamthaft 20 Tafeln. Bild: Renato Schatz

Auch diese Wanderung ist in der Zeit steckengeblieben. Bis zum vergangenen Jahr war sie mit insgesamt zwölf Thementafeln ausgesteckt, die gesponsert waren und Appenzeller Eigenheiten beschrieben. Nur waren auf gewissen Tafeln Embleme von Firmen aufgedruckt, die es gar nicht mehr gibt. Also wurden sie erneuert – und erweitert. Nun zieren 20 Tafeln die Wanderung, die nun eine Rundwanderung ist. «Rond om Bühler», heisst sie. Sie ist seit diesem Jahr in Betrieb und wird erst noch offiziell eröffnet. Ein Fest ist geplant.

«Rond om Bühler», das steht auch auf einem Wegweiser geschrieben, der nach rechts zeigt. Einige Meter weiter: die erste Tafel. Sie erzählt die Geschichte der Industrie in Bühler. Wir wandern weiter. Vorbei an einem Bauernhof zur Rechten, Alpakas grasen auf der anliegenden Wiese. Bald einmal gehen wir auf einem schmalen Asphaltweg. Er ist flankiert von Waldfetzen. Es ist nicht besonders steil, aber es geht stetig aufwärts.

Alpakas stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Bild: Renato Schatz

Die Wiese ist an manchen Stellen gelblich und die Bäume sind oft noch kahl. Am Boden liegen trockene und geruchlose Tannenzweige und Tannzapfen. Es ist zwar warm, aber man riecht den Frühling noch nicht. Im Schatten liegt vereinzelt noch Schnee, und schon am frühen Nachmittag ist es, als würde die Sonne in Bälde untergehen, denn die Grashalme werfen bereits Schatten, sodass das Grün nicht satt ist, sondern hell. Eine stundenlange Abendstimmung.

Die dritte Tafel, sie berichtet von den hier heimischen Wildtieren, die vierte von Bräuchen und Musik. Längst sind die metallenen Schilder zu den Schnitzeln unserer Jagd nach Erinnerungen geworden, wobei es zunächst ein Leichtes ist, die Tafeln zu finden, der Weg führt weiterhin stetig nach oben, ohne nach links oder rechts auszuscheren.

Das Nachttischchen inmitten der Natur. Bild: Renato Schatz

3. Wissegg: Auf der rechten Seite ragen nach einer Dreiviertelstunde die Appenzeller Alpen auf, der Säntis und weiter vorne der Hohe Kasten. Wir gelangen zu einem dunklen Nachttischchen inmitten der Natur. Einige haben mit Tipp-Ex ihre Namen oder Liebesbekundungen draufgeschrieben, andere haben Sprüche eingeritzt. Einmal, erzählt einer, sei die Schublade voller Sugus gewesen. Heute haben wir Pech, ein Stift ist drin, mehr nicht. Die Aussicht auf den Säntis entschädigt, jene auf ein Bier ebenfalls.

Rechts der Säntis, links der Hohe Kasten. Welch ein Ausblick! Bild: Renato Schatz

4. Restaurant Gern-Beizli: Also gehen wir zum Haus gegenüber dem Tischchen, weil davor Menschen in der Sonne sitzen. Das Gern-Beizli sei aber weiter unten, sagen sie. Also querfeldein, vorbei an einem Gehege mit neugierig dreinblickenden Alpakas. Das Gern-Beizli ist ein einstöckiges Haus, draussen wie drinnen Holz. Wir nehmen im Garten Platz. Und weil wir kein Bargeld dabeihaben, fürchten wir um unser Bier. Doch die Frau sagt, seit vergangenem Jahr könne man auch mit Twint bezahlen. Sie ist stolz und wir übermütig. Bier und Vesperplättli – und ein von der Sonne rotes Gesicht am Abend.

Zurück zum Wanderweg, der kurz darauf in einer Wiese mündet, auf der wir erstmals auf ein paar Wanderer treffen. Wieder geht es beständig hoch, nach wie vor nicht steil. Wir müssen deshalb nicht rasten, als wir bei einer eingezäunten Holzbank vorbeikommen, obschon der Blick auf den Wald, den Hohen Kasten und den Säntis wunderschön ist.

Tafel zehn, Haus- und Nutztiere. Der Appenzeller Sennenhund, lernen wir, sei «sehr temperamentvoll», gleichzeitig aber «verlässlich». Wir driften ab.

Denn nach einem hellen Einfamilienhaus zeigt der Wegweiser einen steilen Hang hinab. Wir wollen schon umkehren, weil weder ein Trampelpfad vorhanden ist noch die zehnminütlich grüssende Tafel. Doch plötzlich erblicken wir sie, die Tafel. Es ist aber die dreizehnte. Wir haben zwei übersprungen. Zurück zum Haus, zurück der Strasse entlang zur Weggabelung. Nun aber nach links und dann hoch statt rechts zum Einfamilienhaus.

Die Allee, die zum Restaurant Hohe Buche führt. Bild: Renato Schatz

5. Restaurant Hohe Buche: Eine Art Allee, an deren Ende das Restaurant Hohe Buche thront. Es ist der höchste Punkt unserer Wanderung. Die «Hohe Buche» hat kein Twint, aber Volksmusik und Säntisblick. Dunst liegt über dem Berg. Wir sind bei weitem nicht die Einzigen hier oben.

Nach dem Bier geht es die Allee wieder runter und vorbei am Einfamilienhaus. Wir schlängeln uns eine steile Weide hinab, an deren Ende ein kleines Waldstück ist, durch das ein Bach fliesst. Diesen überqueren wir über eine Holzbrücke und stehen auf einmal am Rande einer Hauptstrasse. Auch diese überqueren wir, sodass wir drei Minuten später wieder in einem Waldstück sind und Wasser rauschen hören. Dieses Mal ein Flüsschen, der Wissbach. Holztreppen und Trampelpfade, Zickzack, aber immer dem Flüsschen entlang.

Die Aussicht von der Terrasse des Restaurants. Bild: Renato Schatz

6. Restaurant Kriegersmühle: Nahe der «Kriegersmühle» wechseln wir die Seite, indem wir über eine grössere Brücke gehen. Tafel 15. Thema: die Kriegersmühle, die früher stark frequentiert war. «Wer vor Jahrhunderten von Chur nach St.Gallen unterwegs war, nahm aus dem Rheintal kommend gerne den direkten Weg über die Appenzeller Höhen hinunter zur Klosterstadt», steht auf der Tafel. Bühler habe damals «gewissermassen an einer Hauptverkehrsachse» gelegen. Wieder eine Zeitreise.

7. Steinleuten: Heute, an diesem Sonntag zumindest, ist kaum jemand unterwegs. Wir gehen meist allein und tun das auch noch, als wir mehrere Bauernhöfe passieren. An einem kommt uns ein grosser Hund entgegen. Er legt sich vor uns auf den Rücken, schaut uns erwartungsvoll an. Bis wir ihn streicheln. Wenige Minuten später sehen wir aus der Ferne Bühler, die Turmspitze der reformierten Kirche und den Bahnhof. Tafel 20: verkehrstechnische Erschliessung. Wir brauchen nicht den ganzen Text zu lesen, öffnen stattdessen die SBB-App. Es ist 2022, und doch kann man dem Heute ein wenig entkommen, wenn man rond om Bühler wandert.