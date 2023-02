Wandertipp Raus aus der Stadt und mitten in die Appenzeller Postkartenidylle: Über Stock und Stein von St. Gallen Haggen nach Hundwil Die Haggenbrücke als Tor zum Appenzellerland: Eine Wanderung von Haggen nach Hundwil mit Ausblick auf den Hohen Kasten und den Säntis. Die vielen verschiedenen Tiere auf den Bauernhöfen unterwegs sorgen für den «Jöö-Effekt» bei Gross und Klein.

12 Bilder 12 Bilder Bilder: Gabriela Hagen

Infos zur Wanderung Start: Buslinie 2 Wolfganghof, Haltestelle Schlössli

Ziel: Postautohaltestelle Hundwil Dorf

Strecke: 6,3 km

Wanderzeit: 2 h 13 min

Aufstieg: 389 m

Abstieg: 279 m

Ausrüstung: Je nach Wetter gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Am Start der Wanderung «Schlössli Haggen»: 071 277 31, am Ende der Wanderung diverse Restaurants in Hundwil

Öffentlicher Verkehr: Postauto 180 Richtung St.Gallen

Parkplätze: Blaue Zone am Start beim Restaurant «Schlössli»

Kartenmaterial: Landeskarte: 1:25000, Blatt: 1094 Degersheim, 1095 Gais

1 Schlössli Haggen

Diese Wanderung ist für Kinder ab dem Kindergartenalter geeignet. Der Ausflug führt an vielen Bauernhöfen mit verschiedenen Tieren vorbei. Bei der Bushaltestelle Schlössli in St.Gallen Haggen befindet sich der Start. Der Weg führt über die Strasse, in Richtung Schlösslihang. Rechts befindet sich das Schlössli Haggen. Im fast 400 Jahre alten Herrenhaus wird ein Restaurant betrieben. Dem Strassenverlauf weiter aufwärts folgen. Auf der linken Seite thront die über 500 Jahre alte St.Wolfgangskapelle auf einem markanten Hügel und bietet ein schönes Fotomotiv.

2 Haggenbrücke, 699 Meter über Meer

Die «Ganggelibrugg», wie die Haggenbrücke auch genannt wird, verbindet das Quartier St.Gallen Haggen mit der Ausserrhoder Gemeinde Stein. Sie ist 355 Meter lang und an der höchsten Stelle knapp 100 Meter hoch. Im Tal unterhalb der «Ganggelibrugg» sieht man die zwei alten überdachten Holzbrücken über Wattbach und Sitter. Kaum hat man die Brücke passiert, eröffnet sich eine typisch appenzellische Postkartenlandschaft mit grünen Hügeln und verstreuten Bauernhöfen. Den Schildern Richtung Berg und Stein folgen.

3 Pfadiheim Störgel

Auf der rechten Seite befindet sich das Pfadiheim Störgel. An der Weggabelung geradeaus laufen, den Schildern Richtung Stein und Hundwil folgen. Es geht steil bergauf, an der nächsten Gabelung geradeaus. Oben angekommen, offenbart sich ein Panoramablick auf den Hohen Kasten. Dem Weg bergauf durch den Wald in Richtung Bruggli, Stein und Hundwil folgen. Auf der linken Seite befindet sich ein grosses Gehege für Wollschweine.

4 Aussichtspunkt Bruggli

Ein schmaler Kiesweg schlängelt sich auf der linken Seite des Weges zum 806 Meter über Meer hohen Aussichtspunkt Bruggli hinauf. Wer die steilen 50 Meter zum Bänkli auf sich nimmt, wird mit einem weitläufigen Blick in Richtung Abtwil und Sonnenberg belohnt.

5 Wilen

Steil bergauf geht es weiter. Auf der rechten Seite des Weges tummeln sich Dutzende von Schafen und Lämmern auf der Wiese. Am Bauernhof vorbeigehen und in Richtung Wilen halten. Mit Blick auf den Säntis führt der Weg nun abwärts an Bauernhöfen vorbei in Richtung Hundwil. Der asphaltierte Weg endet und verwandelt sich in einen Trampelpfad, der über eine Wiese führt. Die kleine Holzbrücke überqueren, über den Schotterweg gehen und dann die groben Treppenstufen steil aufwärts laufen. Über die Wiese am Bauernhof vorbeispazieren. An der Abzweigung in Richtung Hundwil, Rechberg, Herisau abbiegen und über die offene Wiese laufen. Das Bänkli am Waldrand des Verkehrsvereins Stein lädt zu einer Pause ein. Danach etwa 20 Meter abwärts, dem Trampelpfad in den Wald hinein folgen. Unten rauscht die Urnäsch. Der schmale Pfad führt zu einer kleinen Brücke über den Sonderbach. Nach der Brücke folgt der letzte steile Feldweg über die Wiese bergauf.

6 Hundwil Dorf

Über den Asphaltweg links in Richtung Hundwil laufen. An der ARA vorbei dem Weg aufwärts zum Dorfzentrum folgen. In Hundwil Dorf angekommen, gibt es verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Zurück nach St.Gallen geht es stündlich per Postauto.