Wandertipp: Panorama-Weg im Atzmännig bietet Aussicht auf Zürichsee, Bodensee und in die Linthebene Die Wanderung im Atzmännig-Gebiet ist abwechslungsreich und besticht mit einem atemberaubenden Panorama. Tim Frei

Die Wanderung im Überblick Start: Bergstation Atzmännig

Ziel: Talstation Schutt

Strecke: 6,5 Kilometer Wanderzeit: 2 Stunden 30 Minuten

Aufstieg: 251 Meter Abstieg: 604 Meter

Ausrüstung: gutes Schuhwerk, für Kinderwagen nicht geeignet

Gaststätten: Restaurant Alp Altschwand, Do–Mo, 9–22.15 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag; Restaurant Atzmännig Lodge, täglich geöffnet, 8–18 Uhr

Parkplätze: bei der Talstation

Öffentlicher Verkehr: Postauto ab Uznach und Eschenbach, Bus aus Rapperswil

Kartenmaterial: Landeskarte 1:25000, Blatt 1113 Ricken

1 Bergstation Atzmännig Zuerst geht es mit der Sesselbahn hoch zur Bergstation. Dort beginnt auf nicht ganz 1200 Metern über Meer eine abwechslungsreiche Wanderung mit einmaligem Panorama. Bei guter Sicht sind sogar Eiger, Mönch und Jungfrau zu sehen. Entlang eines leicht ansteigenden Kieswegs startet die Reise Richtung Schwammegg. Nach kurzer Zeit lohnt es sich, ein erstes Mal auf einer Bank innezuhalten und die schöne Aussicht auf den Zürichsee mit der Rosenstadt Rapperswil sowie den Kleinen und Grossen Mythen im Hintergrund zu geniessen. Mit steigender Höhe ändert sich die Unterlage – zuerst grasig, dann erdig. Schliesslich erreicht man, einer Waldkette entlang, die Schwammegg.

2 Schwammegg Hier informiert erstmals eine Tafel, wie das Gebiet Chrüzegg und Umgebung geologisch über die Jahrtausende entstanden ist. Insgesamt 50 Hinweistafeln gehören zum Geoweg, der von Atzmännig zur Chrüzcegg bis ins Toggenburg führt. Nicht nur die Natur ist in diesem Abschnitt idyllisch, auch der Ausblick ist erneut sehenswert: Von der Linthebene als Eingangstor ins Glarnerland über den Ricken blickt man bis zu den Churfirsten. Nebst dem Speer sollte man eigentlich auch den Säntis erkennen – für einmal versteckt er sich aber hinter Wolken. Leicht abfallend geht es auf einem schmalen Weg, der an beiden Seiten von Wiesenflächen gesäumt ist, hinunter zum hinteren Rotstein. Hier könnte man nach links eine Abkürzung nehmen. Doch es lohnt sich, weiter zum Tweralpspitz zu wandern.

3 Rotstein Schliesslich steigt der Weg wieder an: Zuerst entlang einer lichten Stelle, dann kurz durch den Wald. Dabei schlängelt man sich wie auf einer kleinen Passstrasse hoch – nur, dass diese mit einem weichen Boden eine angenehme Unterlage hat. Oben auf dem Vorderen Rotstein bietet es sich an, auf die Wiese zu sitzen, einen ersten Proviant und die tolle Aussicht ins Zürcher Oberland zu geniessen. Gestärkt geht es wieder leicht abwärts, auf einem Weg, der mit vielen Wurzeln durchsetzt ist. Auf einem Plateau, das im Wald liegt, sollte man besser nicht zu nahe an den rechten Rand geraten. Denn dort fällt der Hang fast senkrecht ins Toggenburg ab. Hier verunglückte am 16. November 1859 Christian Rüegg, Vater von Bischof Ferdinandus Rüegg. Dies ist einer Gedenktafel zu entnehmen. Im Wald sind dann erstmals Nagelfluh-Formationen zu bestaunen.

4 Tweralpspitz Um den höchsten Punkt dieser Wanderung auf 1331 m ü. M. zu erreichen, muss man einen kurzen, aber steilen Anstieg bewältigen. Hoch oben wird man mit einem beeindruckenden Panorama über Appenzellerland, Toggenburg und das Fürstenland belohnt. Am ­Horizont ist sogar der Bodensee zu ­erspähen. Der Weg hinab zur Tweralp­hütte ist gesäumt von buckelpisteartigen Wiesenflächen. Noch aussergewöhnlicher: Kurz vor der Hütte ist links der Zürichsee zu sehen und rechts der Bodensee. Damit können wohl nur die wenigsten Wanderungen punkten. Anstatt Richtung Chrüzegg zu wandern, biegt man bei der Oberen Tweralp beim Wegweiser nach links zur Hinteren Altschwand ab.

5 Hintere Altschwand Nun geht es nur noch hinab. Zuerst auf Wiesflächen, dann auf einem Feldweg durch ein längeres Waldstück. Schliesslich erreicht man das Restaurant Alp Altschwand. Dieses besticht mit einer bürgerlichen Küche. Im Garten kann man kalte oder warme Speisen geniessen. Zu empfehlen ist der selbstgemachte Käse. Kinder können sich auf dem Spielplatz vergnügen.

6 Talstation Schutt Gestärkt kann das letzte Wanderstück in Angriff genommen werden. Eine knappe halbe Stunde spaziert man auf geteerter Unterlage, ehe man die Talstation bei Schutt erreicht.