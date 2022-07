Wandertipp Kapellen, Schlösser und Landidylle: Wanderung von Muolen ins Sittertal und zurück Um die ländliche Idylle im Grenzland zwischen St.Gallen und Thurgau zu erleben, ist die Rundwanderung zur Sitter genau das Richtige. Der Weg bietet ein Stück Geschichte und geballte Natur.

30 Bilder 30 Bilder Über Wiesen und Felder geht es auf dieser Wanderung zur Sitter. Bilder: Judith Schönenberger

Infos zur Wanderung Start: Parkplatz, Hueb, Muolen

Ziel: Parkplatz, Hueb, Muolen

Strecke: 10,1 km

Wanderzeit: 2 h 30 min

Aufstieg: 150 m

Abstieg: 150 m

Ausrüstung: Turnschuhe reichen aus, die Wanderung ist nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Restaurant Hygge, Campingplatz Leutswil (So–Mi, 13.30 bis 18 Uhr, Do–Sa, 13.30 Uhr bis Open End), Restaurant Bären, Rotzenwil (Mi-So, 9 bis 23 Uhr), Kontakt: 071 410 27 27

Öffentlicher Verkehr: Bushaltestelle Eberswil, Abzw. Lütschwil

Parkplätze: Hueb, Muolen

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1074 Bischofszell.

1 Parkplatz Hueb, Muolen

Die Wanderung startet im Weiler Hueb, der zur St.Galler Gemeinde Muolen gehört, sich aber direkt an der Grenze zum Kanton Thurgau befindet. Vom Kiesparkplatz her gehen wir am Riegelhaus mit dem Bauerngarten davor vorbei in Richtung Hudelmoos. Die Teerstrasse wird bald zum Kiesweg und gelbe Wanderwegweiser zeigen den Weg in Richtung Riet. Am Horizont ist bei gutem Wetter der Säntis zu sehen und der Weg führt an Hecken und Sträuchern vorbei. Streckenweise spendet der Waldrand des Naturschutzgebietes Hudelmoos Schatten. Dort befinden sich auch mehrere Grillstellen, eine direkt am Wanderweg.

Die Grillstelle am Weg in Richtung Riet bietet auch für grössere Gruppen Platz. Bild: Judith Schönenberger

Nach rund 30 Minuten zeigt ein Wegweiser bei einer Bank und einem Kantonsgrenzstein nach rechts. Diesem folgen wir, bis wir nach einer weiteren Viertelstunde schliesslich den Zihlschlachter Weiler Riet erreichen.

Der Wanderweg führt einige Male über die Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Thurgau, wie hier zwischen Muolen und Zihlschlacht. Bild: Judith Schönenberger

2 Riet

Gleich nach dem ersten Haus in Riet zeigt der Wegweiser in Richtung Leutswil nach links. Wieder lassen wir die Häuser hinter uns und gehen entlang von Hecken und Sträuchern nach Unteregg. Hier ist die Landschaft stark von der Landwirtschaft geprägt. Wer sich dafür interessiert, kann immer wieder in Ställe und auf Weiden schielen. Rund um die Hecken schwirrt und zwitschert es, dort wächst beispielsweise Schlehdorn, wie eine Tafel verrät.

Der Sommer ist eine intensive Zeit in der Landwirtschaft, davon zeugen Maschinen auf den Feldern. Bild: Judith Schönenberger

In Unteregg überqueren wir den Fussgängerstreifen und gehen dem Wegweiser folgend durch ein etwas verstecktes Drehkreuz. Wer Pferde mag, kann hier mehrere Exemplare bewundern. Der Weg ist abschüssig und ein erstes Mal etwas uneben. Über Steine und einen schmalen Wiesenpfad führt er den Abhang hinab ins Sittertal.

Der Wanderweg führt durch die Wiese zum Weiler Leutswil. Bild: Judith Schönenberger

Bei einem Pfahl mit Wandersymbol biegen wir nach rechts auf die geteerte Strasse ab. Jetzt sind wir in Leutswil, auf Mundart «Lütschwil» genannt, und folgen der Strasse bis zur Brücke. Vor der Brücke links liegt der Campingplatz Leutswil, der auch über ein kleines Restaurant verfügt. Hier bietet sich zum ersten Mal die Möglichkeit, einzukehren.

Auf dem Weg begegnet man einigen Bauernhoftieren: Kühen und Kälbern, Pferden und Hühnern.

3 Leutswiler Brücke

Auf der Leutswiler Brücke, die nach Bischofszell führt, sieht man zum ersten Mal auf dieser Wanderung die Sitter von nahem. Flussaufwärts geht es nach der Brücke dem Wasser entlang scharf nach links. Nach wenigen hundert Metern erstreckt sich links ein Kiesparkplatz und ein Tisch mit Bank lädt zu einer Pause ein. Wer Lust auf eine Abkühlung hat, gelangt auf schmalen Trampelpfaden hinunter zu den Kiesbänken der Sitter.

Der Wanderweg führt auf einer geteerten Strasse weiter bis zur Weggabelung, an der ein Schild auf den Erlebnishof Alten aufmerksam macht. Diesem folgend führt der Weg zwischen den Hofgebäuden hindurch zur Altenbrücke.

4 Altenbrücke

Die Altenbrücke ist eine gedeckte Holzbrücke aus dem Jahr 1971. Sie führt wieder auf die andere Seite der Sitter. Ein Kiesweg verläuft entlang des Flusses und schliesslich nach links weg vom Wasser nach Degenau. Man passiert den Biohof Degenau und steht kurz darauf vor der Kapelle Degenau. Diesen schönen Anblick haben bereits Pilgerinnen und Pilger vor Hunderten von Jahren auf dem Pilgerweg von Konstanz nach St.Gallen bestaunt.

Der Blick von der Altenbrücke auf die Sitter, die Wasser aus dem Alpstein in den Thurgau bringt. Bild: Judith Schönenberger

5 Kapelle Degenau

Die Kapelle Degenau ist eine der ältesten katholischen Kapellen der Schweiz. Sie thront auf einer kleinen Anhöhe, von der aus sich eine Aussicht über das Sittertal bietet. Die Kapelle ist wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erbaut worden, darauf deuten Wandmalereien im Innern hin. Gleich oberhalb liegt das Schloss Blidegg, dessen ehemaligen Herren die Kapelle Degenau als Hauskapelle diente.

Der Eingang der Kapelle Degenau bietet Schatten auf dem Weg zum Schloss Blidegg. Bild: Judith Schönenberger

6 Schloss Blidegg

Dem Zaun auf der linken Seite entlang führt die Strasse leicht bergauf. Hinter Büschen und Bäumen lässt sich das Schloss Blidegg erahnen, das heute in Privatbesitz ist. Bis 1850 verfügte das Gebäude über einen Turm, der dann aber abgerissen wurde. Durch das Tor bei der Einfahrt lässt sich schliesslich ein Blick auf das herrschaftliche Riegelgebäude erhaschen.

Weiter der Strasse nach geht es in den Weiler Blidegg hinein. Dort überqueren wir die Hauptstrasse und kommen auf einem leicht ansteigenden Kiesweg nach Rotzenwil. Auf der richtigen Höhe sieht man von weitem den Bodensee und hat im Rücken den Säntis – die Ostschweiz auf einen Blick sozusagen.

7 Rotzenwil

Der Kiesweg macht einen leichten Bogen und führt in den Weiler mit dem etwas seltsam anmutenden Namen Rotzenwil hinein. Die Bevölkerung hier hat aber nicht etwa so viel Rotz und Wasser geheult und seinem Dörfchen so diesen Namen verpasst. Laut dem St.Galler Namenbuch lag hier das «Gehöft des Razo», was sich von «Rat» ableitet.

Wie es sich für einen Weiler auf dem Land gehört, steht am anderen Ende der kleinen Siedlung eine Landbeiz, der «Bären». Die Tafel vor dem Riegelhaus verrät ohne grosse Umschweife: «Hier essen Sie gut». Gegenüber dem Restaurant biegen wir rechts und nach dem Mehrfamilienhaus gleich wieder links ab und kommen über den Kiesweg und die Hauptstrasse nach Holzbifang. Auch diesen Weiler durchqueren wir und sind nach rund zweieinhalb Stunden reiner Wanderzeit wieder beim Parkplatz Hueb angelangt.