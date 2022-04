Wandertipp Immer der Tafel nach: Auf dem neuen Rundwegnetz von Amriswil nach Zihlschlacht Vom Aussichtsturm Amriswil geht es über Schocherswil und durch den historischen Ortskern von Zihlschlacht zur Grillstelle bei den Höhlen Hohlenstein. Am Wegrand stehen immer wieder Tafeln, die Wissenswertes über die Region mitgeben.

14 Bilder 14 Bilder An der Wegstrecke von Amriswil nach Zihlschlacht stehen Tafeln, die über die ländliche Landschaft und ihre Bewohner informiert. Bild: Judith Schönenberger

Infos zur Wanderung Start: Freizeitzentrum 1001 Amriswil

Ziel: Grillstelle bei Höhlen Hohlenstein Zihlschlacht

Strecke: 6,7 km

Wanderzeit: 2 h

Aufstieg: 189 m

Abstieg: 70 m

Ausrüstung: Bei gutem Wetter reichen Turnschuhe aus. Die Wanderung ist ab dem Parkplatz Felsenholz nicht mehr für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «surf&turf» in Amriswil. Gasthaus zum Hecht und «Bottega del Vino» in Schocherswil. Restaurant Löwen in Zihlschlacht.

Öffentlicher Verkehr: mit der Buslinie 943 bis zur Haltestelle Grenzstrasse

Parkplätze: gibt es beim Freizeitzentrum 1001 in Amriswil oder beim Parkplatz Felsenholz in Zihlschlacht

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25'000, Blatt: 1054 Weinfelden und 1074 Bischofszell

Die Wanderung führt über den Räuchlisberg-Rundweg und den Riet-Rundweg. Beide Wege gehören zum Rundwegnetz, das die Gemeinden Amriswil, Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf vor rund einem halben Jahr erstellt haben. Am Wegrand stehen immer wieder Tafeln, die über die Landschaft informieren. Ausserdem kommen darauf Bewohnerinnen und Bewohner der Gegend zu Wort und in «Isis Mitmach-Ecke» gibt es Wissensfragen für Kinder. Als Teil der thurgauisch-fürstenländischen Kulturlandschaft mit Hudelmoos gehören die Wege zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler.

1 Freizeitzentrum 1001, Amriswil Die Wanderung beginnt auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums 1001 in Amriswil. Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreist, steigt an der Bushaltestelle Grenzstrasse aus und geht fünf Minuten zu Fuss bis zum Startpunkt. Nachdem von dort aus die Hagenwilerstrasse überquert wird, weist das violette Räuchlisberg-Rundweg-Symbol auf weissem Wegweiser die Richtung.

Zuerst führt ein Strässchen, dann ein Kiesweg in die Richtung des Amriswiler Gewerbeturms, der aus der Ferne sichtbar ist. Wir folgen dem Weg und halten uns an der Gabelung links und kommen dem violetten Wegweiser folgend zu einer Bank, die zu einer ersten Pause einlädt.

2 Gewerbeturm Amriswil Wer möchte, macht hier einen Abstecher zum 19 Meter hohen Amriswiler Aussichtsturm. Entweder folgt man bereits einige Meter vor der Bank dem Schild, das den Weg querfeldein über die Wiese vorschlägt. Oder man geht an der Bank vorbei weiter und biegt dann, auf einem breiteren Kiesweg angekommen, rechts ab. Von da aus sind es noch rund 500 Meter bis zum dreieckigen Holzturm.

Die Aussicht vom Turm muss man sich verdienen. Bild: Judith Schönenberger

Sind die 90 Treppenstufen erfolgreich bewältigt, bietet sich bei guter Sicht ein Ausblick vom Bodensee bis zum Säntis. Auch die umliegenden Ortschaften Amriswil, Schocherswil und Biessenhofen sind von oben zu sehen. Eine beschriftete Tafel erklärt weitere Blickpunkte.

Vom Aussichtsturm ist der Mühleweiher zu sehen, an dem der Weg später vorbeiführt. Bild: Judith Schönenberger

3 Schocherswil Ob mit oder ohne Abstecher zum Aussichtsturm geht's dann zurück zum Wegweiser mit dem violetten Symbol und von dort aus weiter. Der Kiesweg fällt leicht ab und verläuft parallel zum Mühlebach. Im Frühling ist der Weg zu beiden Seiten von Bärlauch gesäumt. Der Räuchlisberg-Rundweg führt nach links über den Bach. Wer dem Wegweiser Mühlenweg nach rechts folgt, findet den idyllischen Mühleweiher, der etwas versteckt in einem Wäldchen liegt. Vor der Weggabelung steht die erste Rundweg-Tafel, die über die Rinderhaltung in der Region informiert.

Grüner Bärlauch und eine Tafel, die über die Landschaft aufklärt, säumen den Weg. Bild: Judith Schönenberger

Der Kiesweg in Richtung Schocherswil steigt nach dem Bach recht steil an und führt rechts an einer Wiese, der Bürglen, vorbei. Dort dröhnen jeweils Ende September die Motoren, wenn das Amriswiler Motocross-Rennen stattfindet. Die Furchen im Hang zeugen von den vielen Motorrädern, die bereits über die Wiese gebrettert sind. Daran vorbei führt der Kiesweg, der schliesslich zum Strässchen wird und in die Strasse Richtung Schocherswil mündet.

4 Käsereistrasse Nach den ersten Metern in Richtung Schocherswiler Ortskern kommt das Backsteingebäude der alten Käserei in Sicht. Die darin einquartierte Enoteca ist jeweils am Freitag und Samstag geöffnet. Wer grösseren Hunger hat, folgt weiter der Strasse geradeaus und steht dann nach etwa 350 Metern vor dem Gasthaus zum Hecht.

Der Räuchlisberg-Rundweg biegt jedoch gegenüber der alten Käserei nach links ab und führt an einem Bauernhof, Apfelbäumen und der zweiten Rundweg-Tafel vorbei in ein Wäldchen. Dort steht bereits eine weitere Tafel. Ab hier folgen wir dem Riet-Rundweg mit den orangen Symbolen auf den Wegweisern und biegen nach rechts ab. Auf diesem Abschnitt, an Apfelbäumen vorbei, zeigt sich hier bei schönem Wetter auf der linken Seite das Säntismassiv.

5 Ortskern Zihlschlacht Nachdem der Kiesweg am Schützenhaus vorbei geführt hat, endet er an der Hauptstrasse in Richtung Schocherswil. Auf dem Weg steht wieder eine Informationstafel, sie klärt über Naturstrassen und Mehlschwalben auf. Die Hauptstrasse überqueren wir und gehen auf dem Trottoir nach Zihlschlacht hinein. Vorbei an einem Hofladen auf der linken Seite biegen wir rechts in die Schmalzgasse ab und folgen den Rundweg-Wegweisern durch das Quartier, bis wir beim Brunnen an der Bernhauserstrasse ankommen. Links sehen wir den Königsbeck, rechts den Fussgängerstreifen, den wir überqueren.

Eines der historischen Riegelhäuser in Zihlschlacht. Bild: Judith Schönenberger

Jetzt befinden wir uns im historischen Dorfkern von Zihlschlacht und spazieren an der Kirche, dem Schulhaus und alten Bauernhäusern vorbei. Zu diesen Gebäuden steht auf der Rundweg-Tafel beim Schulhaus mehr.

Die Informationstafel in Zihlschlacht steht direkt vor dem Schulhaus und bietet Wissenswertes zum Dorfkern. Bild: Judith Schönenberger

6 Rehaklinik Zihlschlacht Der Wanderweg führt wieder an die Hauptstrasse, wo auf der anderen Strassenseite entweder der Volg zu einem Glacehalt einlädt oder das Restaurant Löwen. Die Wegweiser führen weiter an der Hauptstrasse entlang bis zur Rehaklinik Zihlschlacht. Dort biegen wir vor dem Wohnhaus Sonnenrain nach rechts ab und gehen gemäss den Riet-Rundweg-Wegweisern nach dem Parkplatz links, dann wieder rechts und biegen dann auf den Kiesweg beim Parkplatz Felsenholz ein.

7 Grillstelle bei Höhlen Hohlenstein Nach dem Parkplatz Felsenholz führt ein Kiesweg in Richtung Wald. Der Wanderweg biegt dann nach rechts auf eine Treppe ab. Der Weg steigt steil an und ist ab hier nicht mehr kinderwagentauglich. Im Wald weisen gelbe Wanderwegsymbole an Bäumen den Weg. Dieser führt zu einer Grillstelle mit Aussichtsplattform. Bei gutem Wetter sind die Churfirsten, die Glarner Alpen und der Bregenzerwald zu sehen.

An der Grillstelle endet die Wanderung. Auf dem gleichen Weg zurück kommt man nach zehn Minuten an die Bushaltestelle Rehaklinik in Zihlschlacht. Dort fährt der Bus entweder nach Amriswil oder Bischofszell. Wer noch weitere Abenteuer erleben möchte, kann im Klettergarten Hohlenstein die Felswand erklimmen oder den Freizeitpark Flugplatz Sitterdorf besuchen. Dieser ist in rund 20 Minuten zu Fuss zu erreichen.