Wandertipp Rundwanderung von Zuzwil zum Nollen und zurück: Es ist nie zu kalt für die «Rigi des Thurgaus» Der Nollen wird wegen der schönen Aussicht auch die «Rigi des Thurgaus» genannt. Wenn es nicht gerade neblig ist, ist die Aussicht über die gezuckerten Felder und eisblauen Bergspitzen im Winter ganz besonders schön. Die hügelige Rundwanderung von Zuzwil über das Zuckenriet bis zum Nollen und über den Leuberg wieder zurück, hält einen auch bei tiefen Temperaturen warm.

Infos zur Rundwanderung: Start: Gemeindehaus Zuzwil

Ziel: Gemeindehaus Zuzwil

Strecke: 8,7 km

Wanderzeit: 2,5 bis 3 Stunden

Aufstieg: 320 m

Abstieg: 320 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Mütze und allenfalls Wanderstöcke für das letzte steile Stück auf dem Rückweg sind empfehlenswert. Die Wanderung ist für Kinderwagen nicht geeignet.

Verpflegung: Restaurant Nollen und Landhaus in Hosenruck (aye)

Station 1 und 2: Gemeindehaus Zuzwil (Rotes Haus) Die knapp dreistündige Rundwanderung auf einen der höchsten Punkte im Thurgau, und der deshalb auch «Rigi des Thurgaus» genannt wird, startet bei der Bushaltestelle Gemeindehaus in Zuzwil. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann auch direkt beim Gemeindehaus parkieren. Von hier aus wendet man sich nach rechts und kann, kurz bevor das bekannte Rote Haus aus dem 18. Jahrhundert erreicht worden wäre, auf der linken Strassenseite eine erste Wanderwegmarkierung erkennen. Hier wird dem Wegweiser Nollen durch schmale Schottergassen und zunehmend steiler werdenden Treppen durchs Zuzwiler Quartier gefolgt, bis der Waldrand oberhalb des Dorfs erreicht ist. An dieser Stelle bietet sich bereits eine schöne Aussicht über Zuzwil und das Fürstenland.

Kaum liegt das Zuzwiler Wohnquartier im Rücken, kann dem Wegweiser Richtung «Zuckenriet» gefolgt werden. Bild: Aylin Erol

Nach wenigen Schritten den steilen Hang am Waldrand entlang, wendet man sich beim Wegweiser neben einem Bänkli nach rechts und folgt der Weggabelung in Richtung Zuckenriet. Es folgt ein Abschnitt, bei dem zur linken Seite der Waldrand entlangführt, während sich zur rechten Zuzwil und eine weite Hügellandschaft voller Felder erstreckt. Gerade bei jetzigen Temperaturen lohnt sich hier eine Mütze oder ein Stirnband, da ab und zu ein eisiger Wind aufkommen kann. Bei klaren Sichtverhältnissen wird man dafür bereits mit einem schönen Bergpanorama über die sieben Churfirsten belohnt.

Die Rundwanderung beinhaltet auch einen Abschnitt durch verschneiten Wald. Bild: Aylin Erol

Station 3: Rörlibad Nach kurzer Zeit kommt der Weg an einem weiteren Wegweiser vorbei, dem in linker Richtung nach Zuckenriet in den Wald gefolgt werden kann. Nach einer kleinen Holzbrücke im Wald erreicht man bald den ersten Weiler auf der Wanderung, Rörlibad mit seinen alten Bauernhäusern. Jetzt wird es erstmals richtig steil, während der einzigen Strasse, die den Weiler gegen Norden verlässt, gefolgt wird. Der Weg schlängelt sich ein kleines Stück durch den Wald.

Station 4: Oberheimen Etwa hundert Meter, nachdem dieses Waldstück verlassen wurde, kann bei der Weggabelung nach Oberheimen rechts abgebogen werden. Auf halbem Weg in Richtung des zweiten Weilers hat man das steilste Stück der Wanderung schon hinter sich gebracht. Ab jetzt ist der Aufstieg bis zum Nollen sanfter. Nachdem die alten Bauernhäuser und knorzigen Obstbäume auf den Feldern von Oberheimen hinter sich gelassen wurden, zweigt die Wanderung bei der nächsten Kreuzung nach links ab und folgt dem Wegweiser «Nollen».

Die Wanderung führt mehrheitlich über Felder, Wiesen mit alten knorzigen Bäumen und durch kleine Weiler. Bild: Aylin Erol

Station 5 und 6: Rudenwil und Nollen (Triangulationspunkt) Den strengsten Teil der Rundwanderung ist nun vorbei. Nun folgt eine leicht hügelige, aber mehrheitlich flach ansteigende Strecke über Felder und durch Rudenwil. Nach einer breiten Kurve der Hauptstrasse Richtung Hosenruck zeigt ein weiterer kleiner Wegweiser die Abzweigung nach rechts in Richtung Nollen an. Der dünne Schotterweg führt an Feldern und dem Schützenhaus Wydenholz vorbei. Zur vollen Stunde kann man von weitem die Kirchenglocken der umliegenden Dörfer den Hügel hinaufschallen hören. Am Ende des Wegs geht's nach Rechts und wenige Meter später, zwischen zwei Bauernhäusern wieder nach links auf eine Schotterstrasse. Auf diese Weise kommt führt einen der Weg direkt kleinen Rundweg auf dem Nollen, der zunächst beim Triangulationspunkt der Schweizer Landesvermessung halt macht und schliesslich beim Restaurant Nollen endet. Von hier oben kann man bei klarer Sicht den Blick vom Ottenberg bis zum Bodensee schweifen lassen.

Station 7: Alpsteinhof Lädeli Zum kurzen Aufwärmen oder aber für eine süsse Belohnung am Nachmittag lohnt sich das Restaurant Nollen. Zur Mittagszeit bietet zirka zweihundert Meter den Hügel hinunter Richtung Dorfkern das «Landhaus» preiswerte Mittagsmenus an. Es befindet sich ohnehin auf dem Rückweg der Rundwanderung, für den man zurück auf der Hauptstrasse von Hosenruck dem Strassenverlauf keine zweihundert Meter folgen muss, bis der nächste Wegweiser nach rechts Richtung Zuzwil zeigt. Hier wird dem Strässchen bis zur nächsten Abzweigung gefolgt, wo noch kurz im «Alpsteinhof Lädeli» zur Rechten ein Stopp für einen regionalen Süssmost oder Käse eingelegt werden könnte. Dann biegt der Wanderweg links ab und folgt der Alpsteinstrasse, vorbei an den letzten Bauernhäusern von Hosenruck.

Station 8: Waldwies Nun fällt die Strasse etwas steiler ab. Kurz vor Waldwies zeigt ein Wegweiser zwei verschiedene Wege nach Zuzwil an. Der eine, geradeaus, führt durch den Wald, der andere, nach links, durch die letzten beiden Weiler bis nach Leuberg. Wir entscheiden uns für den zweiten, kürzeren Weg. Zwischen Waldwies und Leuberg schlängelt sich eine Teerstrasse sanft den Hügel runter und wieder rauf. Zu sehen sind gezuckerte Felder, Waldrand und alte Obstbäume.

Station 9 und 10: Rastplätzli Leuberg und letzter Aussichtspunkt Auch hier ist man froh um eine warme Kopfbedeckung, wenn der eisige Wind plötzlich aufkommt. Kurz vor dem aufwärmenden, steilen und letzten Aufstieg nach Leuberg lädt ein Bänkli zwischen Bäumen und neben einem Brunnen zu einer kurzen Rast ein: das Rastplätzli Leuberg. Bis zum letzten Weiler der Wanderung wird es ein letztes Mal etwas strenger, als Belohnung wartet am Ortsende allerdings ein letzter schöner Aussichtspunkt inklusive Bänkli, bei der Blick ein letztes Mal über die Churfirsten, den Alpstein und die Glarner Alpen geschweift lassen werden kann.

Der letzte Aussichtspunkt, bevor es steil und im Zickzack zurück nach Zuzwil geht. Bild: Aylin Erol

Endstation: Zuzwil Den steilen Abstieg nach Zuzwil könnte ab hier leicht übersehen werden. Wenige Schritte nach der Bank den Hügel hinunter führt der Weg nicht gerade aus, sondern nach rechts im Zickzack an Schafen und durch den Wald den steilen Hang hinunter. Wegen dieses Teils ist gutes Schuhwerk und allenfalls Wanderstöcke zu empfehlen: Achtung Rutschgefahr! Noch im Wald führt einen dieser Weg zu der Stelle, bei der man auf dem Hinweg nach rechts Richtung Zuckenriet abgebogen ist. Für den direkten Rückweg geht's nun aber geradeaus, über dieselben steilen Treppen und schmalen Gassen durchs Zuzwiler Wohnquartier, bis das Gemeindehaus Zuzwil erreicht ist. Ab hier kann man sich nach einer gemütlichen und doch etwas fordernden Winterwanderung wieder mit dem Bus oder Auto auf den Heimweg machen.