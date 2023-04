Wandertipp Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung: Ein Regenspaziergang von Winkeln in die Spisegg Diese Wanderung ist sogar bei schlechtem Wetter schön: Dann, wenn Kinder quengeln, der Hund Gassi muss oder das Sonntagskopfweh vertrieben werden will. Der Spaziergang punktet zwar nicht mit Panoramaausblicken, bietet aber Abwechslung für die ganze Familie. Ausserdem kann man am Ende der Wanderung einkehren, wenn man möchte.

26 Bilder 26 Bilder Die Biberspuren unterhalb der Kräzernbrücke sind unübersehbar. Bilder: Gabriela Hagen

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Winkeln

Ziel: Postautohaltestelle Spisegg

Strecke: 7,1 km

Wanderzeit: 1 h 53 min

Aufstieg: 247 m

Abstieg: 341 m

Ausrüstung: Wanderung bis zur Wägenwaldstrasse für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurant Spisegg, 071 277 67 33

Öffentlicher Verkehr: Buslinie 1 Winkeln, Postauto 120 ab Spisegg nach St.Gallen

Parkplätze: gibt es beim Gübsensee

Start in Winkeln

Ausgangspunkt der kurzen Wanderung ist die Bushaltestelle Winkeln, Endstation der Linie 1. Zu Beginn dem Strassenverlauf links abwärts folgen, bis der erste gelbe Wegweiser in Richtung Gübsensee zeigt. Unter der Brücke hindurch und auf der Altwinkelnstrasse weitergehen.

Dem Asphaltweg über die kleine Brücke aufwärts weiter folgen. Rechter Hand liegen der Werkhof Winkeln und das Umspannwerk. Um die brummenden Transformatoren herum grasen seelenruhig Schafe.

Weiter geht es bergauf, an der nächsten Verzweigung links abbiegen und der Strasse aufwärts zum Gübsensee folgen.

Badeplatz Gübsensee

Am Gübsensee angekommen, den linken Feldweg dem Seeufer entlang wählen. Beim Bade- und Grillplatz Gübsensee ist alles vorhanden, um gemütliche Stunden zu verbringen. Wer gerne fischt, kann eine der Sitzmöglichkeiten direkt am Wasser nutzen, an den Bänken ist eigens eine Fischerruten-Halterung befestigt: falls es mal länger dauert, bis ein Fisch anbeisst. Ein Badeeinstieg ist ebenso vorhanden wie verschiedene Grillplätze und Feuerstellen. Im Sommer ist ein Trinkwasserspender in Betrieb, ebenso wie die öffentlichen Toiletten.

An der nächsten Gabelung den linken Abzweiger, weg vom See, wählen und am Bauernhaus Gübsen entlanggehen. Dort gibt es einen Hofladen. In den Hühnergehegen ringsum tummeln sich nicht nur stimmgewaltige Gockel, sondern auch weisse Landenten mit Haube, wie das Schild am Gatter erklärt. Hinter dem Bauernhaus Gübsen steht der ehemalige Wohnturm der Herren von Sturzenegg, kurz: das Schlösschen Sturzenegg. Es befindet sich auf einem Abschnitt des Jakobswegs von St.Gallen nach Herisau und ist rund 750 Jahre alt.

Nach einigen Schritten den Feldweg hinunter eröffnet sich ein Ausblick von Winkeln bis zu den Kirchtürmen der Innenstadt. Am Ende des Weges lädt ein Bänkli vor der Brücke zur Pause ein.

Die Brücke über die Gleise passieren und in die Sturzeneggstrasse einbiegen, an den Wohnblöcken zur Linken vorbeigehen. Der Strasse abwärts folgen, am Primarschulhaus Hof rechts vorbeigehen und durch das Quartier spazieren. Den Wanderwegschildern weiter folgen und rechts in den Hofweg abbiegen. Auf dem Weg abwärts kommt man an der «Promille-Treppe» vorbei, einer kleinen, verschachtelten Steintreppe. Dann rechts in die Kräzernstrasse einbiegen.

Links vor der Kräzernbrücke thront am Hang die beeindruckende Villa «Felseck». Steht man auf der Kräzernbrücke, sieht man links oben die Fürstenlandbrücke, rechts die neue SBB-Brücke. Am östlichen Brückenende steht das fast 250 Jahre alte Zollhäuschen. Früher wurde hier Brückenzoll einkassiert, heute dient das Gebäude als Wohnhaus.

Unmittelbar nach dem Zollhäuschen rechts abzweigen und auf die Wägenwaldstrasse einbiegen. Den Wanderwegschildern in Richtung Kubel, Stein und Hundwil folgen.

An der nächsten Gabelung scharf rechts auf die Wägenwaldstrasse, mehr Trampelpfad als Strasse, abbiegen. Diese eine Stelle ist für Kinderwagen umständlich, aber machbar. Auf der rechten Seite des Pfades befinden sich mehrere Biotope mit haufenweise frischem Froschlaich und den ersten Frühlingsboten in Form von Schlüsselblumen und Bärlauch.

Unterhalb der Kräzernbrücke findet man am Sitterufer drei Baumstämme, die Biber auf beeindruckende Weise mit ihren Zähnen bearbeitet haben. Der Weg führt unter der Fürstenlandstrasse durch und am Wehr vorbei. Die kleine Brücke überqueren, ein Bänkli mit Feuerstelle befindet sich am Sitterufer. Nach Ende des Feldweges links halten und den Wanderwegschildern auf der Sittertalstrasse weiter folgen, der Weg führt rechts am Bauernhof vorbei. Anschliessend überquert man den Sittersteg.

3. Open-Air-Areal

Das Open-Air-Gelände naht. Dort, wo vor vielen Jahren die Sternenbühne stand, dem Feldweg weiter aufwärts folgen unter dem Aquädukt «Tobel» durchgehen. Jetzt steht man mitten im Open-Air-Gelände. Ohne Bühnen, ohne Zelte und ohne Menschen wirkt der Platz unvorstellbar klein. Der Signalisation in Richtung Spisegg folgen. Dann in die Rechenwaldstrasse links abzweigen.

Die Rechenwaldbrücke, die den Haupteingang und gleichzeitig das Nadelöhr des Open Airs bildet, überqueren. Bei den nächsten Wanderwegschildern auf den Asphaltweg links abbiegen. Es geht etwa 50 Meter steil abwärts.

4. Das Ziel vor Augen: die Spisegg

Vor dem Firmengelände der Vifor rechts abzweigen und die kleine Brücke über die Sitter passieren. Der Rechensteg, die «kleine Ganggelibrugg» genannt, trägt seinen Namen zu Recht. Zwei Personen reichen völlig aus, um sie ordentlich zum Schaukeln zu bringen. Ein stabiler Magen empfiehlt sich.

Nach dem Feldweg bei der nächsten Verzweigung rechts abbiegen und den Wegweisern in Richtung Spisegg folgen. Links in den schmalen Burentobelweg, parallel zur Sitter, einbiegen. Auf der linken Seite ist ein Agility-Trainingsplatz für Hunde angesiedelt. Bei der Firma Filtrox endet der Pfad.

Rechts auf die Moosmühlestrasse in Richtung Spisegg abbiegen. An der St.Josefenstrasse befindet sich die Postautohaltestelle Spisegg, das Ende des Spazierganges. Wer möchte, kann sich im nahe gelegenen Restaurant Spisegg verpflegen.