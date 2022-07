Wandertipp Eine Wanderung über Mattstogg und Stein Der Gipfel ist auf 1936 Metern Höhe. Ihn zu erreichen, ist gerade auf der letzten Etappe anspruchsvoll. Aber auch aufregend. Der Aussicht entschädigt: Walensee, Säntis, Bodensee, alles auf einen Blick.

Die Wanderung im Überblick Start: Bushaltestelle «Amden, Dorf»

Ziel: Bergstation Niederschlag

Strecke: 10,07 km

Wanderzeit: 4 h 20 min

Aufstieg: 1031 m

Abstieg: 646 m

Ausrüstung: Gute Wanderschuhe, gerade für die letzten Meter vor dem Gipfel, die Wanderung ist für Kinderwagen ungeeignet

Gaststätten: Am Weg das Café Löwen, Bönis Galloway und das Restaurant Walau

Parkplätze: Gegenüber der Bushaltestelle «Amden, Dorf» vorhanden

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Zug nach Ziegelbrücke, dann mit dem Postauto nach Amden

Kartenmaterial: 1:25’000, Blatt 1134 Walensee (res)

1 Bushaltestelle «Amden, Dorf»: Amden liegt auf gut 900 Metern Höhe. Und direkt über dem Walensee, der mit seinen Dörfern eine Art «Côte d’Azur de Saint-Gall» sei, wie manche sagen. Mit ein wenig Vorstellungskraft hat das schon was, und vielleicht ist das Wasser im See dann auch azurblau. Nur ganz so warm wie beispielsweise in Nizza ist es hier nicht. Und schon gar nicht hier oben, in Amden, wohin das Postauto von Ziegelbrücke aus fährt. Bis es Halt macht an der Station «Amden, Dorf». Gegenüber das Café Löwen, ein Haus weiter ein Bancomat.

2 Talstation Niederschlag: Amden, das ist vor allem eine Hauptstrasse. Wer weitergeht und zur Linken nach einem Sessellift Ausschau hält, wird daher ohne Probleme fündig. Es ist noch früh und gar nicht so heiss, also am Sessellift vorbei und einer Strasse entlang, die fünfmal die Richtung wechselt und immer wieder die Linie des Sesselliftes kreuzt, ehe es zwischen zwei Bauernhäusern hindurch über eine Wiese geht. Mit jeder Minute werden die Häuser weniger, die Wiese etwas gelblicher. Anschliessend streift man ein Waldstück, bis man das Ziel des Sesselliftes zu Fuss erreicht hat. Das kostet Zeit, eine Stunde etwa, Mühe aber nicht, denn die Strasse ist nicht besonders steil. Man hört ein paar Bäche ins Tal fliessen, hat den Walensee neben sich, Grillen zirpen. Es ist entspannt. Für Ungeduldige gibt es einen Wanderweg, der querfeldein nach oben führt, aber deutlich anstrengender ist.

3 Bergstation Niederschlag: Neben der Bergstation liegt das Restaurant Walau, von wo aus man ins Tal blickt. Militärler essen Schnipo, Kinder tollen herum, das Bier schmeckt. Hier könnte man verweilen. Doch die Spitze des Mattstoggs, die ist noch fast 700 Höhenmeter entfernt. Also los, und nicht der Strasse folgen, sondern den Trampelpfad nehmen, der direkt in den Niderschlagwald führt.

Diesem fehlt nicht nur ein E, sondern auch ein paar Grad Hitze, weil sich nur vereinzelt Sonnenstrahlen den Weg durch die Baumkronen und Äste bahnen. Es ist deswegen angenehm kühl. Und nicht besonders steil. Nach einer knappen Viertelstunde verlässt man das Waldstück durch ein metallenes Tor. Kurze Zeit später passiert man zwei hölzerne Hängebrücken, die zum Munggeweg gehören, einer Kinderwanderung. Das verrät eine Tafel mit einem Comic-Eichhörnchen drauf.

4 Walau: Kurz darauf: ein Haus und mehrere Abzweigungen. Den ersten Impuls, der asphaltierten Strasse zu folgen, gilt es zu ignorieren. Denn sie, die Walaustrasse, führt Richtung Buech. Stattdessen den kaum sichtbaren Pfad nehmen, der parallel zur Walaustrasse verläuft. Irgendwann geht es nochmals für ein paar Minuten in den Wald. Der Weg ist inzwischen von Steinen übersät, wenngleich diese klein sind und keine Herausforderung darstellen. Wachsam muss man im Wald dennoch sein, bei einer Kreuzung. Nicht geradeaus, sondern scharf rechts abbiegen. Die Tafel sagt's, «Mattstogg», «1 h 5 min». Raus aus dem Wald, über den Köpfen Hobbypilotinnen und -piloten mit ihren schmächtigen Fliegern. Fluglärm auch von den Dutzenden Insekten, die um die Wette summen und sich über den Proviant hermachen. Dann tauchen sie auf.

5 Nor: Von weitem sehen sie aus wie Gartenzäune aus Holz. Doch je näher man kommt, desto grösser werden sie. Bis man bei Nor merkt, dass das keine Zäune sind, sondern Lawinenschutzwände. Rund drei Meter hoch, vielleicht zehn Meter breit. Neben- und hintereinanderstehen sie im Hang. Und schützen Amden vor Lawinen. Am 28. Januar 1844 gab es solche Verbauungen noch nicht, weshalb «fünf Menschen und 20 Stück Vieh» ihr Leben verloren, das schrieb die «Ammler Zitig» vor achteinhalb Jahren. Heute wandert man an den rostbraunen Schutzwänden mal vorbei und dann wieder entlang. Derweil werden die Steine grösser. Die Steigung verhindert, dass man allzu bedenkenlose Tritte macht. Es ist anstrengend.

6 Aussichtsplattform: Ungefähr 20 Minuten vor dem Gipfel kommt man an einem Haus vorbei mit einer schlafzimmergrossen Plattform davor. Auf einem der beiden Holzbänke an der Fassade sitzen zwei Frauen. Eine erzählt, was sie ihrem Göttibueb, der «16 oder 18 Jahre alt» ist, auf den Geburtstag schenkt. Man hofft, er ist 16, denn sie beabsichtigt, ihm ein 20er-Nötli und eine Packung M&M's zu schenken.

Wer an den Rand der Plattform steht, sieht bereits von hier zum Säntis und darüber hinaus, wo sich der Bodensee unter dem Dunst andeutet. Wie die Sonne träge macht und der Wind kühlt, wie die Gespräche der beiden Frauen die Zeit vergessen lässt, verlässt man diesen Flecken fast nur widerwillig.

7 Gipfel Mattstogg: Zumal nun der schwierigste Teil der Wanderung folgt. In den restlichen gut 400 Metern bis zum Gipfel klettert man nochmals über 100 Meter nach oben. Und ja, «klettern» ist bisweilen das richtige Wort. Nach sechs steinigen Kehren kommt nämlich nur noch vorwärts, wer sich an den Metallketten zur Rechten festhält und dann und wann auch hochzieht. Tritte und Stäbe hat es ebenfalls, um sich stützen zu können. Gut, erfordert diese Passage die volle Konzentration. Ansonsten käme man auf die Idee, nach unten zu blicken. Für all jene, die unter Höhenangst leiden, ein wenig amüsantes Vorhaben. Spätestens jetzt ist man froh um gute Wanderschuhe. Aus- oder gar abrutschen, das wäre viel mehr als nur schmerzhaft.

Es wäre jedenfalls bedauerlich, müsste man umkehren. Wer dann nachher den Gipfel erreicht, weiss, weshalb: erst Näfels und Walensee, dann Säntis und Bodensee. Und mitten drin, auf fast 1936 Metern, der Mattstogg. Welch fantastischer Ausblick!

Der Weg nach unten führt über dieselbe Route wie jener nach oben. Gipfeleuphorisierte sind aber zur Vorsicht angehalten. Das angenehme Gefälle lädt zwar dazu ein, schnell und flink hin- und her zu trippeln, hier zu gumpen und da zu ein paar Meter zu sprinten. Doch viele der Steine sind lose, man kann leicht umknicken oder wegrutschen.

Nach insgesamt über zehn Kilometern Wandern darf man beim Restaurant Walau, wo auch die Bergstation des Sesselliftes steht, gnädig mit sich sein. Und herunterfahren, statt herunterzulaufen.