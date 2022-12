Wandertipp Eine schöne Aussicht jagt die nächste: Der Aufstieg von Goldach nach Eggersriet bietet einige tolle Kulissen Die Tour startet gemütlich, steigert sich langsam und am Ende wird's nochmals ziemlich steil. Doch die Wanderung von der Bodenseegemeinde Goldach nach Eggersriet lohnt sich allemal.

17 Bilder 17 Bilder Grünes Gras, blauer Himmel – eine stimmige Kombination. Bild: Luca Hochreutener

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Goldach

Ziel: Eggersriet, Wiesen

Strecke: 8,4 km

Wanderzeit: 2 h 35 min.

Aufstieg: 504 m

Abstieg: 132 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurant Pimai Thai, Restaurant zur Höhe, Zum Steinernes Haus

Öffentlicher Verkehr: Zug von St.Gallen Bahnhof nach Goldach Bahnhof, Bus 120 von Eggersriet nach Richtung St.Gallen

Parkplätze: Beim Bahnhof Goldach

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25'000, Blatt: 1075 Rorschach

1 Bahnhof Goldach Dort, wo tagtäglich Pendlerinnen und Pendler die Züge besteigen oder verlassen, startet diese Wanderung. Wer sich vor dem Start noch mit dem Nötigsten eindecken muss, kann dies im hiesigen Avec-Shop tun. Ansonsten geht es los, indem man erst dem schmalen Weg folgt, der von den SBB-Parkplätzen wegführt. Nachdem man die Sulzstrasse überquert hat, geht es auf dem Paradiesweg weiter.

Der Paradiesweg führt aus einem kleinen Einfamilienhausquartier. Bild: Luca Hochreutener

Nach einem kurzen Aufstieg eröffnet sich einem erstmals der Blick auf den Bodensee. Danach geht es weiter auf der Appenzellerstrasse bis zum Witenwald.

Der Witenwald. Bild: Luca Hochreutener

2 Witenwald Bei Bedarf kann hier bereits eine Grillpause eingelegt werden. Bei der Grillstelle Witen gibt es sogar einen kleinen Unterstand, wo man sich vor allfälligen Wetterlaunen schützen kann. Danach geht es weiter auf dem Waldweg, wo man bei der zweiten Gelegenheit nach rechts, auf die Güetlistrasse abbiegen muss. Diese führt über ein dünnes Bächlein, danach verlässt man den Wald und erblickt schon bald das Schloss Sulzberg in der Ferne.

3 Iltenriet Wer das Bedürfnis verspürt, sich dieses Schloss näher anzusehen, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Mit dem Schlossweiher auf der rechten Seite wandert man im anderen Fall weiter auf der Bettlerenstrasse, bis zum Haus an deren Ende.

Blickt man hier nach rechts, sieht man über den Schlossweiher. Bild: Luca Hochreutener

Dort biegt man scharf nach links ab und folgt der schmalen Büelstrasse. Hier wird es etwas steiler. Wer von der Aussicht auf den Bodensee noch nicht genug bekommen hat, sollte jetzt noch den einen oder anderen Blick erhaschen. Die Büelstrasse führt anschliessend wieder in den Wald.

4 Altburg Angesichts des Namens dieser Station würde man wohl erwarten, eine alte Burgruine vorzufinden. Allerdings heisst so ein hier ansässiger Ponyhof. Der etwas steilere Teil dieser Wanderung geht hier weiter. Wer kein geeignetes Schuhwerk angezogen hat, wird es spätestens jetzt bereuen. Dem Wanderweg ist dringend entsprechend den Markierungen zu folgen. Sonst findet man sich schnell in einer Sackgasse wieder. Nach einer gewissen Zeit wechselt man von der Büelstrasse auf die Schellerstrasse, dann auf den Sennweidweg. Nach ungefähr einem Kilometer führt Letzterer aus dem Wald hinaus, danach quer über eine Wiese. Wenige Schritte später erwartet die Wanderinnen und Wanderer ein wunderbarer Ausblick auf den Säntis.

Das stimmungsvolle Ende des Aufstiegs. Bild: Luca Hochreutener

5 Eggersrieter Höhe Der anstrengende Teil ist jetzt geschafft. Nun hat man die Wahl, ob man noch ein Stück der Höhenstrasse folgen möchte, um sich im «Restaurant zur Höhe» für die vielen Schritte zu belohnen, oder dafür runter ins Dorf gehen will. Für die zweite Option folgt man der Spitzestrasse bis ins Eggersrieter Dorfzentrum.

Besagtes Restaurant Zum Steinernes Haus. Bild: Luca Hochreutener

6 Eggersriet, Wiesen Das Restaurant Zum Steinernes Haus liegt gleich an der nächsten Kreuzung. An der Bushaltestelle «Wiesen», die an der St.Gallerstrasse liegt, endet diese Wanderung schliesslich. Der Bus 120 fährt hier unter der Woche im Halbstundentakt Richtung St.Gallen.

Infografik: Leoni Tobia